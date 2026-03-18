Colombia

Petro aseguró que la mayoría de personas fallecidas por covid-19 en Colombia no recibieron atención médica, y X lo desmintió: “Categóricamente falso”

El presidente de la República señaló que una parte de los recursos asignados a las EPS durante la administración de Iván Duque Márquez “fueron robados”

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X desmintió publicación de Petro
X desmintió publicación de Petro sobre las EPS - crédito Europa Press/@petrogustavo/X

El presidente de la República, Gustavo Petro, exigió la liquidación inmediata de las entidades promotoras de salud (EPS) declaradas en quiebra. El mandato, dirigido a los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, es ejecutar la medida como último recurso tras el bloqueo legislativo.

“Entonces -ministro de Hacienda y ministro de Salud- todas las EPS que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera; ya no tenemos alternativas. El Congreso no aprobó la reforma (a la salud), ya no queda sino este último trato”, expuso en el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026.

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Fernando Ruiz criticó la decisión
Fernando Ruiz criticó la decisión de Petro de liquidar EPS quebradas - crédito @Fruizfgomez/X

Tras el anuncio, el exministro de Salud Fernando Ruiz Gómez —quien ocupó el cargo bajo el gobierno de Duque— defendió el modelo de aseguramiento vigente, destacando que más de 300.000 pacientes fueron hospitalizados en unidades de cuidados intensivos y 40 millones de personas recibieron la vacuna contra el covid-19 sin cobros directos. Ruiz sostuvo que el sistema actual fue determinante para afrontar “el momento más crítico de la pandemia”.

En respuesta, Petro, en su cuenta de X, señaló que una proporción significativa de los recursos asignados a las EPS durante la administración de Iván Duque Márquez no se destinó a la atención primaria, sino que “fueron robados”.

El jefe de Estado criticó
El jefe de Estado criticó la respuesta del gobierno Duque - crédito @petrogustavo/X

El primer mandatario agregó que “la mayoría de las personas que murieron de COVID murieron en sus casas y no fueron tratadas”. Estas afirmaciones sitúan el debate sobre el futuro del sistema de salud colombiano en torno a la fiscalización y el destino de los fondos públicos durante la emergencia sanitaria.

En su análisis, precisó que estos resultados deben ser recordados por la ciudadanía a la hora de ejercer el voto en las próximas elecciones presidenciales. No obstante, la respuesta directa de Petro subrayó el contraste entre los datos institucionales y lo que denominó como “ausencia de atención primaria”, atribuyendo graves incumplimientos a las EPS y sugiriendo irregularidades en el uso de fondos durante la emergencia.

X utilizó un estudio del
X utilizó un estudio del Dane para aclarar sus argumentos sobre las EPS - crédito @petrogustavo/X

Tras publicar el mensaje para el exministro Ruiz en su cuenta de X, la plataforma digital de Elon Musk publicó un mensaje que desmintió al jefe de Estado “categóricamente falso”. En efecto, citó el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) que detalla los resultados en atención a pacientes con el virus durante la pandemia por Covid-19.

Críticas a Petro por sus reparos contra las EPS

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, criticó la postura del presidente Gustavo Petro en contra de las EPS “quebradas”. En ese sentido, señaló que, además de difundir noticias falsas, Petro también está destruyendo el sistema de salud colombiano.

Andrés Forero cuestionó los argumentos
Andrés Forero cuestionó los argumentos del presidente Petro sobre las EPS- crédito @AForeroM/X

“Petro es el difusor más grande de noticias falsas de Colombia. Y es que según @DANE_Colombia más del 93% de las víctimas de COVID en Colombia murieron en una clínica o un hospital. Destruyó el sistema de salud a punta de mentiras y hoy los pacientes pagan las consecuencias (sic)”, expuso Forero en su cuenta de X.

Para el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, la propuesta del mandatario colombiano de liquidar las EPS quebradas demuestra su poca preocupación por el bienestar de los colombianos.

“Todo queda claro con este mensaje. El presidente no pretende liquidar las EPS quebradas (tendría que empezar por la Nueva EPS que ha manejado mal). Pretende estatizar la salud de manera ilegal. Este mensaje es una amenaza a los pacientes y a la institucionalidad colombiana. El presidente no puede saltarse las leyes”, señaló en la misma plataforma.

Alejandro Gaviria considera que la
Alejandro Gaviria considera que la propuesta de Petro sobre las EPS causará una crisis de salud - crédito @agaviriau/X

Y agregó: “La Nueva EPS está desbordada, no tiene capacidad de atender más pacientes. El gobierno sigue con la idea de trasladar allí millones de personas”.

Gaviria también explicó que el sistema de salud depende de las transferencias del Estado a EPS, por lo que si se congelan, habrá una crisis en atención médica.

“La red pública de hospitales atiende una porción irrisoria de los servicios de alta complejidad. Si le quitan al sistema de salud los recursos de las transferencias (en principio no lo pueden hacer por decreto), generarán un problema financiero sin precedentes que terminará en la muerte de muchos pacientes”, indicó el académico.

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