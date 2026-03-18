Fiscalía investiga disparo que dejó a un policía gravemente herido en Puerto Tejada por posible uso indebido de arma de dotación

Las autoridades mantienen bajo custodia a un patrullero y al arma involucrada, mientras avanzan las diligencias judiciales para establecer si hubo negligencia u otros factores adicionales al accidente - crédito Policía Nacional de Colombia

Un patrullero resultó herido por un disparo accidental la mañana del 15 de marzo, hecho que conmocionó la estación de Policía de Puerto Tejada.

El uniformado, identificado como York Emilio Castillo Meléndez, permanece en estado grave. La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, según informaron medios regionales.

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El patrullero resultó lesionado dentro de la estación de Policía cuando, según versiones oficiales, fue alcanzado por un disparo accidental con un arma de dotación. El hecho ocurrió cerca de las 8:35 a. m., tras lo cual el uniformado fue trasladado primero a un hospital local y, debido a la gravedad de la herida, remitido a una clínica en Cali para recibir atención médica especializada.

Detalles del incidente

La versión oficial apunta a una “inadecuada manipulación del arma de dotación” como la causa del disparo dentro de la estación.

Una de las hipótesis es que un uniformado, quien accionó el arma, lesionó a Castillo.

Un equipo del CTI adelanta labores de recolección de pruebas tras el suceso ocurrido dentro de la estación policial, donde un agente resultó lesionado en la cabeza durante el manejo de un arma regulada - crédito CTI

Sin embargo, El País de Cali amplió que Castillo Meléndez habría entrado al baño para realizar un cambio de batería en su equipo, manipuló el arma reglamentaria y la entregó a otro patrullero que realizaba labores de aseo. En ese momento, el arma se disparó e impactó al uniformado en la cabeza, provocando una herida grave en la región temporal.

Compañeros del herido reaccionaron y lo trasladaron en un vehículo oficial hasta el hospital municipal. Posteriormente, fue remitido a la Clínica Valle del Lili, en la ciudad de Cali, donde recibe atención médica especializada.

La Policía Nacional abrió una investigación interna para determinar las “responsabilidades disciplinarias y penales” vinculadas al caso. En un comunicado oficial, obtenido por Caracol Radio, la institución subrayó que se busca precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el incidente.

Según El País de Cali, el patrullero implicado fue capturado y el arma incautada como parte de los procedimientos judiciales. El CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación y adelanta labores de recolección de pruebas, con el objetivo de esclarecer las causas del hecho.

Tanto el patrullero capturado como el arma quedaron bajo custodia de las autoridades competentes mientras continúan los análisis para determinar si se trató de un accidente o si existen otras posibles responsabilidades.

Identidad y trayectoria del patrullero herido

Castillo Meléndez lleva aproximadamente un año y tres meses en la institución policial. Fue trasladado recientemente desde Guachené y, al momento del incidente, contaba con unos 20 días de servicio en Puerto Tejada.

La situación se desencadenó en la mañana del 15 de marzo, cuando el funcionario, durante rutinas internas de la estación, fue alcanzado por un disparo que llevó a su traslado inmediato a una unidad hospitalaria especializada - crédito Policía Nacional

La trayectoria del patrullero lesionado pone en relieve los movimientos recientes de personal en la zona y la estrategia para fortalecer la seguridad local.

El patrullero Andrés Felipe Castañeda muere en accidente vial en Cali

Un patrullero de la Policía Nacional, identificado como Andrés Felipe Castañeda, falleció la noche del 9 de enero de 2026 en un accidente de tránsito en el barrio San Nicolás, en el centro de Cali, mientras regresaba a su residencia al término de su turno.

El impacto, registrado en las imágenes de cámaras de vigilancia, dejó además un uniformado herido y puso en marcha una investigación para determinar las causas y responsabilidades.

La víctima, de 25 años y originaria de Tumaco, Nariño, llevaba dos años de servicio en la Policía Metropolitana de Cali. Las autoridades destacaron que el siniestro tuvo lugar aproximadamente a las 11:30 p.m., en la esquina de calle 23 con carrera 3, cuando la motocicleta oficial en la que viajaban Castañeda y su compañero Juan Diego Girón Pulecio chocó contra una camioneta Renault Duster de color gris.

Tras el choque, el vehículo particular derribó un poste de energía, provocando la caída de cables eléctricos que generaron un riesgo adicional en la zona.

Cámaras de seguridad captaron el instante en que una moto de la Policía colisiona con una camioneta en el barrio San Nicolás, dejando un patrullero fallecido y otro herido. - crédito @YaCelacanto/X

Una cámara de seguridad ubicada en un comercio cercano filmó el momento exacto del accidente, captando tanto la colisión como la reacción de todos los vehículos implicados. Estos registros se han transformado en la prueba central de las pesquisas técnicas y legales en curso, permitiendo reconstruir la dinámica del accidente y el papel de cada uno de los involucrados, según confirmaron la Policía Metropolitana de Cali y la Secretaría de Movilidad.

En la motocicleta oficial viajaban dos uniformados. Castañeda perdió la vida en el lugar, mientras que Girón Pulecio resultó gravemente herido. Este último fue trasladado de inmediato a la Clínica Cali, donde permanece bajo observación médica y recibe tratamiento especializado, precisa Infobae.

El vehículo particular transportaba a dos mujeres, una de ellas una joven de 18 años. Ambas sufrieron lesiones menores y recibieron atención en centros asistenciales antes de ser dadas de alta. Las autoridades locales informaron que al conductor le practicaron una prueba de alcoholemia, la cual resultó negativa.