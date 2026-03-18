Fajardo se refirió a las críticas por haber agarrado la cara de Jennifer Pedraza para felicitarla: “No lo vuelvo a hacer”

Para Sergio Fajardo, Jennifer Pedraza es la “cabeza” y futuro de Dignidad y Compromiso, así como de Colombia - crédito @sergio_fajardo/X

El candidato presidencial Sergio Fajardo, del partido Dignidad y Compromiso, se pronunció sobre las críticas que surgieron en su contra por la manera en que celebró el triunfo de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, que resultó electa como senadora para el siguiente cuatrienio.

El 8 de marzo de 2026, día en que los ciudadanos salieron a las urnas para elegir un nuevo Senado y una nueva Cámara de Representantes, Pedraza, Fajardo y otros integrantes del equipo festejaron el resultado de las elecciones. Al encontrarse, la congresista y el aspirante a la Presidencia se abrazaron con alegría y Fajardo tomó la palabra para felicitar a la legisladora.

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“Muchas felicitaciones. Un extraordinario trabajo de todos los equipos, de todos ustedes. Y tengo que decirlo con toda claridad, y es: aquí está, en esta mujer, la cabeza y el futuro de dignidad y compromiso, el futuro de nuestro país”, dijo el candidato presidencial.

Sergio Fajardo aseguró que el gesto que tuvo con Jennifer Pedraza obedeció a su alegría por el resultado que obtuvo en las elecciones legislativas - crédito Sergio Acero/Reuters y Colprensa

Mientras daba su discurso, tuvo un gesto particular que fue cuestionado por algunas personas en las redes sociales: agarró la cara de Jennifer Pedraza con ambas manos. Esto, según algunos de los críticos, constituiría un acto de infantilización y paternalista hacia la representante y próxima senadora.

Una de las personas que se pronunció al respecto es la escritora Carolina Sanín, que advirtió: “Jennifer es una política buenísima y una feminista de primera línea. Y una mujer adulta que no está emparentada con este señor. No es aceptable el gesto paternalista del político que le agarra la cara entre las manos. Seamos tratadas SIEMPRE como adultas y como feministas”.

Carolina Sanín hizo un llamado en su publicación a que sean tratadas “siempre” como adultas y feministas - crédito @SaninPazC/X

La explicación de Fajardo sobre el gesto que tuvo con Pedraza

En diálogo con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, Fajardo dio a conocer su punto de vista sobre lo ocurrido. De acuerdo con su explicación, la reacción que tuvo en medio de la celebración se debió a su alegría por el logro que alcanzó la congresista.

“Yo le cogí la cara a Jennifer Pedraza porque estaba muy contento, que había sido una posición paternal. Otras personas lo pueden leer de otra manera”, detalló.

Aclaró, además, que en ningún momento ha aprovechado su calidad de hombre ni su posición de poder para su beneficio o en perjuicio de los demás. Sin embargo, aunque insistió en que el gesto que tuvo con la legisladora fue “paternal”, aseguró que no volverá a ocurrir; aseguró que procurará que esas maneras de expresar su afecto solo las emplee con su familia.

El candidato presidencial aseguró que solo agarrará el rostro de las personas de su núcleo familiar, en vista de las críticas que recibió por haber tenido ese gesto con Jennifer Pedraza - crédito Desnúdate con Eva/IG

“Nunca más en la vida le voy a coger ni la cara ni a Jennifer Pedraza, ni a ti, ni a ti. Solamente a Elena y a Mariana y a María Ángela y a Ale, mi hijo, no más”, precisó.

En todo caso, afirmó que no prestará mayor atención a los cuestionamientos sobre los hechos y que se centrará en su aspiración a la Presidencia de la República, a la que espera llegar con su fórmula vicepresidencial: Edna Cristina del Socorro Bonilla. “No nos mortifiquemos por eso, porque tiempo sobra. Yo no lo vuelvo a hacer, prometo. Yo no lo vuelvo a hacer”, afirmó.

En redes sociales, la congresista Pedraza también fue cuestionada por no haberse pronunciado en contra de lo ocurrido con Fajardo, teniendo en cuenta su postura feminista. Los internautas recordaron, incluso, una crítica que hizo en X por una conducta del presidente Gustavo Petro, la cual fue calificada como inapropiada.

El presidente Gustavo Petro fue criticado por la manera como trató a la directora Gloria Miranda en un evento público - crédito Ovidio González/Presidencia

En septiembre de 2025, durante un acto público llevado a cabo en Cauca, el jefe de Estado anunció que la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, se iba a casar y, mientras la abrazaba, hizo un comentario sobre su apariencia física.

“Las funcionarias del gobierno de cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarios del Gobierno del Cambio, son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos, escriben que son novias mías ¿Qué tal? (…) Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país“, dijo Petro.

La congresista Jennifer Pedraza se refirió a la conducta del presidente Petro con la directora Gloria Miranda en un evento - crédito @JenniferPedraz/X

Para Pedraza, el gesto del primer mandatario con la funcionaria fue un acto de acoso que quedó en evidencia por la incomodidad que mostró Miranda. “La toca sin su consentimiento, mientras otras aplauden como focas. ¡Y LUEGO TRINA EL VIDEO!”, señaló.