Colombia

Empresa dueña del vehículo que atropelló a un perro en Bogotá se pronunció: el conductor huyó del sitio tras matar al animal

Luego de la difusión de un video en redes sociales, la compañía TK Andina Ltda. lamentó lo sucedido y aseguró que ya se presentó ante las autoridades para esclarecer los hechos. El caso despertó reclamos por justicia en Kennedy

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El episodio registrado por cámaras de seguridad motivó indignación en redes sociales y solicitudes públicas para que los implicados comparezcan ante la justicia y se aclaren las responsabilidades correspondientes - crédito @ColombiaOscura / X

La empresa TK Andina Ltda., propietaria de la camioneta involucrada en el atropellamiento de un perro en el barrio Britalia, en la localidad de Kennedy, de Bogotá, emitió su primer pronunciamiento público después de la difusión de las imágenes del hecho.

El incidente, ocurrido el 9 de marzo de 2026, resultó en la muerte del animal y generó amplia indignación en la comunidad. El video comenzó a circular en redes sociales el 17 de marzo, aumentando la presión para obtener respuestas de la compañía.

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En su comunicado, TK Andina Ltda. lamentó el hecho y lo calificó como un evento inesperado. La declaración incluyó el siguiente mensaje: “Lamentamos de corazón el accidente ocurrido. Fue algo imprevisto que jamás quisimos causar, especialmente a un inocente animalito, y entendemos el dolor que genera en la comunidad y a la sociedad”.

La empresa TK Andina Ltda.
La empresa TK Andina Ltda. expresó su pesar por el atropellamiento de un perro en el barrio Britalia de Kennedy, Bogotá - crédito @TKAndinaltda / X

La empresa también informó que compareció ante la Fiscalía General de la Nación para colaborar en las indagaciones pertinentes y garantizar transparencia en el proceso. “Ya nos presentamos ante la Fiscalía para responder y colaborar en la investigación y así asegurar que las autoridades aclaren todo con total transparencia”, precisó el comunicado.

Detalles del caso y reacción de la comunidad

El hecho ocurrió cuando una camioneta Mercedes Benz, línea GLC 300 4MATIC, modelo 2020, con placas GLW746, pasó por encima de un perro que se encontraba acostado sobre la vía.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que el conductor avanzó a baja velocidad y tuvo al animal en su campo de visión, pero no detuvo su marcha y terminó arrollándolo con ambas llantas. Tras el impacto, las dos personas que iban a bordo abandonaron el lugar sin prestar auxilio.

Las imágenes muestran que la
Las imágenes muestran que la camioneta Mercedes Benz avanzó a baja velocidad y arrolló al perro sin que el conductor detuviera la marcha - crédito @ColombiaOscura / X

La escena provocó un rechazo inmediato entre los residentes de Kennedy y los internautas, los cuales exigen que los responsables den la cara y respondan ante la justicia. “Pudo haber sido un niño”, expresaron en X, aludiendo al riesgo que implica la falta de precaución en zonas residenciales.

Desde la aparición del video en redes sociales, el caso adquirió notoriedad y llevó a la identificación del vehículo, cuyo único propietario registrado es TK Andina Ltda.

Perfil de la empresa propietaria

De acuerdo con la información publicada en su página web, TK Andina Ltda. es una empresa dedicada a la maquinaria industrial, software y producción de escuadras para carpintería en aluminio y PVC. Fundada en el año 2000, participa activamente en ferias del sector y en procesos de formación. Hasta el momento, la compañía no ha emitido nuevos comunicados adicionales sobre el caso.

En su mensaje, la empresa enfatizó su disposición a atender cualquier reclamación: “Estaremos atentos a cualquier reclamación para atenderla de forma justa y cercana, siempre alineados con la ley”.

¿Qué dice la ley en Colombia sobre el maltrato animal?

La legislación colombiana sanciona el
La legislación colombiana sanciona el maltrato animal con penas de prisión de 32 a 56 meses, según el artículo 339A del Código Penal - crédito Visuales IA

El caso se desarrolla en el debate sobre las consecuencias legales del maltrato animal en el país. El artículo 339A del Código Penal establece que quien cause la muerte a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado puede enfrentar una pena de prisión de treinta y dos (32) a cincuenta y seis (56) meses.

Además, contempla inhabilidad especial de dos (2) a cinco (5) años para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales, y la prohibición de adquisición, tenencia, cuidado o refugio. El mismo artículo fija multas de treinta (30) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La investigación está en curso y la comunidad permanece a la expectativa de avances en la identificación de los responsables directos y de posibles sanciones conforme a la normativa vigente.

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