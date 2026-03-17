El Ministerio de Justicia en Colombia solicitó al Reino Unido priorizar la extradición de Zulma Guzmán, acusada de envenenamiento con talio

El Gobierno de Colombia refuerza la presión diplomática y judicial ante Reino Unido para agilizar la extradición de Zulma Guzmán Castro - crédito Ministerio de Justicia/captura de video

El Gobierno nacional intensificó la presión diplomática y judicial sobre las autoridades del Reino Unido para priorizar la extradición de la empresaria Zulma Guzmán Castro.

Guzmán se encuentra recluida en la prisión de Bronzefield, en Londres, señalada por la Fiscalía General de la Nación como presunta responsable del envenenamiento con talio y muerte de dos niñas en Bogotá en abril de 2025, un caso que catalizó solicitudes de máxima celeridad para evitar escenarios de impunidad y garantizar el esclarecimiento de los hechos.

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El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, envió una carta a la Cancillería colombiana el 27 de febrero advirtiendo la “importancia y prioridad” del retorno de Guzmán.

La solicitud destaca que la extradición “resulta esencial para la garantía de los derechos de las víctimas”, debido a la gravedad de los hechos y la condición de las menores fallecidas, y pide que la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio notifique a las autoridades británicas la relevancia penal de este proceso.

La extradición de Zulma Guzmán, acusada de homicidio agravado y tentativa de homicidio, es esencial para los derechos de las víctimas en el caso de las frambuesas envenenadas - crédito Ministerio de Justicia

El expediente presentado por la Fiscalía General de la Nación revela que el 3 de abril de 2025, una vivienda en el norte de Bogotá recibió un pedido de frambuesas congeladas cubiertas con chocolate.

El alimento, según peritajes consignados en el expediente y documentación entregada al Ministerio de Justicia, fue “intencionalmente contaminado con talio”, un metal pesado altamente tóxico.

Las dos menores de edad que consumieron el producto murieron en fechas distintas: la primera el 5 de abril, y la segunda, cuatro días después, a consecuencia de la intoxicación.

En el mismo episodio, una adolescente y un joven de 21 años sobrevivieron luego de recibir atención médica urgente, pero la Fiscalía reportó que ambos sufrieron lesiones severas en los sistemas neurológico, respiratorio y metabólico.

Como parte de la investigación, la Fiscalía vinculó a Guzmán con el envío del paquete a través de una empresa de mensajería, en el que utilizó maniobras engañosas. Los cargos en su contra contemplan homicidio agravado y tentativa de homicidio.

El expediente contiene testimonios, interceptaciones de comunicaciones, análisis toxicológicos, inspección a lugares relacionados con los hechos, registros migratorios e informes periciales, además de documentar la emisión de una orden de captura el 25 de octubre de 2025 por parte del Juzgado 13 de Control de Garantías, según documentos revelados por Noticias RCN.

La acción judicial se activó luego de que Guzmán fuera localizada y rescatada en el río Támesis en Londres el 16 de diciembre de 2025, tras un periodo de desconocimiento sobre su paradero.

Desde entonces, permanece detenida en Bronzefield, el mayor centro penitenciario femenino de Europa, bajo custodia preventiva mientras el Tribunal de Magistrados de Westminster analiza el cumplimiento de los requisitos legales para su entrega a Colombia.

El pedido de extradición recibió una circular roja de Interpol el 6 de enero de 2026, después de constatarse la estabilidad de la salud de Guzmán. Paralelamente, el Grupo de Extradiciones del Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Ana Fabiola Castro, remitió la documentación probatoria traducida al inglés para promover el trámite de extradición ante las autoridades británicas.

La Fiscalía aportó pruebas, en contra de Zulma Guzmán, de la contaminación intencional con talio en alimentos que causaron la muerte de dos menores y lesiones graves a dos jóvenes en Bogotá - crédito Colprensa

El expediente judicial y nuevos hallazgos revelados por Noticias RCN y Noticias Caracol agregan dimensión al caso: Zulma Guzmán es ahora investigada como posible asesina en serie. Se identificaron al menos cuatro envíos de alimentos —frambuesas y chocolates— presuntamente contaminados con talio y dirigidos a distintas mujeres en Bogotá.

Uno de los episodios clave en la ampliación del caso ocurrió el 8 de enero de 2025, cuando una familiar de Guzmán, Elvira María Restrepo, recibió un paquete de chocolates tras una reunión de exalumnos en una universidad de Bogotá.

Restrepo sufrió un cuadro severo de intoxicación, fue hospitalizada de emergencia y logró sobrevivir. La modalidad del envío repite el modus operandi: uso de plataformas de domicilios, empaques con marcas universitarias y participación de terceros, como lo confirmó una respuesta de la empresa de mensajería a la Fiscalía.

En ese mensaje, la plataforma detalló que Zenaida Pava Vargas —actualmente investigada como presunta cómplice— solicitó tres servicios relacionados con los hechos, todos desde un mismo número telefónico.

La Fiscalía describió hallazgos que “permiten acreditar la posible responsabilidad de la ciudadana Zulma Guzmán Castro”, y subraya la “extrema gravedad” del caso, considerando tanto la letalidad del talio como la edad de las víctimas y las secuelas dejadas en los sobrevivientes.

Documentos judiciales revelan que Zulma Guzmán estuvo involucrada en al menos cuatro envíos de alimentos envenenados dirigidos a mujeres en Bogotá, lo que refuerza la hipótesis de asesinato en serie- crédito Luisa González/Reuters/Colprensa

Estas evidencias se fortalecieron con al menos 18 informes de necropsia e investigación criminal, seis declaraciones, dos entrevistas, la orden de captura, el registro migratorio y la tarjeta decadactilar de Guzmán. El proceso se apoya en el Tratado de Recíproca Extradición de Reos de octubre de 1888 entre Colombia y Reino Unido.

El sistema judicial británico evalúa la extradición de Guzmán revisando con rigor las condiciones de reclusión que encontraría en Colombia, focalizando en garantías de seguridad, integridad física y acceso a atención médica, incluidos aspectos de salud mental alegados por la defensa de la empresaria.

El ministro Jorge Iván Cuervo declaró a Colprensa que las autoridades colombianas analizan alternativas como centros carcelarios con “pabellones especializados”, mencionando especialmente el Buen Pastor y su sección para exfuncionarias públicas.

Como respuesta a los requerimientos británicos, se contempló la posible intervención de una veeduría internacional que inspeccione las condiciones del lugar de detención y emita un concepto técnico, determinante para la decisión sobre la extradición.

Ángela Costa, directora encargada de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, explicó a Blu Radio que aunque las solicitudes de extradición y colaboración judicial fueron enviadas mediante canales internacionales, “la decisión final sí está en manos del Reino Unido”.

La Fiscalía mantiene vigente la orden de captura e informó sobre la apertura de líneas de investigación orientadas a identificar patrones de conducta reiterativos, reforzando el expediente y la calificación de Guzmán como presunta reincidente en crímenes de tentativa de envenenamiento.

Actualmente, la empresaria aguarda la decisión del Tribunal de Magistrados de Westminster sin fecha definida para su posible entrega a las autoridades colombianas.

Las actuaciones judiciales y diplomáticas, basadas en el extenso acervo probatorio y en el interés superior de las víctimas, persiguen evitar cualquier escenario de impunidad en uno de los casos de homicidio agravado más graves atribuidos a una ciudadana colombiana fuera del país en los últimos años.