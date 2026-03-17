Amotinamiento dejó a recluso muerto en centro transitorio de Santa Marta: la víctima había sido capturada por presunto homicidio de un comerciante

Recluso falleció luego de un amotinamiento en centro transitorio de Santa Marta - crédito captura de pantalla @Rogeruv/X

Un enfrentamiento en La Norte, centro penitenciario transitorio, dejó como saldo la muerte de Keiner, alias El Flaco, durante los disturbios registrados la noche del lunes 16 de marzo de 2026. El interno, detenido desde enero por su presunta implicación en el asalto en el que murió el comerciante Fernando Melo en el barrio Bavaria, falleció tras recibir un disparo en el abdomen y ser trasladado de urgencia a la Clínica La Castellana.

De acuerdo con varios medios locales, el hecho desató inquietud entre familiares e instituciones por los procedimientos de seguridad en centros de detención, según el informe preliminar de las autoridades.

Mientras tanto, las investigaciones están en curso para determinar las circunstancias exactas del disparo, ocurrido cuando un grupo de reclusos abandonó sus celdas exigiendo traslados pendientes y el incidente escaló a disturbios con enfrentamientos entre internos y uniformados.

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Durante el altercado, se reportó el uso de piedras y armas de fuego. La protesta, según la información inicial, buscaba presionar por traslados a otras cárceles, pero derivó rápidamente en violencia y terminó con el deceso del interno identificado.

Imágenes de los violentos disturbios que se registraron en el corazón comercial de Santa Marta, luego de una protesta de reclusos del Centro Transitorio Norte. La situación escaló con barricadas de fuego y enfrentamientos con la fuerza pública - crédito @Rogeruv/X

Padre de Keiner sobre su fallecimiento

El padre de Keiner Steven Almazo denunció públicamente el accionar de la Policía Nacional del departamento del Magdalena tras la muerte de su hijo durante un enfrentamiento en el centro transitorio de detención de Santa Marta.

Durante la protesta, los internos salieron a manifestar su inconformidad de forma pacífica, según relataron los familiares y testigos directos al medio Extra Santa Marta.

El padre de Keiner, vecino del barrio María Eugenia y trabajador del sector turístico, detalló en sus declaraciones que su hijo llevaba aproximadamente cuatro meses detenido en la inspección de policía, a la espera de una resolución judicial. Destacó que, aunque circulaban versiones públicas que intentaban vincular a Keiner con la muerte de un comerciante local, la responsabilidad recaía sobre otra persona apodada “Placa”.

El fallecimiento de Keiner Steven Almazo generó una profunda reacción en su familia, que cuestionó la actuación de las fuerzas policiales durante el control de la protesta. “Le quitaron la vida miserablemente. ¿Quién se la quitó? Un patrullero de la policía”, afirmó el hombre.

El padre de Keiner, en su denuncia pública, responsabilizó directamente a la policía departamental. “Yo hago una denuncia porque las autoridades competentes del distrito departamental han venido tomando atribuciones contra la población civil, por lo cual vienen haciendo atribuciones arbitrariamente, quitándole la vida a los hijos ajenos”, dijo ante las cámaras, exigiendo una investigación exhaustiva y que los responsables asuman las consecuencias ante la justicia.

Al momento de los hechos, los reclusos no poseían armas de fuego. Según el testimonio recogido por el medio, la protesta se desarrolló sin que los internos dispusieran de medios letales, lo que acrecienta el cuestionamiento sobre la legitimidad de la respuesta policial. “Ellos tienen que sacarle un arma a otra persona que le saque un arma. Ellos no tienen por qué sacarle un arma a una persona que no tiene ni siquiera un cortaúñas en la mano con qué defenderse”, sostuvo con énfasis el padre del joven.

Amotinamiento en centro de reclusión transitorio de Santa Marta dejó un hombre muerto - crédito @Rogeruv/X

Keiner Steven Almazo permanecía en el centro de detención desde hacía cuatro meses. El padre indicó que recién se había resuelto su situación judicial. Enfatizó que las acusaciones que circulaban entre vecinos involucraban a una persona distinta en el crimen que se le achacaba, y pidió que “busquen las cámaras, que son las que hablan y dicen continuamente la realidad, si es o no es”.

Las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial sobre las circunstancias que llevaron al disparo letal ni sobre la investigación interna que, según el medio, quedará a cargo del coronel de la Policía Metropolitana. El cuerpo de la víctima fue posteriormente trasladado a la morgue de Medicina Legal de Santa Marta, mientras la comunidad exige respuestas y el esclarecimiento del incidente.