Colombia

María Fernanda Cabal reconoció que aún no sabe si apoyar a Paloma Valencia en primera vuelta: “Encrucijada del alma”

La legisladora manifestó que aún no toma una decisión sobre su apoyo electoral, al citar diferencias internas y el dilema de priorizar la unidad partidista sin sacrificar principios

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La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal expresó dudas sobre un respaldo a Paloma Valencia tras la consulta del Centro Democrático - crédito Montaje Infobae (Colprensa-Colprensa)

A pesar de ser uno de los dúos dinámicos del Senado de la República, la relación entre María Fernanda Cabal y Paloma Valencia se fragmentó luego de que el Centro Democrático eligiera a esta última como la opción para llegar a la Presidencia de Colombia.

Asimismo, tras ganar la Gran Consulta por Colombia, Valencia optó por contar como su fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, el candidato que dio la sorpresa en dicha consulta y que se caracterizó por tener en su discurso un tono conciliador y de centro; situación que no fue del total agrado para Cabal.

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Precisamente, la senadora María Fernanda Cabal abordó en entrevista con Semana varias de las tensiones y decisiones que se han tomado al interior del partido que representa, al admitir que atraviesa una “encrucijada del alma” en el actual escenario político y fue enfática al señalar que, aunque siente afecto por Valencia y reconoce la afinidad que han compartido en el Senado, aún no define si apoyará de manera explícita su aspiración presidencial.

María Fernanda Cabal reconoció la
María Fernanda Cabal reconoció la preparación de Paloma Valencia, pero recomendó mantener apertura al debate político - créditos Fotomontaje Infobae (Catalina Olaya y Cristian Bayona/Colprensa)

La congresista destacó que Valencia es “una de las mujeres mejor preparadas que ha tenido el Congreso”, valorando su carácter combativo y sus convicciones. No obstante, le aconsejó que escuche a más personas sobre temas que podrían irritarla, destacando la importancia de mantener apertura en el debate político.

Declaraciones sobre Juan Daniel Oviedo y tensiones internas

Durante la entrevista, Cabal se refirió también a Juan Daniel Oviedo, a quien describió como “una persona cambiante” y criticó su postura ante el Monumento a la Resistencia en Cali. Cabal calificó el monumento como “una oda a la violencia” y rechazó que Oviedo haya puesto condiciones a Valencia cuando se le ofreció la vicepresidencia, tildando ese gesto de “descortés”.

Cabal reconoció que la situación actual dentro del Centro Democrático la ha llevado a considerar un eventual retiro temporal de la política, al mencionar que “a veces siento que uno debería retirarse a los cuarteles de invierno y esperar a que la tormenta pase”. Sin embargo, aseguró que muchas personas le piden orientación y liderazgo en un contexto de polarización y confrontación ideológica.

Cabal expresó el dilema entre
Cabal expresó el dilema entre mantener principios y lograr la victoria política para enfrentar al Gobierno de Petro Sergio Acero/Reuters

Dilema sobre el apoyo a Paloma Valencia

La senadora admitió que debe tomar una decisión sobre su respaldo en las próximas elecciones, pero enfatizó que no ha sido sencillo, ya que teme que ceder en principios para lograr una victoria política pueda tener un alto costo.

Cabal definió al “enemigo” como “el comunismo, la prolongación del horror que hemos vivido con el Gobierno de Petro”, y afirmó que, a pesar de las diferencias, será necesario unirse para asegurar la victoria electoral.

En sus palabras, la dificultad reside en “sacar un país adelante como sea, pese a entregar principios para ganar”, lo que, según reconoció, le genera una profunda controversia interna.

Añadió que el reto para Valencia será conservar los votos obtenidos en la consulta del 8 de marzo, ahora enfrentando nuevos escenarios y rivales como Abelardo de la Espriella.

La senadora María Fernanda Cabal no confirmó un apoyo explícito a Paloma Valencia en las próximas elecciones. Señaló que aún no ha tomado una decisión definitiva debido a diferencias de criterio y principios, aunque reconoció la necesidad de unidad dentro de su partido para enfrentar lo que considera el mayor desafío político actual.

Paloma Valencia fue elegida sobre
Paloma Valencia fue elegida sobre María Fernanda Cabal y Paola Holguín para representar el partido en las próximas eleciones - crédito Iván Valencia/AP Foto

“Por encima está una Colombia libre, eso lo tengo clarísimo. Por eso guardé silencio y he estado al margen. Tengo muchísima gente que me sigue, que me dice qué hacemos, cuál es la instrucción. Hay que salvar al país, hay que seguir defendiéndonos, porque este país no resiste cuatro años más de debacle, destrucción e inmoralidad”, apuntó al medio citado.

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