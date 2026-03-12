Colombia

‘Influencer’ furiosa con quienes dicen que Paloma Valencia es de “centro derecha”: “¿Con qué saldrán después, con qué Pablo Escobar era solo un emprendedor?”

Fanny Esperanza Peña también mencionó al expresidente Álvaro Uribe Vélez en sus figuras retóricas para cuestionar su ideología política

La candidata presidencial le puso
La candidata presidencial le puso fin al misterio y confirmó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, y con la que buscará la victoria frente a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, dos de los candidatos que más han puntuado en las encuestas previas - créditos Lina Gasca/Colprensa | @Fannyhope6/X

La discusión en torno a la ubicación ideológica de Paloma Valencia, hoy candidata presidencial y que anunció de manera oficial a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial (jueves 12 de marzo de 2026), encendió el debate político en Colombia luego de que distintos analistas y medios de comunicación la presentaran como representante de la “centro derecha”.

Fanny Esperanza Peña, activista e influencer, criticó esta caracterización en un video publicado el 12 de marzo de 2025, donde calificó de “descarada” la narrativa que, según ella, busca suavizar el perfil político de Valencia y del partido que representa.

En su intervención, Peña empleó un tono irónico y directo para cuestionar la manera en que algunos sectores han supuestamente intentado redefinir el espectro político en torno a la figura de Valencia.

“Paloma Valencia es de centro derecha. ¿Ahora con qué van a salir? Que el zorro cuida el gallinero, seguramente. Que Laura Gallego (Solís, la exreina de Antioquia conocida en redes como ‘Miss Bala’) está dando clases de paz. ¿Qué más van a decir? ¿Qué van a decir que (Álvaro) Uribe es bueno? ¿Que Pablo Escobar era un emprendedor? ¿Que el tiburón come ensalada?”, señaló la activista.

Fanny Esperanza Peña destacó las razones por las que menciona que Valencia es de derecha - crédito @Fannyhope6/X

Peña expresó su inconformidad ante el intento de ubicar a Valencia en un punto ideológico más moderado, sosteniendo que se trataría de una estrategia mediática y electoral para hacerla más atractiva a sectores indecisos.

“Intentar vender eso como centro no solo es descaro, más bien es desespero”, afirmó, poniendo en duda la honestidad de quienes impulsan esa narrativa.

A juicio de Peña, la trayectoria política de Valencia y el historial del partido Centro Democrático no dejan lugar a dudas sobre su ubicación en el espectro político.

“Todo el país, el mundo entero sabe perfectamente qué representa el Centro Democrático y cuál ha sido la línea política de Paloma Valencia durante, no sé, toda su vida. Clasismo, racismo, violencia, segregaciones, un país arrodillado, oprimido, despojado como finca de ellos”, enumeró la activista, que hizo hincapié al destacar que la candidata ha seguido consistentemente una agenda asociada a posturas conservadoras y de derecha.

La influencer también se refirió a la consulta interna (Gran Consulta por Colombia) en la que Valencia resultó elegida como candidata, diferenciando ese proceso de otras elecciones recientes y criticando comparaciones con la consulta del Pacto Histórico, en la que resultó vencedor Iván Cepeda.

Fanny Esperanza Peña cuestionó la
Fanny Esperanza Peña cuestionó la ideología política de la candidata presidencial del Centro Democrático - crédito @Fannyhope6/X

“Paloma Valencia sí ganó la consulta de la derecha, porque, amor, si te quedaban dudas hasta aquí, Paloma es de ultraderecha y lo hizo en unas elecciones rutinarias con más de 120.000 mesas de votaciones. No me compares, por favor, esto que pasó con las elecciones atípicas del Pacto Histórico con Iván Cepeda. No son comparables ni por la dinámica logística, ni por la afluencia de votantes, ni por la dinámica electoral, porque una elección atípica es distinta que una elección rutinaria”, explicó Peña.

La crítica de la joven activista alcanza también a los medios de comunicación, a quienes acusó de perder “mesura” por favorecer relatos que busquen reposicionar la imagen de Valencia.

“Decir que esta vieja es de centro, por favor, que a los medios no les gane el desespero. Un poquito de mesura”, reclamó Peña, y sugirió que la cobertura mediática responde más a una lógica de estrategia electoral que a un análisis riguroso sobre las posiciones políticas de la candidata.

La creadora de contenido Fanny Esperanza Peña Silva le respondió a la candidata al Congreso y ex señorita Antioquia, Laura Gallego Solís, por pedir que envíen a la guerrilla al hijo de 15 años de Iván Cepeda - crédito @fanny_esperanza7/IG

En su video, la creadora de contenido rescató la necesidad de llamar las cosas por su nombre y evitar caer en discursos que, según su visión, falsean la naturaleza del proyecto político de Valencia.

Por lo anterior, Peña pidió no caer en comparaciones engañosas ni dejarse convencer por estrategias de mercadeo político que, en su opinión, solo buscan confundir al electorado en un momento clave para el futuro del país.

