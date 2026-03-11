Colombia

Óscar Benavides, ganador de la curul afro, envió fuerte mensaje a Miguel Polo Polo tras vencerlo en las urnas: “El pueblo castiga”

El electo congresista para el periodo 2026-2030 aseguró que las maquinarias del representante no le alcanzaron para reivindicarse con la víctimas del conflicto armado, especialmente las madres de jóvenes asesinados extrajudicialmente

El movimiento Libres, liderado por
El movimiento Libres, liderado por Benavides, construyó su victoria sobre la consigna #SAQUEMOSAPOLOPOLO y el apoyo de consejos comunitarios del Pacífico - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Óscar Benavides/X

El triunfo de Óscar Benavides sobre Miguel Polo Polo en la elección de la curul afro en la Cámara de Representantes sigue generando reacciones en el país tras los comicios del 8 de marzo.

Y es que Benavides registró una cifra récord de votos para ese escaño especial, entre otras, con una fuerte campaña basada en el uso de redes sociales para solititar una renovación del liderazgo afrodescendiente.

Abogado nacido en Tumaco, Benavides logró la mayor votación histórica para esa curul, desplazando a Miguel Polo Polo tras una campaña financiada con un préstamo bancario personal y sostenida principalmente en redes sociales.

El representante electo afirmó en una entrevista para la revista Cambio que su principal objetivo fue reemplazar a Polo Polo, a quien responsabilizó de “revictimizar a las madres de Soacha” y de “abrir heridas” en la sociedad, y expuso su compromiso de legislar para la inclusión y la dignidad de los territorios afrocolombianos.

“No me movía la ambición de un cargo. Este señor había generado tanto daño a la sociedad, que una apuesta es sacarlo del Congreso. Él revictimizó a las madres de Soacha. El pueblo colombiano es más que eso y el pueblo castiga cuando alguien intenta aplastar la dignidad humana”, señaló el nuevo representante.

El abogado sostuvo también se refirió a los motivos que habrían llevado a Polo Polo a salir del Legislativo, pese a contar con fuertes apoyos de varios políticos, incluido el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

“Si me lo encontrara, lo primero que le diría es que tiene que aceptar su derrota. Que reflexione sobre el daño que le hizo al país, que se reivindique con las madres de Soacha y que le pida perdón a la sociedad. Porque lo que hizo fue abrir heridas y el país se lo cobró en las urnas”, expresó al medio.

Benavides insistió en que la campaña no se motivó por intereses individuales, sino por la voluntad de dignificar la política afrocolombiana.

“Él se creía ganador porque tenía detrás a un candidato presidencial y una estructura fuerte como Abelardo de la Espriella. Pero yo confié en que la voluntad del pueblo iba a prevalecer por encima de las maquinarias y del dinero de los padrinos políticos. Y ahí está el resultado: más de 150.000 colombianos se levantaron y me dieron la oportunidad de representarlos con dignidad, sin importar el color de piel”, indicó a Cambio.

