El Icbf habría entregado a cuatro niños a una familia en Jordania; uno de ellos murió torturado por sus padres adoptivos

La vida de Yaneth Pardo estuvo atravesada por episodios de violencia intrafamiliar, carencias económicas y la ausencia de redes de apoyo. Pese a estas dificultades, habría mantenido a sus hijos escolarizados y bajo su cuidado.

Sin embargo, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar habrían interpretado su situación de vulnerabilidad como negligencia, lo que derivó en la separación forzada de sus hijos y él inicio de un proceso que, hasta hoy, la mantiene en una búsqueda incansable por recuperarlos.

Pardo fue invitada al pódcast Vamos Pa Eso, del abogado penalista Juan José Castro, donde denunció que el Icbf le arrebató a sus hijos en medio de presuntas irregularidades.

Presuntas decisiones cuestionables del Icbf

La mujer sostuvo que, a pesar de su situación de vulnerabilidad económica, nunca incurrió en abandono ni maltrato, y que el proceso que derivó en la separación de sus hijos estuvo marcado por decisiones cuestionables y falta de garantías. “A mí el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar me robó mis hijos y así lo seguiré diciendo aquí en cualquier parte”, afirmó Pardo durante la entrevista.

Según su testimonio, la intervención del Icbf comenzó tras denuncias anónimas y de familiares sobre el presunto abandono de sus hijos, que en realidad permanecían bajo el cuidado de una vecina mientras ella trabajaba. “Tenía que mantener a mis hijos, una madre no se va a quedar esperando a que el vecino le traiga la merienda para los niños. Yo salía a reciclar y en el día los niños estaban en el jardín, estaban en el colegio”, relató.

En 2017, cuatro de sus hijos menores fueron retirados de su custodia y entregados temporalmente a una tía, que posteriormente los devolvió a la institución alegando dificultades familiares.

Pardo afirmó que, pese a cumplir con las exigencias impuestas por las defensoras de familia para recuperar a sus hijos, el acceso a ellos fue restringido progresivamente: “Ángela (la funcionaria del Icbf) nunca jamás me volvió a entregar mis hijos. Ella me lo sacó para La Mesa (Cundinamarca) en un revuelco que hubo, un escándalo que le hicieron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

Proceso de separación y salida del país

Pardo relató que, tras la muerte de uno de sus hijos por cáncer en 2018, el Icbf habría declarado en los registros civiles que los cuatro menores restantes estaban fallecidos, lo que habría posibilitado su salida del país bajo nuevos nombres. “Tengo los documentos que a los niños me les cambiaron los nombres y para sacarlos del país me los dieron por fallecidos a todos cuatro”, aseguró en la entrevista.

La madre indicó que nunca firmó autorizaciones de adopción ni fue notificada formalmente del proceso: “Nunca firmé un papel que dijera ‘yo doy mis hijos en adopción’ y nunca me llamaron para confirmarme que me iban a ver los niños en adopción”. Solo tiempo después, a través de terceros y de manera informal, se enteró de que sus hijos habían sido adoptados por una pareja que inicialmente residía en Nueva Jersey (Estados Unidos), y que luego se trasladó con los menores a Jordania, en el Medio Oriente.

Descubrimiento de la tragedia en Jordania

En 2024, Pardo fue contactada por un traductor que le informó sobre la situación de sus hijos en Jordania, donde los padres adoptivos habían sido encarcelados por la muerte de uno de los menores a causa de maltrato sistemático.

De acuerdo con el relato de la madre, el niño falleció tras sufrir agresiones físicas y psicológicas. “Mi niño, por no haberse adaptado a un idioma, a un colegio, a unos compañeros, mi niño no avanzaba. Mi niño estaba desnutrido. El último maltrato que tuvo fue con agua caliente. Cuando lo llevaron al médico ya iba sin signos vitales, todo desfigurado”, narró. Los tres hermanos sobrevivientes fueron ubicados en un albergue católico bajo protección estatal.

Pardo dejó su trabajo formal en una empresa, el mismo que en algún momento le exigió el Icbf para mantener la custodia de sus hijos, y viajó a Jordania para intentar recuperarlos, pero fue informada de que los menores permanecen bajo custodia y tutela del Estado jordano, sin posibilidad de repatriación inmediata.

“Me llevaron con la ilusión de traerme a mis hijos, que fue una mentira más. Fui y firmé el ‘perdón’ para que le rebajaran la pena al señor y quedé en la misma porque no traje los niños”, contó. Desde entonces, mantiene contacto con los menores por videollamada, quienes le expresan su deseo de volver a Colombia: “Mamá, ¿cuándo vas a venir por nosotros? Queremos ir a tu casa”, recuerda los mensajes que los menores le envían a su madre.

Las presuntas irregularidades del caso y la falta de ayuda del Icbf

El abogado Juan José Castro, del podcast Vamos Pa Eso, consideró que el caso revela posibles errores y sesgos clasistas en la actuación del Icbf. “Se cometió tal vez uno de los peores errores y un error con un sesgo clasista, y fue creer que la pobreza o la vulnerabilidad económica era negligencia”, afirmó.

El jurista enfatizó que, antes de decretar la adoptabilidad, la ley exige que el Estado agote todas las alternativas de apoyo familiar y social: “El Estado tiene una obligación prácticamente sagrada de poder evacuar todas las opciones que hay antes”.

Castro advirtió sobre irregularidades en la declaración de adoptabilidad y el proceso de selección de los padres adoptivos: “Alguien acá cometió un delito. Y no me estoy refiriendo solamente a la muerte de Joseph. Alguien cometió un delito”.

Señaló que la ausencia de informes de seguimiento tras la salida de los menores de Colombia y el traslado a Jordania, país donde la adopción plena no es legal, podría configurar un fraude procesal y una omisión grave de los funcionarios responsables: “Se pudo haber cometido también un fraude al Icbf, digámoslo, porque se le engañó diciéndoles que ellos iban a vivir en Estados Unidos, pero realmente iban a Jordania”.

Estado actual del caso y solicitudes de la madre

Actualmente, los tres hijos de Yaneth Pardo permanecen en un albergue en Jordania. La madre ha presentado derechos de petición y ha solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Cancillería y la Presidencia de Colombia, sin obtener respuestas concretas para la repatriación.

Pardo, que habría sido amenazada por revelar el caso a diferentes medios de comunicación, insiste en que sus hijos no deben ser dados en adopción nuevamente y pide que sean devueltos a su familia biológica para evitar que sigan expuestos a situaciones de vulnerabilidad e inestabilidad. “Yo le pido de corazón a todo el país colombiano que me quiera ayudar para poder traer a mis hijos. Ellos me piden a gritos que los traiga para Colombia”.