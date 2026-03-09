Marta Lucía Ramírez sugirió a Paloma Valencia fórmula vicepresidencial: de quién se trata

Marta Lucía Ramírez habló de una eventual presidencia de Paloma Valencia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE - Colprensa/Montaje Infobae

La senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, se impuso con amplia diferencia en La gran consulta por Colombia, realizada el domingo 8 de marzo de 2026.

Con el 79,90% de mesas procesadas, Valencia acumula 2.521.434 votos, que corresponde al 45,87%. Su más inmediato competidor, Juan Daniel Oviedo, alcanza los 979.805 sufragios, lo que representa el 17,83%.

De esta manera, Valencia se convierte en la candidata de la derecha para los comicios presidenciales previstos para el 31 de mayo de 2026, consolidando su liderazgo dentro del principal partido opositor.

Tras lo anterior, la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, planteó que Paloma Valencia requiere una alianza robusta entre el sector político y empresarial para impulsar el desarrollo económico y social.

Paloma Valencia arrasa en la consulta y liderará la fórmula de la derecha en las elecciones - crédito @PalomaValenciaL/X

En declaraciones a Semana, la exfuncionaria subrayó la necesidad de una colaboración que trascienda los acuerdos tradicionales y se apoye en compromisos concretos, como una reforma política y un fuerte respaldo privado a proyectos productivos.

De cara a las elecciones presidenciales 2026, Ramírez sugirió que figuras como José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, representan perfiles ideales para liderar bajo un esquema de confianza hacia el sector privado, lo que sería de gran ayuda en una eventual presidencia de Paloma Valencia.

"José Manuel es un tipo serio, sólido, conocedor de la economía, que genera mucha confianza en el sector empresarial”, expresó la exvicepresidenta, según recogió Semana. Insistió en que el mandatario entrante deberá “gobernar con una alianza muy fuerte con la clase política y con los empresarios”, siempre bajo el compromiso de impulsar una transformación institucional.

El planteamiento de Ramírez enfatizó que cualquier acuerdo con los partidos debe condicionarse a una reforma política a fondo. “Esto no es que se le vaya a entregar ella a los partidos, ni mucho menos, ni tampoco a la clase política tradicional, sino con el compromiso de una reforma política seria”, afirmó.

Marta Lucía Ramírez llamó a unir fuerzas políticas y empresariales en Colombia - crédito Lenin Nolly/EFE

La exfuncionaria insistió en que la relación con el empresariado debe basarse en metas concretas y medibles, orientadas a la generación de empleo y el crecimiento del producto interno bruto.

La propuesta incluyó una “apuesta a fondo” en materia de inversión privada. Según Ramírez, el sector productivo debe comprometerse con iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos y diversificación agrícola.

Al respecto, manifestó: “La próxima presidente, si es Paloma Valencia, va a tener la posibilidad de decir: ‘Señores, los necesito trabajando conmigo porque vamos a erradicar, a las buenas o a las malas, 300 mil hectáreas de coca y aquí vamos a meter maíz amarillo, palma, café, cacao, frutales y proteína animal en granja’”.

Para la exvicepresidenta, este enfoque requiere una postura decidida por parte del empresariado y una protección institucional que respalde los nuevos proyectos.

En el diálogo con Semana, Ramírez también insistió en la importancia de la libertad para que la eventual candidata presidencial defina sus alianzas y estrategias.

Marta Lucía Ramírez propuso un pacto entre política y empresas para transformar Colombia - crédito Camila Díaz/Colprensa

“Tiene que tener la posibilidad de mirar ampliamente, con total libertad y que despliegue sus alas y vuele ella solita”, subrayó. Esta perspectiva, según la exvicepresidenta, permitiría a la nueva administración actuar con independencia y flexibilidad ante los retos económicos y sociales del país.

La discusión llega en un contexto en el que la seguridad, la economía y la lucha contra el narcotráfico concentran la atención pública en Colombia. La sugerencia de involucrar al empresariado en la sustitución de cultivos ilícitos responde a la urgencia de transformar zonas rurales y ofrecer alternativas productivas sostenibles.

“Una inversión monumental en sustitución de cultivos” sería, según Ramírez, un eje central para reducir la superficie sembrada con coca y dar paso a nuevos modelos agroindustriales.

Por último, tras la victoria de Valencia, David Luna felicitó públicamente a la candidata del Centro Democrático por su triunfo, expresando su compromiso con la posibilidad de que Colombia tenga una presidenta. A través de su cuenta en redes, manifestó su alegría y destacó la importancia de la colaboración, pese a diferencias políticas.

Luna agradeció a quienes confiaron en su candidatura y reafirmó que continuará trabajando por el país. El mensaje resalta el valor de la unidad nacional y el respeto por el resultado democrático. El dirigente subrayó que, aunque este ciclo electoral cerró, su labor política y social seguirá enfocada en servir a la ciudadanía colombiana.