Agmeth Escaf se pronunció tras el Pacto Histórico liderar en las elecciones legislativas: “Hoy es la fuerza política más grande del país”

Agmeth Escaf celebra consolidación del Pacto Histórico como principal fuerza política - crédito agmethescaf/Instagram

La jornada de escrutinio de las elecciones legislativas en Colombia realizadas el domingo 8 de marzo de 2026, avanzó con especial atención sobre la disputa entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático por la supremacía en el Senado.

Según datos recientes de la Registraduría Nacional, con el 74,19% de las mesas procesadas, el bloque afín al presidente Gustavo Petro alcanzó 3.130.634 votos.

El grupo liderado por el expresidente Álvaro Uribe se ubicó en segunda posición con 2.147.246 sufragios.

El diseño de listas cerradas en ambas agrupaciones hizo que los ciudadanos eligieran partidos y no candidatos individuales, permitiendo una distribución directa de los asientos parlamentarios según el orden establecido por cada formación.

Agmeth Escaf habló sobre el crecimiento del Pacto Histórico en el Senado - crédito @agmethescaf/X

En la lista del Pacto Histórico figuran postulantes como Carolina Corcho, Pedro Flórez, Carmen Patricia Caicedo, Wilson Arias y Laura Cristina Humada, esta última vinculada políticamente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Por el Centro Democrático, ingresaron nombres como Andrés Forero, Rafael Nieto Loaiza, Claudia Margarita Zuleta, Hernán Darío Cadavid y Julia Correa.

El Partido Liberal se posicionó como la tercera fuerza en votos con un 11,70%, encabezado por la actual representante antioqueña María Eugenia Lopera. La coalición Alianza por Colombia logró un 10,00%, destacando la elección del senador Jota Pe Hernández y John Edickson Amaya, hermano del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

El Partido Conservador obtuvo el 9,79%, con el senador Miguel Ángel Barreto y el representante Luis Eduardo Díaz Mateus como principales figuras; este último hermano del exsenador Iván Díaz Mateus.

En cuanto al Partido de La U, la lista fue liderada por la senadora Norma Hurtado y el representante Wilmer Carrillo, alcanzando el 8,20% de los votos. Por la Coalición Cambio Radical–Alma, José Nicolás Gómez y Edgardo Miguel Espitia aparecen como los más votados, con una participación del 6,19%.

Agmeth Escaf destacó el avance del Pacto Histórico - crédito @agmethescaf/X

El avance del conteo marcó una tendencia clara en el fortalecimiento del Pacto Histórico, cuyas filas celebraron el crecimiento parlamentario.

Tras lo anterior, el congresista Agmeth Escaf publicó en X: “El Pacto Histórico hoy es la fuerza política más grande del país.” En el mismo mensaje, sostuvo que “aumentar nuestra bancada en el Senado y la Cámara nos permitirá seguir impulsando los grandes proyectos que necesita Colombia”.

Las palabras de Escaf apuntaron también a la representación social lograda por el movimiento oficialista: “Las luchas diarias están dando resultados: hoy quienes antes no tenían rostro están siendo visibilizados y nuestra gente más vulnerable empieza a ver reconocidos sus derechos”. Para el legislador, el aumento de escaños permitirá consolidar iniciativas legislativas vinculadas a los compromisos del gobierno.

El análisis de los resultados preliminares sugiere una dinámica parlamentaria marcada por la polarización entre las dos principales fuerzas, mientras que los partidos tradicionales y las coaliciones regionales mantienen cuotas relevantes, aunque con márgenes menores.

Agmeth Escaf resalta logros sociales y legislativos del Pacto Histórico tras el escrutinio - crédito @agmethescaf/X

Por su parte, con un avance considerable en el preconteo electoral, la senadora María José Pizarro celebró en su cuenta oficial de X, el desempeño del Pacto Histórico en los comicios legislativos.

Según destacó, “con el 47% de las mesas, el Pacto Histórico es la fuerza más votada en Cámara con más de 1’690.000 votos, y más de 2’300.000 en Senado con el 57% de las mesas”.

Esta tendencia consolida la posición de la coalición afín al gobierno como la principal bancada, marcando una diferencia significativa respecto a otras agrupaciones.

María José Pizarro celebró el liderazgo del Pacto Histórico en el preconteo legislativo - crédito @PizarroMariaJo/X

Pizarro calificó el resultado como una muestra de fortaleza y respaldo ciudadano, asegurando que “la esperanza del pueblo avanza firme y el Pacto se hace grande en Colombia”.

La dirigente enfatizó la importancia de la participación social y la vocación transformadora del movimiento, que aspira a consolidar cambios políticos y sociales desde el Congreso.

El mensaje concluyó con un llamado a dar continuidad al proyecto colectivo: “¡Seguimos! #LaVictoriaDelPacto”. El balance parcial, divulgado por la autoridad electoral, refleja una dinámica de crecimiento para el bloque liderado por sectores progresistas, que amplía su capacidad de incidencia legislativa en todo el país.