⁠Ministra TIC ‘estalló’ por uso de la imagen de Kevin Acosta para invitar a no votar por candidatos afines al Gobierno: “Cobarde”

La ministra de las TIC, Carina Murcia Yela, rechazó al instrumentalización de Kevin Acosta para campañas políticas - crédito Ministerio de las TIC

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia Yela, mostró su indignación en redes sociales por la publicación de una imagen de campaña política en contra del Gobierno nacional, relacionada con el fallecimiento de Kevin Arley Acosta, un niño de siete años que fue diagnosticado con hemofilia A severa y que durante dos meses no contó con el medicamento que requería para su tratamiento.

En la publicación, hecha por un usuario desconocido en X, se critica a la administración por las fallas en materia de salud y la destinación de recursos públicos para la producción de una película, por lo que se invita a la ciudadanía a recordar estos hechos al momento de votar. Pues, el 8 de marzo habrá elecciones legislativas y consultas presidenciales y en mayo serán los comicios para la Presidencia.

“Cuando estés en las urnas, recuerda que ”el Gobierno de la vida" prefirió hacer una película con tus impuestos y dejar morir a Kevin Arley“, se lee en la imagen.

La Nueva EPS no habría garantizardo el suministro del medicamento que requería el niño Kevin Acosta - crédito Nueva EPS

El menor de edad en cuestión murió por una caída que sufrió mientras montaba bicicleta, pero su condición de salud era compleja debido a la carencia del medicamento, el cual, al parecer, no fue garantizado por la Nueva EPS (intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud), a la que estaba afiliado, y por la IPS que le fue asignada: Integral Solutions. El caso causó indignación en Colombia, donde los pacientes de distintas EPS se quejan de dificultades para acceder a los servicios de salud que debe garantizar el Estado.

Ahora bien, el usuario criticó el desarrollo de una película sobre el almirante José Prudencio Padilla. El Gobierno nacional invitó $8.104 millones para su producción y el mismo presidente Gustavo Petro aparecerá en algunos segundos de la pieza audiovisual, que está protagonizada por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., denunciado por varias mujeres por presuntos abusos sexuales.

Esta fue la fotografía que compartió el presidente Petro en su perfil de Instagram el mismo jueves 5 de marzo de 2026, día en que se formó la polémica por su aparición como extra en la película de homenaje al almirante José Prudencio Padilla - crédito @gustavopetrourrego/IG

La crítica de la ministra TIC

La jefa de la cartera de las TIC se pronunció al respecto, calificando como “infame” el uso del menor Kevin Acosta en una campaña política y electoral. “En la vida hay cosas infames, pero usar a un niño en comentarios para persuadir o ganar votos es, sencillamente, una cobardía. Eso también es violencia digital”, señaló la funcionaria en su cuenta de X.

Aseguró que este tipo de comentarios dejan en evidencia algunas fallas que se están cometiendo como sociedad, por lo que instó a la ciudadanía a respetar y a hacer un uso adecuado de los espacios digitales.

“Los invito a conocer @Ciberpazcolombi y a pedir nuestras charlas. Este año incorporamos un componente muy necesario en estos tiempos, inteligencia emocional. La salud mental también se ve afectada cuando normalizamos la agresión en redes”, añadió Murcia Yela.

La ministra Carina Murcia Yela rechazó el uso de la muerte de un niño con hemofilia como campaña política - crédito @CarinaMurciaY/X

En otra publicación, advirtió sobre la instrumentalización del niño para fines políticos y reiteró que, a su juicio, es una acción cobarde que debe ser rechazada. “Esto es no tener corazón”, precisó.

El usuario de X que publicó la imagen de Kevin Acosta con la crítica al Gobierno nacional reaccionó a las declaraciones de la ministra de las TIC, recordando que, en su momento, el presidente Gustavo Petro aseguró que la mamá del menor que falleció tuvo responsabilidad en su muerte.

“Dígale al hpta que salió a culpar a la mamá por no reconocer su abandono a la población y su pésima gestión y destrucción del sistema de salud, o le parece muy normal que horas después de que una madre pierda a su hijo salga presidente, ministros y bodegas petristas a culparla?”, aseveró el internauta.

El usuario de X Cupido Strikes Again respondió a los comentarios de la minsitra Carina Murcia - crédito @CupidoStrikes/X