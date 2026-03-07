Desde Estados Unidos, Petro defiende película sobre el almirante Padilla y responde a críticas

El pronunciamiento del mandatario se produjo durante su visita a Chicago, donde participó en el funeral del líder de derechos humanos Jesse Jackson - crédito Juan Cano/Presidencia/Flickr

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la polémica generada por la película que retrata la vida del almirante José Prudencio Padilla y defendió la financiación estatal del proyecto cinematográfico, según información obtenida por Semana. El mandatario abordó el tema durante una declaración pública realizada en Chicago, Estados Unidos.

El jefe de Estado aseguró que la controversia surgió principalmente por su breve aparición en la película, que ha sido cuestionada por algunos sectores políticos debido al uso de recursos públicos para su producción, citado por Semana.

Petro explicó que su participación en el filme dura apenas unos segundos y manifestó su deseo de que el público vea la producción que relata la historia del prócer naval colombiano, de acuerdo con ese medio de comunicación.

El pronunciamiento del mandatario se produjo durante su visita a Chicago, donde participó en el funeral del líder de derechos humanos Jesse Jackson | REUTERS/Jim Vondruska

El pronunciamiento del mandatario se produjo durante su visita a Chicago, donde participó en el funeral del líder de derechos humanos Jesse Jackson. Desde ese escenario, el presidente hizo referencia a la controversia que se generó en Colombia en torno a la película dedicada al almirante José Prudencio Padilla, uno de los protagonistas de la independencia y considerado fundador de la fuerza naval del país.

Durante su intervención, Petro señaló que la discusión pública se intensificó después de que se conociera que él aparece brevemente en la producción cinematográfica. Según explicó, su presencia en la película es mínima, pero considera que esta situación generó un debate mediático en el país.

“Viví un debate con la prensa colombiana —la mayor parte no me quiere, es propiedad de gente muy rica en Colombia—, porque aparecí cinco segundos en una película con un actor estadounidense, de Nueva York, ganador del Oscar y la película se llama José Prudencio Padilla, espero que la vean”, afirmó el presidente, citado por Semana.

Esta fue la fotografía que compartió el presidente Petro en su perfil de Instagram el mismo jueves 5 de marzo de 2026, día en que se formó la polémica por su aparición como extra en la película de homenaje al almirante José Prudencio Padilla - crédito @gustavopetrourrego/IG

En su discurso, Petro también destacó la importancia histórica del personaje central de la película. Según relató, el filme busca retratar la vida de José Prudencio Padilla, un líder afrodescendiente nacido en el extremo norte de La Guajira que desempeñó un papel clave en la lucha por la independencia.

El mandatario describió a Padilla como uno de los fundadores de la fuerza naval colombiana y resaltó su origen afrodescendiente e indígena. Además, recordó su participación en los procesos históricos que condujeron a la independencia del país y su vínculo con las campañas lideradas por Simón Bolívar.

La película ha generado debate en el país no solo por la participación del presidente en una escena, sino también por la financiación pública del proyecto. Algunos sectores políticos han cuestionado el uso de recursos del Estado para apoyar la producción cinematográfica, argumentando que se trataría de un gasto innecesario.

Ante estas críticas, Petro defendió el proyecto y aseguró que los recursos destinados a la película deben entenderse como una inversión cultural. Según explicó en un mensaje publicado previamente en su cuenta de la red social X, el dinero invertido podría recuperarse a través de la distribución y exhibición de la producción.

Petro aparecerá en la película del Almirante Padilla, que fue financiada con recursos públicos - crédito captura de pantalla Caracol Radio

“Primero, mi amigo Lucas, los recursos gastados son la mitad de lo que usted dice. Segundo, no es un gasto sino una inversión, porque se recupera el dinero como en toda película de calidad bien hecha. Tercero, mi participación de cinco segundos creo que ya con la ayuda de ustedes, traerá mucho más ingresos a RTVC”, señaló el mandatario en ese mensaje, citado por Semana.

En la misma publicación, Petro sostuvo que la financiación pública de proyectos cinematográficos no es una práctica nueva y que también se ha realizado en administraciones anteriores. Según explicó, este tipo de iniciativas forman parte del apoyo estatal al desarrollo del sector cultural y audiovisual.

El presidente también aseguró que la producción ha generado empleo durante su proceso de realización. De acuerdo con sus declaraciones, la película habría contribuido a la creación de aproximadamente 1.400 puestos de trabajo y ha contado con la participación de miembros de la Armada Nacional.

Petro también subrayó que la producción se desarrolla en homenaje a la figura histórica de José Prudencio Padilla y que se realiza bajo el marco de la ley aprobada en 2023 que reconoce la importancia del almirante en la historia del país.

Durante su defensa del proyecto cinematográfico, el mandatario insistió en la importancia de que el Estado apoye la creación artística y cultural. En su opinión, el respaldo institucional puede contribuir al crecimiento de la industria audiovisual colombiana.

“El arte y la cultura no son asuntos de mercado y es el Estado el que debe abrir oportunidades al arte y la cultura de manera que se ejerza en plena y absoluta libertad. Financiar el cine de Colombia puede despegar una de las mayores ramas productivas de Colombia”, concluyó el presidente en su mensaje.