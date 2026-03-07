Colombia

Colombiano de 62 años que sobrevivió a sicariato en Bolivia contó que no era el objetivo de los pistoleros: “Estoy vivo para contar el cuento”

El abogado del connacional que lleva más de 10 años viviendo en el país Andino señaló que a raíz del ataque armado que casi le cuesta la vida a su cliente, el adulto mayor necesita terapia y acompañamiento por el miedo que tiene a salir de su vivienda, ubicada en Cochabamba

Pese a recibir tres disparos,
Pese a recibir tres disparos, el colombiano se salvó de morir - crédito archivo Colprensa

Un ciudadano colombiano de 62 años sobrevivió a un ataque a tiros en la zona norte de Cochabamba, Bolivia, tras recibir tres disparos de dos sicarios que escaparon en motocicleta.

La víctima que lleva más de diez años residiendo en el país y se dedica al comercio minorista, atribuyó su supervivencia a una falla mecánica en el arma y reconoció que ignora por completo los motivos del atentado, mientras la policía intensifica los operativos y su entorno exige celeridad en la investigación, según informaron medios locales.

El informe médico-legal confirmó que los disparos no resultaron mortales debido a una combinación de azar y un desperfecto técnico: los proyectiles rozaron la cabeza, un brazo y el dedo meñique del ciudadano, pero no alcanzaron órganos vitales.

El primer tiro produjo una herida superficial en la nuca, el segundo impactó en el dedo meñique cuando la víctima intentó cubrirse la cabeza, y el tercer disparo fue realizado al aire mientras los agresores huían, según la secuencia relatada por el abogado del colombiano, Jorge Vásquez, en declaraciones al medio local Red Uno.

El ataque ocurrió a plena luz del día en la calle Man Césped y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El sicario quedó registrado por
El sicario quedó registrado por cámaras de seguridad - crédito archivo Colprensa

El intento de homicidio bajo la modalidad de sicariato fue ejecutado por dos individuos que se aproximaron a corta distancia antes de disparar.

La fiscalía departamental y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) mantiene la zona cercada y analizan los casquillos colectados en el lugar, mientras se revisa el circuito de vigilancia para identificar la ruta de escape de los agresores.

La víctima niega colombiana negó enemistades y actividades ilícitas

Durante su declaración a la Felcc, el ciudadano colombiano expresó estar sumido en una “incógnita de por qué” tras sobrevivir al atentado, destacó en uno de sus informes el mismo medio local en el país Andino.

El connacional precisó no tener conflictos personales ni deudas de magnitud que pudieran motivar el ataque, y explicó que su actividad principal consiste en la venta de ropa traída de Colombia y el comercio de alquiler de lavadoras.

El colombiano brindó su testimonio
El colombiano brindó su testimonio de forma breve a medios locales en Cochabamba, Bolivia - crédito captura de pantalla Red Bolivisión/YouTube

Respecto a sus finanzas, el compatriota que lleva más de una década en Bolivia agregó que de forma ocasional presta dinero en “montos menores”, entre 1.000 y 3.000 bolivianos (aproximadamente USD 145 a USD 435), pero no se mencionó ninguna modalidad, como la conocida en varios países del continente: “El gota a gota”.

“No creo que nadie lo vaya a matar a uno por 2.000 bolivianos; no sé si sería que me confundieron”, declaró ante los medios el abogado Vásquez. Mientras que el colombiano afirmó al mismo portal informativo local: “Estoy vivo para contar el cuento”.

El defensor del connacional aclaró que su cliente “no tiene antecedentes delictivos ni en Bolivia ni en Colombia. Es un comerciante que trae ropa de su país y tiene sus inversiones aquí”, y por este motivo ha tomado fuerza la hipótesis de confusión o el impacto de la creciente inseguridad.

Las secuelas psicológicas y exigencia de respuestas por parte del ciudadano colombiano en Bolivia

Aunque fue dado de alta tras recibir atención médica, el sobreviviente enfrenta un cuadro de afectación psicológica intensa y temor a salir de su domicilio.

Su abogado detalló que la víctima requiere terapia y apoyo tras la experiencia traumática.

Uno de los disparos impactó
Uno de los disparos impactó en la cabeza del ciudadano colombiano de 62 años - crédito archivo Colprensa / Álvaro Tavera

De forma paralela, amigos y allegados solicitaron celeridad a las autoridades bolivianas para esclarecer la identidad de los responsables, mientras la policía mantiene activo el Plan Z para dar con los dos sicarios que se dieron a la fuga.

Al final, la defensa recordó su compromiso de adherirse a la investigación de oficio y de exigir “profesionalismo y rapidez” a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Colombia vs. Estados Unidos EN

Atención beneficiarios de programas sociales:

Roy Barreras se reunió con

La basura desborda a Bogotá:

Se abrió un cráter en
Ejército y ELN se enfrentan

Ejército y ELN se enfrentan en el departamento de Arauca: se reporta hasta el momento un guerrillero muerto

Luis Alfonso reveló qué pasó

Luis Alfonso reveló qué pasó con los músicos de Yeison Jiménez a los que les ofreció trabajo tras la muerte del cantante: “Quieren estar juntos”

Colombia vs. Estados Unidos EN

Colombia vs. Estados Unidos EN VIVO SheBelieves Cup: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

