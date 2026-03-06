Una periodista colombiana fue detenida por agentes de ICE en EE. UU. mientras viajaba en un vehículo de prensa: esto se sabe

La periodista Estefany Rodríguez, de Nashville Noticias, fue detenida por agentes del ICE mientras se encontraba frente a un gimnasio en Nashville - crédito @estefanyrodriguezperiodista/Instagram

La mañana del 4 de marzo transcurría con normalidad en Nashville, capital del estado de Tennessee en Estados Unidos, hasta que varios vehículos rodearon un automóvil identificado con el logo de un medio de comunicación local.

Dentro viajaba una periodista colombiana que, minutos después, terminaría bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos. El episodio generó preocupación entre colegas y organizaciones que siguen de cerca la situación de los comunicadores migrantes en ese país.

La reportera detenida es Estefany Rodríguez, integrante del medio Nashville Noticias y colaboradora de Univision 42 Nashville. Su arresto fue realizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según confirmó el propio medio a través de un comunicado oficial difundido en sus plataformas.

El medio Nashville Noticias confirmó el arresto a través de un comunicado oficial y expresó su expectativa de que el proceso legal siga los cauces legales adecuados - crédito Nashville Noticias

De acuerdo con la información entregada por Nashville Noticias, la comunicadora se encontraba junto a su esposo frente a un gimnasio en la ciudad cuando ocurrió la intervención de los agentes.

El vehículo en el que se movilizaban estaba plenamente identificado como transporte de prensa, pero aun así fue interceptado por varios automóviles de los que descendieron hombres que posteriormente procedieron a detenerla.

Tras el procedimiento, Rodríguez fue trasladada a un centro de detención migratoria. Hasta el momento, no se han hecho públicos los motivos específicos que habrían llevado a las autoridades a realizar la captura.

La situación fue confirmada a través de un comunicado en el que el medio antes mencionado explicó lo ocurrido y manifestó su expectativa frente al proceso legal que enfrenta su reportera. En el documento, el medio también expresó su postura frente al caso y señaló que espera que la situación se resuelva conforme a la ley.

Además, la empresa periodística destacó la trayectoria profesional de la comunicadora. Rodríguez es licenciada en periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, en Colombia, donde desarrolló parte de su carrera profesional antes de migrar a Estados Unidos. Durante varios años trabajó en distintos medios de comunicación en su país, acumulando experiencia en coberturas informativas y reportería de campo.

La trayectoria profesional de Estefany Rodríguez incluye experiencia en medios de Colombia y una destacada labor informativa en temas migratorios y sociales en Tennessee - crédito @estefanyrodriguezperiodista/Instagram

Desde 2022 forma parte del equipo de Nashville Noticias, un medio enfocado en informar a la comunidad hispana de la región. En ese espacio cubre diversos temas de interés social, entre ellos operativos migratorios, asuntos comunitarios y problemáticas que afectan a las familias latinas que viven en Tennessee.

El medio señaló que la periodista está vinculada a contenidos relacionados con temas sociales, familiares, de salud y políticas migratorias. Su trabajo está dirigido principalmente a explicar, con un lenguaje claro y cercano, cómo afectan las decisiones institucionales a las comunidades migrantes.

En el comunicado oficial, el medio expresó su respeto por las normas y el sistema legal estadounidense, al tiempo que manifestó su deseo de que la situación tenga una pronta resolución. La empresa también expresó su esperanza de que la periodista pueda reencontrarse con su familia mientras avanza el proceso correspondiente.

El documento difundido por el medio también menciona el impacto personal que atraviesa la reportera y su entorno cercano. Sus colegas indicaron que esperan que Rodríguez pueda reunirse pronto con su esposo y con su hija pequeña mientras se desarrolla el procedimiento legal.

El impacto emocional de la situación afecta a la familia de Rodríguez y sus colegas, quienes esperan un pronto reencuentro familiar en medio del proceso legal - crédito @estefanyrodriguezperiodista/X

La detención ocurrió en un contexto en el que las políticas migratorias en Estados Unidos continúan generando debate público, especialmente en estados donde las comunidades latinas han crecido en los últimos años. Para muchos periodistas que trabajan en medios dirigidos a estas poblaciones, la cobertura de temas migratorios forma parte central de su labor informativa.

Mientras se conocen más detalles sobre el caso, el medio local aseguró que continuará informando a través de sus canales oficiales. El canal indicó que compartirá actualizaciones sobre el estado del proceso legal y sobre cualquier decisión que adopten las autoridades migratorias en relación con la periodista.