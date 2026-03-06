Colombia

Petro defendió ‘a capa y espada’ la polémica película del almirante Padilla: “Mi participación de cinco segundos traerá muchos más ingresos”

El mandatario argumentó que la cinta fílmica no solo va a recaudar más recursos, sino que creó puestos de trabajos. Afirmó que es “cine de alta calidad”

Gustavo Petro insiste en que
Gustavo Petro insiste en que la inyección de capital por parte del Gobierno es "una inversión" - crédito Presidencia y @LuisErnestoGL/X

El presidente Gustavo Petro continuó alardeando en su cuenta de X sobre su controversial participación en el rodaje de la película biográfica sobre el histórico almirante José Padilla, producción cuyo costo habría sido cercano a las 15 mil millones de pesos, entre recursos públicos e inversión privada.

En un nuevo mensaje, el jefe de Estado emitió más argumentos para defender la inyección de capital estatal que el Gobierno suministró a la producción, sino para exaltar la calidad del filme y, por ahí derecho, su participación en la producción.

En respuesta a los cuestionamientos, afirmó que “los recursos gastados son la mitad de 4 millones de dólares”, y que no se trató de un gasto, “sino una inversión porque se recupera el dinero como en toda película de calidad bien hecha”.

Agregó que “mi participación de cinco segundos creo que ya con la ayuda de ustedes, traerá mucho más ingresos a Rtvc”.

Este es el mensaje que
Este es el mensaje que Petro usó para defender su participación en el largometraje sobre el almirante Padilla - crédito @petrogustavo/X

Ante los señalamientos en su contra por participar en la película como jefe de la rama ejecutiva, el presidente argumentó que otros mandatarios también han actuado en cine.

Entre las críticas recibidas, se destacó la comparación sobre cómo habrían reaccionado distintos sectores si gobiernos anteriores, como el del expresidente Iván Duque, hubieran destinado una suma millonaria a una producción cinematográfica protagonizada por un funcionario público.

“Esto ya se ha hecho en pasados gobiernos con diferentes películas. No sé si Duque lo hizo, y si no, debió”, manifestó Petro.

Gustavo Petro aseguró que se generaron empleos con la película

El jefe de Estado defendió su participación en el rodaje que retrata la vida del militar afrodescendiente colombiano José Prudencio Padilla, considerado prócer de la independencia y cuya historia será interpretada por el actor estadounidense y ganador del premio Óscar, Cuba Gooding, Jr.

El presidente afirmó que la producción ha generado 1.400 empleos, con la participación de numerosos miembros de la Armada Nacional.

Además, sostuvo que la película se realiza en cumplimiento de la ley de 2023 y en honor al gran almirante José Prudencio Padilla, hijo de padre afrodescendiente y madre indígena wayúu, figura clave en la independencia de Colombia y fundador de la fuerza naval del país.

Estas son las primeras cláusulas
Estas son las primeras cláusulas del contrato de coproducción con Rtvc - crédito @lucaspom/X

Sobre las críticas que el periodista colombiano Lucas Pombo emitió en contra del largometraje por las cláusulas del contrato de coproducción con Rtvc, el primer dignatario dijo: “Que un periodista critique el que un canal público produzca cine de alta calidad, olvida esfuerzos enormes que la televisión pública ha hecho por el cine en Colombia y en el mundo”.

“Solo el canal + en Francia, después privatizado, es un claro ejemplo. El arte y la cultura no son asuntos de mercado y es el Estado el que debe abrir oportunidades al arte y la cultura de manera que se ejerza en plena y absoluta libertad. Financiar el cine de Colombia puede despegar una de las mayores ramas productivas”, agregó Petro.

“Jajajajaja, no solicité participar”: Petro

En sus declaraciones preliminares, el mandatario colombiano negó haber solicitado participar en la producción de la película sobre la vida del almirante José Padilla, en medio de toda la polémica, además, por la contratación del actor estadounidense, investigado por presuntos abusos sexuales.

Petro sobre críticas de su
Petro sobre críticas de su participación en la película del Almirante Padilla - crédito @petrogustavo/X

En su cuenta de X, el presidente escribió: “Jajajajaja, no solicité participar, pero aparezco unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina que encantó a Montilla y a Padilla al mismo tiempo”.

No veo porque unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor y más si es para lanzar niveles mayores del arte audiovisual, de la investigación de nuestra historia, del papel de las negritudes y los indígenas en nuestra independencia y del conocimiento de Colombia en el mundo”, dijo.

