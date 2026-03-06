Colombia

Murió mujer trans a la que el exalcalde de Filadelfia, Caldas, le habría disparado: el exmandatario fue capturado en febrero

William Jairo Noreña Vásquez fue detenido por las autoridades por presuntamente haberle disparado a dos personas en un hotel de Manizalez. Una víctima falleció y la otra está en la UCI

La detención ocurrió después de
La detención ocurrió después de que dos personas resultaron heridas durante un altercado que involucró un arma de fuego - crédito Policía Nacional

William Jairo Noreña Vásquez, exalcalde de Filadelfia (Caldas) y exsubgerente comercial del Instituto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Caldas (Inficaldas), afronta un proceso penal por un hecho de violencia que se presentó el 26 de febrero de 2026 en un hotel ubicado en el centro de Manizales, llamado Media Luna.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Manizales, uniformados del Modelo del Servicio de Policía orientado a las personas y los territorios llegaron al sitio luego de recibir una llamada a través de la línea 123, en la que se alertó sobre un caso de lesiones personales que involucraba a tres personas: un presunto agresor y dos heridos.

“Al llegar al sitio, logran la captura en flagrancia de un hombre de 50 años de edad (el exalcalde William Jairo Noreña), quien, de acuerdo a las versiones recopiladas en el lugar, habría accionado un arma de fuego en contra de dos personas produciéndoles lesiones, siendo trasladados a un centro asistencial dónde reciben atención médica”, detallaron las autoridades en un comunicado.

Una de las víctimas del
Una de las víctimas del hecho de violencia que salpica al exalcalde falleció el 5 de marzo de 2026 - crédito Colprensa

De igual manera, incautaron un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con permiso para porte, y cinco cartuchos.

Murió una de las víctimas: una mujer trans

El Grupo de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Metropolitana de Manizales (Coest Memaz) confirmó a Infobae Colombia que una de las víctimas es una mujer trans que falleció en la madrugada del 5 de marzo de 2026 por la gravedad de sus heridas.

Según el medio local La Patria, la ciudadana se encontraba bajo observación médica en el Hospital de Caldas y tenía lesiones en el intestino, en el hígado y en el abdomen. También presentaba una fractura de peroné.

Según informó la organización de la sociedad civil Caribe Afirmativo, que se dedica al reconocimiento de los derechos de las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas en Colombia, la mujer trans que murió fue identificada como Daniela.

La mujer trans a la
La mujer trans a la que el exalcalde de Filadelfia presuntamente atacó fue identificada como Daniela - crédito Caribe Afirmativo/X

Según los datos documentados hasta el momento en el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, Daniela es la persona Lgbt+ número 19 asesinada en Colombia en lo corrido de 2026.

Lamentamos profundamente el asesinato de Daniela, que se produce en un contexto nacional marcado por reiteradas violencias contra personas trans, particularmente contra mujeres trans que ejercen trabajo sexual y que enfrentan altos niveles de vulnerabilidad y estigmatización”, expresó la organización en su cuenta de X.

En consecuencia, exigió a las autoridades hacer una investigación rigurosa sobre los hechos en los que está involucrado el exalcalde de Filadelfia, priorizando el enfoque de género y de identidad de género.

El exalcalde fue cobijado con
El exalcalde fue cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario - crédito Universidad Jorge Tadeo Lozano

El hoy procesado, que ahora está privado de la libertad debido a una medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta por un juez de control de garantías, renunció a su cargo en Inficaldas y el insitito aceptó su renuncia.

De acuerdo con La Patria, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, se pronunció al respecto, asegurando que “es una persona que trabajó en nuestro Gobierno, pero ese cargo tiene que ser suplido y otra persona tiene que venir a ocuparlo (...). Una persona que pierde su libertad no puede seguir ejerciendo un cargo público”.

El informativo tuvo acceso a las audiencias en las que compareció el Noreña Vásquez. En una de ellas le fue imputado el delito de intento de homicidio, pero la imputación puede cambiar debido al fallecimiento de la mujer trans. La otra persona que resultó herida es un hombre que se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); el disparo, presuntamente perpetrado por el exmandatario local, afectó su médula y sus glúteos.

