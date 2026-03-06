“¡Mucho HP! Como dice usted”: Carlos Meisel insultó a Petro por financiación de la película sobre el almirante Padilla

El congresista Carlos Meisel aseguró que el dinero utilizado para la película pudo servir para construir sedes universitarias en Colombia - crédito Carlos Meisel/X y Presidencia

Varios políticos colombianos criticaron la realización de una película sobre el almirante José Prudencio Padilla que impulsa el Gobierno nacional y que está siendo parcialmente financiada con recursos estatales. Los señalamientos surgieron, sobre todo, desde la oposición, que también cuestionó la participación del jefe de Estado en la pieza audiovisual.

La inclusión del primer mandatario quedó en evidencia por una fotografía que se filtró a la prensa, en la que se le ve con su vestuario y acompañado del actor colombiano Luis Alfredo Velasco Parra, conocido como Lucho Velasco, y del actor estadounidense Cuba Gooding Jr., denunciado por varias mujeres por presuntas agresiones sexuales.

Petro explicó su participación en la película

El primer mandatario respondió a las críticas que surgieron en su contra por salir en la cuestionada película, asegurando que su participación es mínima. “Jajajajaja, no solicite participar, pero aparezco unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina que encantó a Montilla y a Padilla al mismo tiempo (sic)”, precisó.

Asimismo, cuestionó el hecho de que algunos presidentes de Colombia han podido hacerse reelegir en el poder (como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos) y otros han tenido la oportunidad de ser DJs (como Iván Duque Márquez), mientras que a él se le critica la posibilidad de “ser actor”. Indicó, además, que la película expone la historia de Colombia, de las negritudes y de la población indígena.

“Pude hablar con la novia de Cuba Goodling jr, quien es amiga de Robert De Niro a quien le mandé un saludo y lo invite a Colombia”, añadió.

El senador Carlos Meisel rechazó las explicaciones que dio el primer mandatario. En una publicación que hizo en su cuenta de X, aseguró que el gasto de recursos públicos para la película es cuestionable teniendo en cuenta la situación fiscal del país. Indicó que el Gobierno invirtió $12.000 millones para la producción de la pieza audiovisual, pero en realidad son $8.104 millones, según indicó la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia Yela.

“Es que usted puede hacer lo que le dé la gana, pero con su plata. No con nuestros impuestos. Se gastó 12 mil millones de pesos para salir en una película. Y después tiene los huevos de decir que no atiende las emergencias en Córdoba porque necesita más impuestos”, aseveró el congresista.

En efecto, el presidente advirtió la existencia de una crisis fiscal en Colombia, por lo que en dos ocasiones intentó impulsar una ley de financiamiento (reforma tributaria) para completar los presupuestos de 2025 y 2026; ambas iniciativas se hundieron en el Congreso. Y, en febrero de 2026, decretó una emergencia económica para atender emergencias invernales en varias zonas del país; indicó que era necesario recaudar recursos a través de impuestos para efrentar la situación.

El legislador acuñó un insulto que el jefe de Estado ha utilizado en eventos públicos para referirse a políticos de la oposición, sobre todo congresistas. "¡Mucho HP! Como dice usted. Esto también puede ser el equivalente a una de las 100 sedes universitarias que prometió y que no hizo“, señaló.

Contrario a la postura de Meisel, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia Yela, celebró y afradeció la participación de Gustavo Petro en la producción de la película. De acuerdo con la funcionaria, la pieza reflejará la memoria histórica colombiana.

“Presidente, esta producción estará en las grandes pantallas y contará la historia de un hombre que ganó 34 batallas navales por la libertad. Y se resalta la multiculturalidad y aún más importe se logrará que través del arte audiovisual se rescate la memoria histórica. ¡Gracias por hacer parte de este importante momento!“, indicó.

