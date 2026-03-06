Colombia

Katty Osorio, la expareja del actor Andrés Escobar, habló tras declarar en juicio por violencia intrafamiliar: “Por primera vez fui escuchada”

Durante una sincera entrevista, la actriz compartió su experiencia, enfatizando en su búsqueda de justicia y el importante avance en un proceso legal que lleva casi diez años

Katty Osorio relata cómo enfrentó
Katty Osorio relata cómo enfrentó el juicio por violencia intrafamiliar junto a Andrés Sandoval - crédito @kttyop/IG

La actriz y productora Katty Osorio volvió a referirse públicamente al proceso judicial que enfrenta con su expareja, el actor Andrés Sandoval, durante una entrevista en el videopodcast Sinceramente Cris, conducido por la periodista Cristina Estupiñán.

En la conversación, la artista relató detalles del largo proceso legal que inició hace cerca de una década por una denuncia penal por violencia intrafamiliar y aseguró que recientemente pudo declarar ante un juez en el inicio del juicio oral.

Osorio explicó que después de años de trámites y procesos administrativos, finalmente fue escuchada formalmente dentro del proceso penal, una situación que calificó como un momento determinante en su búsqueda de justicia.

Por primera vez fui escuchada, y me siento muy tranquila, muy contenta. Fueron cinco largas horas de declarar y contar y narrar los hechos de violencia que vivimos mis hijos y yo. Y se retoma el juicio el 9 de abril con otra etapa que es ya escuchar a los testigos presenciales de esos hechos de violencia”, relató durante la entrevista.

El testimonio de Katty Osorio
El testimonio de Katty Osorio ante el juez: la determinación de una madre tras años de lucha judicial - crédito captura de pantalla @cristinaestupinan/IG

Durante la conversación, la actriz recordó que el caso se remonta a los hechos ocurridos hace varios años, cuando acudió a las autoridades y formalizó una denuncia en la Fiscalía. Según explicó, la cronología de los hechos siempre fue clara para ella y eso la llevó a confiar en que el proceso terminaría esclareciendo lo ocurrido.

“Una falsa denuncia porque se establece esa denuncia a las tres de la tarde en Fiscalía y los hechos se dan justo después. Entonces uno normalmente no hace una denuncia si no tiene la certeza de que hay una violación a algo. Entonces siento mucha tranquilidad, Cris, mucha tranquilidad”, expresó al referirse a una acusación que, según indicó, fue posteriormente descartada por la Fiscalía.

La entrevista también recordó que hace dos años Osorio atravesaba una disputa legal para recuperar la custodia de sus hijos menores, luego de que una comisaría de familia se los retirara tras una denuncia que finalmente fue archivada por inexistencia del hecho.

Uno de los puntos que más destacó la actriz en la conversación fue la existencia de un dictamen de Medicina Legal que, según dijo, respalda los hechos que ha denunciado durante años. Ese documento, explicó, incluye la identificación de una patología que habría sido determinante dentro del proceso.

Katty Osorio inspira a otras
Katty Osorio inspira a otras mujeres al llamar a denunciar la violencia: así reconstruye su vida familiar tras el escándalo - crédito @kttyop/IG

“Tener la certeza de que ya hay un acompañamiento profesional por parte de psiquiatría forense, que lo ordena todo el proceso y lo hacen en Medicina Legal, donde hay una patología ya muy, muy contundente, pues me deja mucho más firme de lo que ya venía siendo”, señaló.

Osorio también habló de las críticas y campañas de desprestigio que afirma haber enfrentado durante el proceso judicial, en el que asegura haber sido señalada y cuestionada públicamente.

He tenido que pasar por unas campañas de difamación absurdas donde mejor dicho, loca, celópata, bueno, de ahí para arriba. Pero sé la mujer que soy, sé la profesional que soy, sé la mamá que he sido”, afirmó.

La actriz también habló de su vida actual y de cómo, según explicó, su núcleo familiar ha logrado reconstruirse tras los años más difíciles del proceso. En ese sentido, destacó el bienestar emocional de sus hijos y el ambiente que han logrado construir juntos.

Katty Osorio compartió su experiencia
Katty Osorio compartió su experiencia al declarar por primera vez ante un juez- crédito cortesía

Mis hijos están muy tranquilos. Llevan ya un año de vivir una vida libre de toda violencia. Son niños que fluyen desde la libertad. Emocionalmente están tranquilos, están felices”, aseguró.

Osorio explicó que actualmente es la única proveedora económica de sus hijos y que ha debido asumir múltiples responsabilidades para sostener a su familia mientras avanza el proceso judicial.

“Me siento muy orgullosa de decir que en estos momentos soy la única proveedora de mis hijos a nivel económico y no solamente emocional. No puedo parar. Estoy como Tarzán, de liana en liana, porque tengo muchas responsabilidades y cuentas por pagar”, contó.

En la entrevista, la actriz también aprovechó para enviar un mensaje a otras mujeres que atraviesan situaciones de violencia, especialmente en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Me gustaría hacer ese llamado a nuestras amigas actrices, directoras, productoras, mujeres y colegas que han pasado por procesos de violencia. Que seamos capaces de hablar y alzar la voz. Es necesario para evitar que siga pasando y que sigan más víctimas”, expresó.

Kathy Osorio detalló el arduo
Kathy Osorio detalló el arduo camino que recorrió para ser escuchada en el juicio contra Andrés Sandoval - crédito redes sociales

Incluso, aseguró que tras hacer público su caso ha recibido múltiples testimonios de mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares.

Muchas mujeres que vivieron lo que yo viví con esta misma persona no lo denunciaron o por miedo o porque fueron indemnizadas en su momento. Pues seguramente si ellas hubieran hablado, yo hoy no sería una víctima más”, sostuvo.

Aunque el proceso judicial continúa y el juicio apenas comienza, Osorio aseguró que su objetivo no es la venganza, sino lograr justicia y cerrar un capítulo difícil de su vida.

“No estoy ahí en un contexto de venganza y de rabia y de odio. Estoy ahí en un contexto de justicia y reparación”, concluyó.

El caso sigue en etapa de juicio oral y, según se conoció en la entrevista, la próxima audiencia está prevista para el mes de abril, cuando se espera escuchar a los testigos que, de acuerdo con la Fiscalía, presenciaron los hechos denunciados por la actriz.

