Este requisito técnico puede dejarlo sin servicio de gas aunque esté al día con la factura

En Colombia, los usuarios del servicio de gas natural pueden quedarse sin suministro incluso si están al día con el pago de la factura, debido al incumplimiento de un requisito técnico obligatorio| Imagen de referencia gas natural

Las empresas distribuidoras de gas en Colombia pueden suspender el suministro del servicio incluso cuando el usuario no tiene deudas, si no cumple con ciertos requisitos técnicos exigidos por la regulación, según información obtenida por Semana. Entre ellos se encuentra la llamada Revisión Periódica Obligatoria (RPO), un control técnico que busca garantizar la seguridad de las instalaciones de gas en los hogares.

Este procedimiento consiste en una inspección técnica que verifica si las tuberías, conexiones y equipos que funcionan con gas cumplen con las condiciones de seguridad establecidas por las normas vigentes, citado por Semana.

Empresas distribuidoras como Vanti, que presta el servicio en Bogotá y otras regiones del país, aplican la suspensión del suministro cuando los usuarios no realizan esta revisión dentro del plazo establecido, de acuerdo con ese medio de comunicación.

- crédito Vanti

La Revisión Periódica Obligatoria es un procedimiento técnico diseñado para evaluar el estado de las instalaciones internas de gas natural en viviendas y establecimientos. Este control busca garantizar que los sistemas de distribución dentro de los inmuebles funcionen en condiciones seguras y no representen riesgos para los usuarios ni para el entorno.

Durante la inspección, los organismos autorizados revisan diferentes aspectos del sistema de gas instalado en la vivienda. Entre las pruebas que se realizan se encuentran la verificación del estado de las tuberías, la revisión de las conexiones, la evaluación del funcionamiento de los gasodomésticos y la detección de posibles fugas que puedan representar un peligro.

El las cocinas colombianas suelen utilizar gas natural - crédito Ministerio de Minas y Energía

El procedimiento también incluye pruebas de hermeticidad del sistema para confirmar que no existen escapes de gas y que la instalación cumple con las condiciones técnicas exigidas por la regulación. Estas evaluaciones son realizadas por entidades certificadas que están autorizadas para emitir el resultado oficial de la inspección.

La normativa establece que esta revisión debe realizarse cada cinco años, aunque también puede exigirse antes si el usuario realiza modificaciones en la instalación o si cambia alguno de los equipos que funcionan con gas dentro del inmueble. Este requisito busca garantizar que cualquier modificación en el sistema sea evaluada desde el punto de vista técnico y de seguridad.

Una vez finalizado el proceso de inspección, el usuario recibe un certificado técnico que confirma si la instalación cumple con las condiciones exigidas para el funcionamiento seguro del servicio. Este documento es fundamental, ya que las empresas distribuidoras requieren recibir el certificado dentro del plazo establecido para mantener activo el suministro de gas.

Si la empresa prestadora del servicio no recibe el certificado dentro del tiempo definido por la regulación, puede proceder con la suspensión preventiva del suministro. Esta medida se adopta como un mecanismo de seguridad para evitar posibles incidentes relacionados con instalaciones defectuosas o con sistemas que no han sido verificados técnicamente.

La suspensión también puede ocurrir cuando el organismo de inspección detecta defectos críticos en la instalación durante la revisión técnica. En esos casos, el usuario debe realizar las correcciones necesarias dentro del plazo indicado para garantizar que el sistema vuelva a cumplir con los estándares de seguridad exigidos.

Revisión técnica Vanti en Colombia - crédito Vanti

Cuando el servicio es suspendido por este motivo, los usuarios no solo enfrentan la interrupción del suministro de gas para actividades cotidianas como cocinar o calentar agua. También pueden generarse costos adicionales asociados al proceso de reconexión del servicio una vez se cumplan los requisitos técnicos.

Entre los cobros que pueden aparecer en la siguiente factura se encuentran los costos de la revisión técnica, la visita de verificación para rehabilitar el servicio y la tarifa correspondiente a la reconexión del suministro. Estos valores pueden variar dependiendo de la empresa distribuidora y de las condiciones específicas del caso.

Por esta razón, las compañías prestadoras del servicio recomiendan a los usuarios verificar con anticipación la fecha en la que vence la revisión periódica de su instalación de gas. Programar la inspección dentro del plazo establecido permite evitar interrupciones en el servicio y prevenir gastos adicionales relacionados con la reconexión.

Las empresas también señalan que cumplir con este requisito no solo garantiza la continuidad del suministro de gas natural, sino que también contribuye a mantener condiciones seguras dentro del hogar. La verificación periódica de las instalaciones permite detectar posibles fallas a tiempo y reducir el riesgo de accidentes asociados al uso del gas.