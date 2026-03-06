David Luna no se rinde y envió carta a Sergio Fajardo para que se sume al candidato elegido en la Gran Consulta: “Más puentes, menos muros”

David Luna volvió a invitar a Sergio Fajardo a unirse al candidato que gane la Gran Consulta - crédito Prensa David Luna

El candidato presidencial David Luna no se rinde en su intención de que el aspirante Sergio Fajardo se una al candidato elegido en la Gran Consulta por Colombia, que integra también Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y Aníbal Gaviria.

Luna publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que le envió una carta al matemático en la que le expresa su deseo de mantener la posibilidad de construir equipo con quien resulte ganador de la Gran Consulta por Colombia, prevista para el 8 de marzo, jornada que se llevará a cabo junto a las elecciones al Congreso de la República.

Luna destacó en el documento el papel de Fajardo en la vida pública y resaltó su manera de hacer política, centrada en la decencia, la honestidad y la convicción de que es posible servir a Colombia sin recurrir a la polarización.

David Luna invitó a Sergio Fajardo a colaborar con el ganador de la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo - crédito @lunadavid/X

En la misiva, Luna expresó: “Colombia necesita más puentes y menos muros”, haciendo hincapié en la importancia de generar espacios de encuentro entre diferentes sectores y evitar la confrontación.

El candidato recordó que insistió durante meses en que Fajardo hiciera parte de la Gran Consulta, convencido de que su participación habría fortalecido el ejercicio democrático. A juicio de Luna, la presencia de Fajardo habría aportado experiencia y credibilidad a la iniciativa.

Asimismo, destacó que el esfuerzo colectivo que representa la Gran Consulta nació de la decisión de distintos liderazgos de dejar de lado los “egos” y poner sus nombres al servicio de un proyecto común.

Según explicó, el objetivo es ofrecerle al país una alternativa sólida que contraste con los extremos y contribuya a superar la polarización política. E insistió en que la construcción de consensos no debe limitarse al evento del próximo domingo, sino que debe continuar para enfrentar los desafíos posteriores.

En palabras de Luna, “si queremos ofrecerle al país una alternativa sólida y ganar la Presidencia, debemos seguir sumando liderazgos y manteniendo abiertos los canales de diálogo”. El candidato planteó que la unidad debe ampliarse tras la consulta, en busca de conformar un bloque capaz de competir en la etapa decisiva de la contienda presidencial.

Luna resalta la trayectoria política de Fajardo y valora su decencia y honestidad como fundamentales para la democracia del país - crédito Prensa David Luna

Sergio Fajardo y su negativa a unirse a coaliciones

El 5 de febrero de 2026, Sergio Fajardo anunció que no participaría en las consultas interpartidistas previstas y confirmó que competiría directamente en la primera vuelta. Explicó que su objetivo era construir una “nueva mayoría” alejada de los extremos políticos para enfrentar las elecciones presidenciales.

Fajardo emitió un comunicado en el que agradeció a quienes lo invitaron a participar en la Gran Consulta, reconociendo coincidencias y el valor democrático del mecanismo. Sin embargo, señaló que su propuesta buscaba reunir desde una izquierda moderada hasta una derecha moderada, con el fin de construir acuerdos que permitan enfrentar las brechas sociales, garantizar la seguridad y combatir la corrupción.

Según Fajardo, este objetivo no se lograría dentro del marco de las consultas, por lo que optó por avanzar directamente hacia la primera vuelta presidencial.

La decisión generó reacciones inmediatas en ese momento. David Luna cuestionó su postura al calificar el mecanismo como un espacio de “extremos”, al considerar como injusto el uso de etiquetas y sugirió que ese tipo de señalamientos no contribuían a fortalecer la democracia. Luna reiteró su respeto por Fajardo, pero le pidió reconsiderar su decisión.

Sergio Fajardo ha sido enfático en no unirse a los "extremos" - crédito Colprensa

En entrevista con Noticias Caracol, Fajardo reiteró su negativa a ingresar a la Gran Consulta, argumentando que el espacio representaba los extremos que buscaba combatir. Defendió su trayectoria y capacidad para construir acuerdos, y subrayó que el desafío era proponer un camino diferente, alejado tanto de los errores del pasado como del caos del presente.

Fajardo insistió en la necesidad de derrotar la polarización generada por “dos grandes sectores”, advirtiendo sobre el riesgo de que Colombia cayera en la confrontación permanente.