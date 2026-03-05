Policía de Cali frustró posible atentado contra estación policial antes de las elecciones del 8 de marzo

La acción inmediata de la de Policía Nacional permite la captura en flagrancia de un posible terrorista, la neutralización de un artefacto explosivo artesanal en el oriente de Cali - crédito Policía Cali

La Policía Metropolitana de Cali frustró un posible atentado contra la Fuerza Pública tras capturar en flagrancia a un joven de 20 años que transportaba un artefacto explosivo artesanal en el oriente de la ciudad, según información obtenida por Semana. El operativo se realizó en medio de los controles de seguridad desplegados de cara a las elecciones legislativas previstas para el próximo 8 de marzo.

Las autoridades señalaron que el sospechoso fue detenido durante patrullajes de control en el barrio Marroquín 13, zona que pertenece a la jurisdicción de la estación de Policía El Diamante, lugar que, según las primeras hipótesis, podría haber sido el objetivo del ataque.

El procedimiento permitió neutralizar el artefacto explosivo y evitar un posible atentado que habría puesto en riesgo tanto a los uniformados como a los ciudadanos del sector, de acuerdo con ese medio de comunicación.

El procedimiento policial en Cali permitió neutralizar el artefacto explosivo y evitar un posible atentado que habría puesto en riesgo tanto a los uniformados como a los ciudadanos - crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las autoridades de Cali mantienen un amplio despliegue de seguridad en toda el área metropolitana con el objetivo de garantizar la integridad de los ciudadanos y proteger el proceso electoral que se desarrollará este fin de semana. En ese contexto se han intensificado los patrullajes, los controles policiales y las acciones de vigilancia en distintos puntos de la ciudad para prevenir posibles hechos de violencia.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, informó que la rápida reacción de las unidades permitió frustrar el posible atentado y realizar la captura del sospechoso en flagrancia. Según explicó el oficial, el procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje preventivo que permitieron identificar al joven cuando transportaba el artefacto explosivo artesanal.

“La acción inmediata de nuestras unidades de policía permite la captura en flagrancia de un posible terrorista, la neutralización de un artefacto explosivo artesanal en el oriente de Cali”, señaló el coronel Milton Melo, citado por ese medio de comunicación.

En Cali, la Policía ha desplegado patrullajes, controles y labores de inteligencia con el objetivo de detectar cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad de la ciudad- crédito Alcaldía de Cali

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, el sospechoso fue interceptado en el barrio Marroquín 13 mientras portaba el elemento explosivo. Los uniformados lograron asegurar el artefacto y activar los protocolos de seguridad para evitar cualquier detonación que pudiera poner en riesgo a la comunidad.

Las primeras hipótesis de las autoridades indican que el objetivo del ataque podría haber sido la estación de Policía El Diamante, ubicada en esa zona de la ciudad. Sin embargo, las investigaciones continúan para establecer con precisión las intenciones del capturado y determinar si otras personas estarían involucradas en el plan.

Tras el procedimiento, el joven de 20 años fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según informó la Policía, deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas, así como por el manejo de explosivos.

El caso generó pronunciamientos de autoridades locales, quienes destacaron la reacción oportuna de la Policía Nacional para evitar un posible atentado. Entre ellos se pronunció el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, quien resaltó la importancia del operativo realizado por las unidades policiales.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, habló de la importancia de la seguridad en el marco de los comicios - crédito Personería de Cali

El funcionario señaló que la captura del sospechoso permitió evitar un hecho que habría puesto en riesgo tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a los ciudadanos del sector. Asimismo, pidió que las autoridades avancen con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Mendoza Castrillón también solicitó que se identifique a posibles responsables adicionales que pudieran estar vinculados con el plan delictivo. En ese sentido, insistió en la necesidad de que las autoridades judiciales adelanten las investigaciones correspondientes para determinar si existen otras personas involucradas.

“Desde el Ministerio Público reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la seguridad y la convivencia pacífica en Santiago de Cali”, manifestó el personero de la ciudad, citado por ese medio de comunicación.

El caso se produce en medio de un contexto de refuerzo de las medidas de seguridad en distintas regiones del país debido a la cercanía de las elecciones legislativas. Las autoridades han intensificado los operativos de vigilancia para prevenir hechos de violencia que puedan afectar el desarrollo del proceso electoral.

En Cali, la Policía ha desplegado patrullajes, controles y labores de inteligencia con el objetivo de detectar cualquier amenaza que ponga en riesgo la seguridad de la ciudad. Estas acciones buscan garantizar que la jornada electoral se realice con normalidad y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de tranquilidad.