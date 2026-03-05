Hollman Morris, gerente de Rtvc, se refirió a la participación de Gustavo Petro en la película sobre el almirante Padilla: “Se nos ocurrió”

- crédito Colprensa

La producción de la película que relata la vida del almirante José Prudencio Padilla generó todo tipo de criticas en el país, luego de que se conociera que el presidente Gustavo Petro podría participar en una escena del filme que cuenta con la participación del actor estadounidense Cuba Gooding Jr.

Hollman Morris, gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos, reveló detalles sobre la participación que tendrá el mandatario nacional en el largometraje, y recalcó que el material busca posicionar la figura de Padilla como un héroe colombiano ante los ojos del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El funcionario, en declaraciones a Caracol Radio, señaló que el jefe de Estado colombiano tendrá el papel de cameo, es decir, la aparición de breve de una figura pública interpretándose a sí misma o en un papel secundario sin nombre.

“Quienes le dijimos al presidente Gustavo Petro, a quienes se nos ocurrió esa idea de que apareciera como un extra, y aquí te contesto que él no actúa, es una imagen fugaz que aparece él en un baile al lado de Cuba Gooding Junior, como amigo de él, es decir, del almirante Padilla”, declaró Morris al citado medio de comunicación.