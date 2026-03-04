Hijo del expresidente Santos afirmó que prefiere ver a las Farc en política y no matando ciudadanos: “Cambiando las balas por votos”

Martín Santos apoya la participación política de exguerrilleros en Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa

El debate sobre la participación política de excombatientes de las Farc volvió a escena tras un mensaje publicado por Martín Santos, hijo del exmandatario Juan Manuel Santos, en su cuenta de la red social X.

En el trino, Santos compartió una reflexión sobre el lugar que ocupan los firmantes del acuerdo de paz en el escenario electoral colombiano. El mensaje generó múltiples reacciones de figuras públicas y analistas.

“Todos quisiéramos ver al secretariado de las ExFarc tras las rejas por décadas pero fue imposible por +60 años”, escribió Martín Santos, citando la imposibilidad de lograr juzgamiento efectivo durante el prolongado conflicto armado.

El mensaje, destacó la preferencia del hijo del expresidente por la vía política frente a la continuación de la violencia.

Santos agregó: “Yo sí prefiero verlos participando en política, cambiando las balas por votos y confesando sus crímenes en lugar de continuar matando, secuestrando y extorsionando”.

El pronunciamiento subrayó la importancia de la transición de la lucha armada al ejercicio democrático y la rendición de cuentas mediante la verdad judicial.

El comentario de Martín Santos reavivó la discusión acerca de los beneficios y obligaciones previstos para los desmovilizados, así como el papel de la justicia transicional en la reparación de las víctimas.

Incluso, usuarios recordaron que el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc abrió la puerta a la participación política bajo el compromiso de abandonar la violencia y colaborar con la verdad.