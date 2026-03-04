David Luna se solidarizó con Juan Daniel Oviedo por comentario de Abelardo de la Espriella: “En pleno siglo XXI y todavía con eso”

David Luna criticó a De la Espriella por su comentario contra Juan Daniel Oviedo - crédito Colprensa

El comentario del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en referencia a su rival, el aspirante Juan Daniel Oviedo de la Gran Consulta por Colombia, generó una oleada de reacciones en los diferentes sectores políticos del país.

La polémica se originó durante una entrevista realizada al abogado y empresario en el canal de canal de YouTube RichyTv, donde el entrevistador recordó un encuentro reciente con Oviedo y le comentó que resultaba peculiar que el aspirante derechista nunca usara medias.

En respuesta, De la Espriella imitó brevemente el acento del exdirector del Dane —descrito popularmente como “gomelo”—y expresó: “No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”.

Esta frase, difundida masivamente en redes, fue calificada por parte de la audiencia como discriminatoria, dado que Oviedo ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual.

Ese fue el caso de David Luna, exsenador y compañero de Oviedo en la Gran Consulta por Colombia, que no solo se solidarizó con el aspirante presidencial sino que cueestionó a De la Espriella por cuestionar la postura de las personas en referencia a su orientación.

“¿En pleno siglo 21 y todavía con trazos de homofobia? Ay, Dios. Toda mi solidaridad con Juan Daniel Oviedo, todo mi apoyo”, comentó el candidato en un video publicado en redes sociales.

Además de David Luna, otros candidatos presidenciales e integrantes de la Gran Consulta por Colombia se solidarizaron con Oviedo. Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia y también candidato presidencial, publicara en la red social X su rechazo al enfoque de De la Espriella hacia Oviedo. Gaviria resaltó que “esconder una ofensa bajo el manto de la ambigüedad no la elimina, solo destapa estrechez del carácter de quien la emite”.

Su mensaje incluyó una advertencia explícita sobre la necesidad de establecer límites claros ante este tipo de manifestaciones, citando: “Es indispensable marcar una raya frente a estas manifestaciones. La competencia no puede ser excusa para romper acuerdos básicos como el respeto”.

La defensa a la postura de Oviedo fue reforzada por Juan Manuel Galán, exsenador y líder del Nuevo Liberalismo, quien expresó en X: “Todo mi respaldo y apoyo a @JDOviedoAr. Lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. En política se debate con ideas y resultados. ¡Vamos siempre adelante!”.

Este mensaje buscó trasladar la conversación al terreno del debate sobre propuestas y resultados, enfatizando la importancia del respeto mutuo en la contienda electoral.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y candidato presidencial, también intervino en la discusión al condenar la discriminación en el ámbito político nacional.

Cárdenas aseguró en su cuenta de X: “Colombia no se puede equivocar. La homofobia no tiene espacio en nuestra sociedad y un candidato homofóbico no puede ser presidente”. Adicionalmente, reafirmó su respaldo a Oviedo con la frase: “Siempre del lado de @JDOviedoAr”.

Oviedo agradeció gestos de solidaridad

En medio de un debate realizado por Portafolio, el candidato presidencial Juan Daniel Oviedo aprovechó su comentario de apertura para agradecer a quienes expresaron su solidaridad por el episodio con Abelardo de la Espriella.

“Ayer (3 de marzo) vimos un video donde se burlaban de mi voz, de mi forma de hablar, incluso de lo que no puedo arreglar. Pero quiero agradecer a todas las personas que me han expresado su solidaridad pero en particular a todos ustedes (a los candidatos de la Gran Consulta por Colombia) porque eso demuestra que estoy bien acompañado”, indicó el exdirector del Dane.

Añadió que, pese a las diferencias políticas que sostiene con cada uno de sus compañeros de coalición, “podemos estar aquí, respetándonos. Esta campaña no se trata de mi, se trata de tantas voces que no encajan y que simplemente no se sienten escuchados en la política y en este país. Se trata de escuchar, y lo dice un candidato que tiene problemas de audición. Colombia tiene que entender que necesitamos eso: escucharnos”.

Por último, enfatizó que “estoy convencido de, que lo que pasó ayer, que se necesita más caracter para sumar que para dividir, y por eso estoy aquí para hacer lo mejor”.