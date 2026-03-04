Colombia

Conductor en Bogotá golpeó a un policía y pasó su carro por encima de la moto tras ser requerido en puesto de control

La intervención de la Policía en inmediaciones del Terminal Salitre concluyó con la captura del sujeto que embistió al agente, lo que generó enfrentamientos y afectó el flujo vehicular en el sector

La agresión contra el uniformado ocurrió cerca a la terminal Salitre de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

Un caso de intolerancia y agresión contra un servidor público se registró en la tarde del 3 de marzo de 2026 cerca del Terminal Salitre en Bogotá.

Los hechos, captados en video y difundidos en redes sociales, ocurrieron alrededor de las 3:30 p. m. cuando el conductor de un vehículo gris intentó evadir un puesto de control policial instalado en la zona.

De acuerdo con información preliminar, tras desconocer la señal de “pare”, un policía de tránsito le habría lanzado un golpe con su bastón de mando al vehículo e inició una persecución. Metros más adelante, el uniformado logró alcanzar al conductor, interponiendo su motocicleta para cerrarle el paso.

Un conductor arrolló la moto
Un conductor arrolló la moto de un policía cerca del Terminal Salitre tras evadir un puesto de control en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

Sin embargo, esto no habría impedido las intenciones de huida del sujeto, debido a que arremetió contra el vehículo y arrolló al uniformado. El carro literamente quedó encima de la motocicleta; por fortuna, el policía logró apartarse a tiempo y evitar lesiones de gravedad.

La escena continuó con la captura del conductor, que siguió oponiéndose al procedimiento. Esto derivó en un forcejeo que requirió la intervención de más uniformados para su control y posterior traslado ante las autoridades judiciales. El sujeto fue capturado en el lugar para dejarlo a disposición de las autoridades competentes e iniciar un eventual proceso de judicialización.

Este es otro ángulo de la resistencia del conductor al procedimiento de la Policía de Tránsito de Bogotá - crédito @PasaenBogotá/X

Al respecto, el director de tránsito, coronel Jair Alonso Parra, citado por Caracol Noticias, rechazó de forma enfática el comportamiento del conductor y aseguró que el caso será evaluado por las autoridades competentes para determinar la responsabilidad penal.

El implicado podría enfrentar cargos por agresión a servidor público y daño en bien ajeno; además, recibió dos comparendos por las infracciones cometidas.

La agresión a servidor público
La agresión a servidor público quedó registrada en video y circula por redes sociales generando indignación ciudadana - crédito @ColombiaOscura/X

En efecto, la situación provocó alteraciones en la movilidad habitual del sector y generó múltiples reacciones en plataformas digitales. Varios usuarios reprocharon la conducta del conductor y expresaron su preocupación por el aumento de episodios violentos en las vías de la ciudad.

Uno de ellos fue Humberto Papo Amín, presidente del Concejo de Bogotá, que afirmó: “Entonces un conductor irresponsable lo requiere un policía, evade el control y agarra a golpes al uniformado. Ojalá le caiga todo el peso de la ley a este desadaptado. La autoridad se respeta”.

Otras reacciones fueron: “Cárcel para ese hampón” ; “Chao licencia ese loco tiene al menos seis comparendos” ; “No nos gustan los retenes eso es claro, pero echarle el carro encima no tiene sentido” ; “Intento de homicidio, violencia contra servidor público, fuga a control policial, más lo que quería esconder... Ayy muchacho!” ; “Si le echa el carro a alguna persona, no debe nunca mas coger un volante” ; “Era mejor pagar una multa no! Se la va hondo manito (sic)”.

Presidente del Concejo de Bogotá
Presidente del Concejo de Bogotá se refirió al bochornoso hecho - crédito @Papiamín/X

Información extraoficial habría establecido que el dueño del vehículo tendría en su historial de tránsito dos comparendos y nueve multas, lo que equivaldría a una suma de $6.814.687.

Cabe señalar que la intolerancia es un mal que persiste en la capital del país. De acuerdo con la Policía de Tránsito, diariamente se reportan al menos 10 casos de agresión entre actores viales; asimismo, el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó 2.292 siniestros graves con corte a junio de 2025, con 2.238 personas lesionadas y 54 fallecidos.

Pero la violencia no se limita al volante. Según cifras del Siedco, en los primeros cinco meses de 2025 se registraron 307 asesinatos por riñas, es decir conflictos que escalaron a tal punto que terminaron en la muerte de una persona. Las localidades más afectadas fueron Kennedy (50 casos), Ciudad Bolívar (49), Santa Fe (33), Bosa (27) y Suba (25).

Por su parte, la Policía Metropolitana registró más de 1.200 riñas y agresiones por intolerancia en 2024, representando un aumento del 15% respecto a 2023, lo que refleja una incapacidad social para resolver conflictos de manera pacífica.

