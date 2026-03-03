Secretario de Salud de Bogotá advirtió “riesgo total” de brote de sarampión si no se refuerzan las medidas en Colombia

El secretario de Salud de Bogotá advierte sobre el riesgo total de brote de sarampión en Colombia tras confirmar tres casos importados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, declaró que existe “riesgo total” de brote de sarampión en Colombia si no se refuerzan las medidas de vigilancia y vacunación tras la confirmación de tres casos importados en el país, dos de ellos en la capital.

En entrevista con Blu Radio, Bermont subrayó la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con prontitud para evitar la propagación local del virus. “Hay que tener el tema de la forma más seria y trabajarlo de esa manera. Es grave lo que pudiese suceder, lo que está sucediendo en las Américas”, manifestó el funcionario, al tiempo que recordó que en 2025 se notificaron cerca de 15.000 casos de sarampión en la región, con casi 4.500 solo en la Ciudad de México y 32 fallecimientos.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud (INS), los tres casos confirmados en el país tienen origen en México y fueron detectados en viajeros. Bermont precisó que en Bogotá se reportaron tres casos, dos ya confirmados por el INS y uno más en estudio, todos importados.

El resurgimiento del sarampión en las Américas genera alerta tras reportar 15.000 casos y 32 muertes en 2025, principalmente en México - Imagen Ilustrativa Infobae

El secretario explicó que la principal preocupación radica en la posibilidad de que el virus comience a transmitirse localmente. “Hoy no hay riesgo y vamos a tener casos importados, pero el problema es que tengamos casos autóctonos. Todavía no los tenemos, pero la probabilidad es grande si nos descuidamos”, afirmó Bermont.

Factores detrás del resurgimiento del sarampión

El resurgimiento del sarampión en el continente responde, según Bermont, a dos factores principales: la migración internacional y el auge de los movimientos antivacunas tras la pandemia de covid-19.

“Se juntaron dos elementos, migración de poblaciones que no estaban todas vacunadas y una población que sí estaba protegida pero que decidió no seguir vacunándose. Ahí se abrió una ventana para que vuelvan a rebrotar ciertas enfermedades, como lo es el sarampión”, explicó el secretario. Además, señaló que algunas autoridades en el mundo pusieron en duda la eficacia de las vacunas, debilitando así las coberturas en varios países.

Los tres casos de sarampión confirmados en Colombia fueron detectados en viajeros procedentes de México, según el Instituto Nacional de Salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reaparición del virus en las Américas generó inquietud entre las autoridades sanitarias, especialmente por el alto número de casos y muertes registrados recientemente en la región. Bermont advirtió que si no se toman acciones contundentes, Colombia podría enfrentar una situación similar.

Vigilancia epidemiológica y laboratorios en alerta

La Secretaría de Salud de Bogotá mantiene activos todos los protocolos de vigilancia epidemiológica y fortaleció la capacidad diagnóstica en el Laboratorio de Salud Pública (LSP), donde se realiza la confirmación de casos mediante pruebas RT-PCR. Desde la detección inicial, la entidad implementó aislamiento inmediato, investigación de campo, cerco vacunal y seguimiento de contactos en los entornos afectados.

El funcionario solicitó al Instituto Nacional de Salud la transferencia de metodologías de genotipificación para agilizar la confirmación de casos y evitar la transmisión local.

“En Salud Pública, la velocidad de respuesta es fundamental. Bogotá tiene toda la infraestructura y talento humano para apoyar técnicamente los procesos diagnósticos, siempre bajo el liderazgo del INS y respetando el marco nacional. Lo fundamental es actuar a tiempo para reducir la transmisión autóctona”, puntualizó Bermont.

Estrategia de vacunación y disponibilidad de biológicos

El aislamiento inmediato, la investigación de campo y el cerco vacunal forman parte de las estrategias clave contra la transmisión de sarampión en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La principal herramienta para frenar la circulación del sarampión es la vacunación. Bermont insistió en que todos los niños menores de 10 años deben contar con dos dosis y que, entre los 7 y los 16 años, corresponde un refuerzo adicional.

Además, recomendó que viajeros a países con circulación activa, como Estados Unidos, Canadá, México, España, Reino Unido o Venezuela, verifiquen su esquema y, si es necesario, reciban la vacuna al menos 15 días antes del viaje.

Bogotá dispone de 200 puntos de vacunación, incluidos aeropuertos y terminales de transporte. El secretario aseguró que existen suficientes dosis para mantener el esquema del Programa Ampliado de Inmunizaciones y para atender las necesidades de viajeros o personal de salud.

No obstante, advirtió que ante un escenario de transmisión autóctona masiva sería imprescindible planear con el Ministerio de Salud la adquisición de más biológicos para grupos específicos y de alto riesgo.