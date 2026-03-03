Colombia

ISA reportó caída del 14 % en su utilidad neta en 2025 tras eventos extraordinarios

La filial de Ecopetrol explicó que ajustes regulatorios y provisiones afectaron sus resultados financieros; aun así, anunció reparto de dividendos por $1,2 billones

REUTERS/Luis Jaime Acosta
REUTERS/Luis Jaime Acosta

ISA, filial de Ecopetrol, informó que su utilidad neta cayó un 14 % en 2025 frente al año anterior, al cerrar en $2,4 billones, impactada por eventos extraordinarios no recurrentes, según información obtenida por Semana. La compañía presentó sus resultados financieros acumulados a diciembre ante la Superintendencia Financiera.

El Ebitda consolidado de ISA y sus filiales alcanzó $8,7 billones, lo que representa una disminución del 11 % frente a 2024, variación que la empresa atribuyó principalmente a ajustes regulatorios y provisiones que afectaron el desempeño del periodo. De acuerdo con el informe oficial, sin esos factores extraordinarios el Ebitda habría llegado a $9,6 billones, citado por por ese medio de comunicación.

Entre los elementos que incidieron en los resultados se encuentran la actualización de la metodología del pago del componente financiero (“ke”) de la RBSE – Red Básica del Sistema Existente, así como la provisión de cartera asociada a Air-e, factores que redujeron los indicadores del ejercicio. La empresa explicó que estos impactos no corresponden a la operación ordinaria del negocio.

Foto ISA
Foto ISA

En el acumulado del año, la compañía detalló que, de excluir los eventos extraordinarios mencionados, la utilidad neta habría registrado un crecimiento cercano al 5 % frente a 2024. Sin embargo, los efectos contables y regulatorios terminaron incidiendo de forma directa en el resultado final reportado.

ISA indicó que, pese a la reducción en las ganancias, mantendrá su política de dividendos. La empresa comunicó que distribuirá el 50 % de la utilidad, equivalente a $1,2 billones, que serán pagados en tres cuotas a los accionistas, de acuerdo con la información relevante reportada al mercado.

En materia de inversiones, la compañía señaló que durante 2025 ejecutó proyectos por $6,3 billones, cifra que representa un incremento del 31 % frente al año anterior. Asimismo, proyecta inversiones por $25,5 billones en los próximos cinco años, como parte de su plan estratégico de expansión y fortalecimiento en transmisión de energía e infraestructura.

ISA, controlada en un 51,4 % por Ecopetrol, atraviesa además un momento de transición en su liderazgo. Para este 3 de marzo estaba previsto que Jorge Andrés Carrillo, quien asumió la presidencia en agosto de 2024, presentara los resultados financieros. No obstante, una sentencia del Consejo de Estado que anuló su elección llevó a la junta directiva a suspender temporalmente su contrato.

Foto: Twitter Jorge Andrés
Foto: Twitter Jorge Andrés Carrillo

Tras esa decisión judicial, la compañía designó como presidente encargado a Gabriel Jaime Melguizo Posada, ingeniero electricista con trayectoria interna desde 1998. Melguizo ha ocupado cargos como director de operaciones corporativas, gerente general de ISA InterChile y vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía.

El cambio en la dirección se produjo luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado determinara que existieron irregularidades en el proceso de elección de Carrillo. La junta directiva decidió suspender el contrato mientras queda en firme la sentencia, lo que generó nuevas solicitudes de intervención por parte del demandante del proceso.

En el entorno corporativo también se ha mencionado que la elección anterior estuvo rodeada de cuestionamientos sobre el procedimiento seguido y la eventual omisión de un proceso con firma cazatalentos, mecanismo contemplado en el gobierno corporativo de la empresa, de acuerdo con ese medio de comunicación.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Mientras se define el curso definitivo del proceso judicial y la situación contractual del anterior presidente, ISA continúa operando con normalidad en sus líneas de negocio. La compañía reiteró que sus resultados financieros reflejan tanto los impactos extraordinarios registrados en 2025 como la continuidad de su estrategia de inversión en infraestructura energética en Colombia y otros países de la región.

