IPS alertan riesgos por traslado masivo de afiliados a Nueva EPS tras Decreto 0182

El gremio advierte impactos en calidad del servicio, cartera y red de prestadores ante la asignación de más de tres millones de usuarios en medio de EPS intervenidas

La Unión de las IPS expresó preocupación por el traslado de más de tres millones de afiliados a la Nueva EPS, contemplado en el Decreto 0182 de 2026, al advertir riesgos financieros y operativos en medio de un escenario con varias EPS intervenidas, según información obtenida por Blu Radio.

Jorge Toro, director del gremio, señaló que la reorganización del aseguramiento en las condiciones actuales podría afectar la calidad, la oportunidad y el acceso a los servicios de salud, tanto para los nuevos afiliados como para quienes ya hacen parte de la entidad.

El directivo también alertó sobre la incertidumbre en torno al tamaño real de la cartera de la Nueva EPS y sobre posibles impactos en la red de prestadores, en un contexto donde la entidad asumiría una mayor concentración de usuarios.

La discusión se abrió tras la expedición del Decreto 0182 de 2026 por parte del Ministerio de Salud, que contempla un proceso de reorganización del aseguramiento y el traslado de más de tres millones de afiliados. La mayoría de estos usuarios serían asignados a la Nueva EPS, en un entorno marcado por intervenciones administrativas a varias entidades promotoras de salud.

“Hoy, pretender hacer una reorganización del aseguramiento con EPS intervenidas y trasladar la mayoría de la población a una sola entidad genera inquietud no solo en los usuarios, sino en todos los actores del sistema”, afirmó Toro, citado por Blu Radio. Según explicó, el contexto actual difiere del de otros procesos de reorganización realizados en años anteriores.

El director de la Unión de las IPS indicó que la preocupación no se limita a los afiliados que serían trasladados, sino también a quienes ya están vinculados a la Nueva EPS. “No solo es el impacto para los que llegan, sino para los que están”, señaló, al advertir que el aumento en el número de usuarios podría profundizar dificultades en la prestación del servicio.

En materia financiera, el gremio manifestó incertidumbre sobre el tamaño real de la cartera de la entidad. Toro señaló que establecer con precisión la deuda resulta complejo debido a la falta de publicación reciente de estados financieros completos. No obstante, recordó que la Superintendencia Nacional de Salud mencionó que la Nueva EPS podría tener pasivos cercanos a los 15 billones de pesos, de acuerdo con ese medio de comunicación.

Adicionalmente, explicó que varias EPS intervenidas no estarían postulando la totalidad de las facturas bajo el mecanismo de giro directo y que los montos reconocidos no corresponderían plenamente a lo radicado por las IPS. En ese sentido, el gremio indicó que se encuentra adelantando el cierre de cifras para determinar el saldo definitivo de la cartera al finalizar 2025.

Otro de los puntos planteados por la Unión de las IPS tiene que ver con la reorganización de la red de prestadores. Según el directivo, la Nueva EPS estaría realizando ajustes en su red, lo que implica dejar de contratar con algunas instituciones mientras vincula nuevas. “Reorganizar la red implica dejar de contratar con algunas IPS, manteniendo deudas pendientes, y abrir contratos con otras, con el riesgo de repetir incumplimientos”, afirmó Toro, citado por ese medio de comunicación.

El gremio insistió en que cualquier proceso de reorganización debe considerar la sostenibilidad financiera, la capacidad operativa y la garantía de acceso para los usuarios. Mientras tanto, el debate continúa entre los distintos actores del sistema de salud, en medio de una etapa de cambios estructurales y medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la intervención de varias EPS.

