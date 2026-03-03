Colombia

CNE decidirá si revoca la candidatura a la Cámara de María del Mar Pizarro por doble militancia o si avala su permanencia en el Pacto Histórico

El Consejo Nacional Electoral votará dos contrapuestas que definirán si la representante, elegida en 2022 por Colombia Humana y aspirante dentro de la coalición de izquierda, puede continuar en la contienda legislativa

Guardar
María del Mar Pizarro, representante
María del Mar Pizarro, representante a la Cámara del Pacto Histórico - crédito María del Mar Pizarro/X

El Consejo Nacional Electoral (CNE) decide si revoca la candidatura a la Cámara de María del Mar Pizarro por doble militancia o avala su permanencia en el Pacto Histórico.

El futuro político de la representante a la Cámara y la estabilidad de una de las principales alianzas de izquierda del Congreso se encuentran en vilo, a pocos días de las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dos ponencias opuestas radicadas ante el CNE definirán si se revoca la candidatura de la representante por doble militancia o si, por el contrario, se autoriza la fusión entre el Pacto Histórico y Colombia Humana, una decisión que podría cambiar el panorama electoral colombiano.

La magistratura del CNE, liderada por Cristian Quiroz y Alfonso Campo, propuso revocar la inscripción de Pizarro como candidata a la Cámara de Representantes.

El documento sostiene que la aspirante, elegida para el periodo 2022-2026 con el aval de Colombia Humana, “mantiene un vínculo vigente con su partido inicial que le impide ser válidamente avalada por otro”, incumpliendo los requisitos legales de desvinculación para participar en una coalición distinta.

La ponencia establece que permitir esta candidatura “sería una forma de socavar la confianza en las normas y funcionamiento del sistema electoral”.

En contraste, otra ponencia fue presentada por el magistrado Benjamín Ortiz, quien propone autorizar la integración formal de Colombia Humana al Pacto Histórico. De aprobarse esta propuesta, se destrabaría el conflicto y la candidatura de Pizarro no sería revocada por doble militancia.

Ambas ponencias serán sometidas a votación el martes 3 de febrero en la sala plena del CNE, donde se requieren al menos seis votos a favor para su aprobación. La resolución que tome el consejo resultará determinante para el futuro de la coalición y de la candidatura que obtuvo 26.022 apoyos en la consulta interna del Pacto, celebrada en 2025.

La doble militancia tensiona a la izquierda

El proceso contra María del Mar Pizarro se inició tras la demanda presentada por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien denunció que la representante participó en la consulta del Pacto Histórico y luego se inscribió por Colombia Humana dentro de una coalición, contrariando la prohibición de doble militancia.

El argumento central es que una persona que interviene en una consulta interna de un partido o alianza no puede luego ser candidata avalada por otra organización en el mismo proceso electoral.

María del Mar Pizarro junto
María del Mar Pizarro junto a integrantes del Pacto Histórico durante una jornada de campaña - crédito @delmarpizarro/X

La ponencia detalla que “la antelación constitucional de doce (12) meses antes del primer día de inscripciones, configura de manera objetiva la prohibición de doble militancia en la modalidad de ejercicio de cargo (...). El argumento de la defensa, basado en que ambas organizaciones pertenecen a una misma corriente política o coalición, carece de sustento jurídico frente a la autonomía de las personerías jurídicas”.

La norma exige el cumplimiento estricto del periodo de desvinculación respecto al partido original antes de postularse con otro aval. Según el CNE, Pizarro no presentó la renuncia a la Cámara antes de los plazos definidos por la ley, lo que le impide ser “válidamente avalada”.

El origen de la controversia se encuentra en la decisión reciente del CNE de exigir la reinscripción de todas las listas del Pacto Histórico, incluida la de la Cámara por Bogotá, debido a que la coalición alcanzó más del 15% de los votos en los comicios de 2022, hecho que derivó en su reconocimiento como partido independiente con personería jurídica propia.

Esta resolución obligó a la conformación de nuevas listas, ahora bajo la estructura formal del Pacto Histórico, lo que supuso la inscripción de 16 candidatos en una nómina cerrada, según explicó María Fernanda Carrascal al medio Semana.

La congresista se pronunció el pasado 25 de febrero a través de su cuenta de X. En ese mensaje ya advertía sobre la posibilidad de que su candidatura fuera retirada a pocos días de las elecciones y señaló que existirían presiones políticas de otros aspirantes interesados en modificar la competencia electoral.

La candidata del Pacto Histórico
La candidata del Pacto Histórico denuncia presiones políticas de otros aspirantes durante el proceso electoral colombiano - crédito @delmarpizarro/X

En su declaración, sostuvo que más de 26.000 ciudadanos participaron en la consulta interna bajo reglas previamente establecidas y que el debate no debería centrarse únicamente en su nombre, sino en el respeto a la voluntad popular.

Además, pidió que las autoridades electorales actúen con independencia y no cedan ante lo que calificó como presiones indebidas, insistiendo en que la democracia debe ofrecer garantías claras para todos los partidos y candidatos.

Temas Relacionados

María del Mar PizarroCNEConsejo Nacional ElectoralPacto HistóricoDoble militanciaColombia HumanaElecciones ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Reconocida presentadora, periodista y abogada afirma que la virgen María la salvó luego de que los médicos le dieran 30 días de vida

Las historias de protección maternal y señales misteriosas redefinen cómo experimenta la serenidad y el acompañamiento en momentos turbulentos

Reconocida presentadora, periodista y abogada

Así se vio el eclipse total de Luna, conocido como ‘luna de sangre’, en Colombia

Pese a que la posición de la Luna limitó la visibilidad del fenómeno en el país, algunos afortunados lograron captar el momento

Así se vio el eclipse

Clan del Golfo anunció que no interferirá en las elecciones y pidió verificación internacional

El grupo armado difundió un comunicado en el que asegura que no realizará acciones violentas para incidir en los comicios y solicitó acompañamiento de organismos internacionales

Clan del Golfo anunció que

A 100 días para la Copa del Mundo, este es el cronograma de actividades de la selección Colombia de cara al Mundial 2026

Al menos cuatros partidos amistosos tendrá la Tricolor antes de su debut el 17 de junio en el estadio Azteca ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA

A 100 días para la

Nicolás Arrieta consultó a un abogado si el conflicto entre Alexa Torrex y Juanda Caribe en La casa de los famosos constituye o no un delito

El creador de contenido analizó en directo si las declaraciones emitidas en el ‘reality’ podrían superar el límite legal. Con apoyo de un abogado, explicó en qué casos existe riesgo real de enfrentar consecuencias jurídicas por este tipo de controversias

Nicolás Arrieta consultó a un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta consultó a un

Nicolás Arrieta consultó a un abogado si el conflicto entre Alexa Torrex y Juanda Caribe en La casa de los famosos constituye o no un delito

Famosa exreina del Carnaval de Barranquilla reveló que se quedó sin trabajo tras anunciar que estaba embarazada: esta es la historia

Juanda Caribe fue sancionado por ‘El Jefe’ por fuertes comentarios a Alexa Torrex en ‘La casa de los famosos Colombia’

Flavia Dos Santos destruye la ‘dictadura del orgasmo’ y redefine la sexualidad: “No basta tener sexo”

Participante de ‘A otro nivel’ es el autor de uno de los éxitos de Jhonny Rivera: también compuso para Giovanny Ayala

Deportes

A 100 días para la

A 100 días para la Copa del Mundo, este es el cronograma de actividades de la selección Colombia de cara al Mundial 2026

Néstor Lorenzo habló sobre su plan con la selección Colombia en el Mundial de 2026: “Tiene que mostrar lo suyo”

Ataque iraní a la embajada de Estados Unidos en Riad habría provocado la salida de Cristiano Ronaldo de Arabia Saudí, según prensa de Europa

Liga BetPlay: así será la programación de partidos durante las elecciones del 8 de marzo en Colombia

Así fue la presentación de Tomás Ángel con América de Cali: el jugador reveló sus objetivos con el club Escarlata