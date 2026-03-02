Colombia

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este lunes 2 de marzo

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Cartagena este lunes

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Que el Pico y Placa de este lunes 2 de marzo no lo tome por sorpresa; averigüe si puede manejar su carro en Cartagena y evite multas.

La restricción vehicular varía según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Alcaldía de Cartagena.

Cabe mencionar que esta prohibición vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de autos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 5, 6,.

Particulares: 5, 6,.

Taxis: No aplica,, .

No solo la restricción vehícular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

Motos: de 5:00 horas a 23:00 horas.

Particulares: de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (DATT)

Pico y Placa 2025

El gobierno de Cartagena dio a conocer cómo será la rotación del Pico y Placa durante el segundo semestre de este 2025.

El programa de restricción vehicular se determinará de acuerdo al último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el lunes 7 de julio y hasta el 3 de octubre del 2025 de la siguiente manera:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

Para el 6 de octubre del 2025 y hasta 2 de enero del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la segunda mitad del año serán las siguientes.

Rotación de 30 de junio al 1 de agosto de 2025:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Rotación del 4 de agosto al 5 de septiembre de 2025:

Lunes: 5-6.

Martes: 7-8.

Miércoles: 9-0.

Jueves: 1-2.

Viernes: 3-4.

Rotación del 8 de septiembre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 7-8.

Martes: 9-0.

Miércoles: 1-2.

Jueves: 3-4.

Viernes: 5-6.

Rotación del 6 de octubre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 9-0.

Martes: 1-2.

Miércoles: 3-4.

Jueves: 5-6.

Viernes: 7-8.

Rotación del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2025:

Lunes: 1-2.

Martes: 3-4.

Miércoles: 5-6.

Jueves: 7-8.

Viernes: 9-0.

Rotación del 8 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguiresta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el vehículo con dichas condiciones pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del automóvil y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

Sanciones

De acuerdo con el gobierno de Cartagena, la sanción por violar los lineamientos del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el vehículo del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Cartagena hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Cartagena

Más Noticias

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cali este lunes 2 de marzo

Esto le interesa si va a conducir en la ciudad hoy lunes

Tenga en cuenta: Así regirá

Así rotara el pico y placa en Medellín este lunes 2 de marzo

Esto le interesa si va a manejar por las calles de Medellin este lunes

Así rotara el pico y

Lorena Altamirano: esta es la vida de la actriz que acaba de abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

La actriz y exparticipante de la tercera temporada siempre quiso entrar al programa y mostrar su verdadera faceta, sin filtros ni restricciones para que el público la conociera en todos los aspectos

Lorena Altamirano: esta es la

Petro se considera “inolvidable” en la intimidad y María Fernanda Cabal siente “vergüenza” por él: “Es un bueno para nada”

La senadora destacó que el presidente no tiene ninguna seriedad en su vida personal ni en su gestión como mandatario, luego de que este dijera que su Gobierno era “histórico”

Petro se considera “inolvidable” en

Hermana de Yeison Jiménez conmueve en redes sociales al recordar al cantante con un video inédito del rodaje de ‘Destino final’: “Mucha tristeza”

Lina Jiménez compartió imágenes nunca antes vistas del cantante junto a Luis Alfonso, emocionando a los fans que todavía sienten muy presente su partida tras el trágico accidente aéreo

Hermana de Yeison Jiménez conmueve
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estación de gasolina en Ituango

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano: esta es la

Lorena Altamirano: esta es la vida de la actriz que acaba de abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

Hermana de Yeison Jiménez conmueve en redes sociales al recordar al cantante con un video inédito del rodaje de ‘Destino final’: “Mucha tristeza”

Le llueven críticas a Mario Alberto Yepes por su trato hacia Caterin Escobar: “Es como muy grosero con ella”

Hija de Joe Arroyo revive el legado de su papá con una chaqueta que desata furor: “Tan hermosa y especial”

Protagonista de ‘Los Reyes’ impactó en redes sociales con su cambio de apariencia física

Deportes

Video: así fue el primer

Video: así fue el primer gol de José Enamorado con Gremio en la final del Gaúcho ante Inter de Porto Alegre

Faun Drôme Classic 2026: así les fue a Diego Pescador y Brandon Rivera; Egan Bernal no participó

Luis Javier Suárez brilla en Europa: tiene mejores números de gol que Haaland y Lautaro Martínez

Álvaro Montero habló sobre su futuro: dejó en duda el regreso a Millonarios y destacó el respaldo de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Ejército Nacional de Colombia ganó las medallas de oro y plata en el Sudamericano Militar de Equitación