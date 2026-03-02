Colombia

Hermana de Yeison Jiménez conmueve en redes sociales al recordar al cantante con un video inédito del rodaje de ‘Destino final’: “Mucha tristeza”

Lina Jiménez compartió imágenes nunca antes vistas del cantante junto a Luis Alfonso, emocionando a los fans que todavía sienten muy presente su partida tras el trágico accidente aéreo

La publicación de Lina Jiménez revive los mejores recuerdos del proceso creativo detrás de 'Destino final', mostrando la complicidad que existía entre los dos músicos y el cariño que sigue acompañando su memoria - crédito linajimenez.g / Instagram

Lina Jiménez, hermana mayor de Yeison Jiménez, difundió en sus redes sociales un video que reavivó el dolor de seguidores y familiares del artista, fallecido en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026.

El material, grabado exactamente dos años atrás, según Lina, muestra el proceso de rodaje del videoclip de Destino final, uno de los éxitos más recordados del cantante colombiano, en colaboración con su colega y amigo Luis Alfonso.

La publicación, acompañada por un mensaje en el que Lina expresa la tristeza de volver a escuchar la canción tras la pérdida, alcanzó en pocas horas más de 700.000 reproducciones y generó una oleada de mensajes de apoyo.

Lina Jiménez publicó un video inédito de Yeison Jiménez grabando el videoclip de 'Destino final', recordando a su hermano - crédito linajimenez.g / Instagram

“Hoy hace 2 años grabamos este video ☹️💔sin pensar q hoy en día la escucharía con mucha tristeza (sic)“, escribió Lina Jiménez en Instagram, red en la que suma miles de seguidores. El video muestra a ”El Aventurero" junto a “El Señorazo” durante la grabación y el ambiente de camaradería que rodeó la producción, un instante que adquiere un nuevo significado en el contexto de la tragedia.

Reacciones y homenajes en redes sociales

El testimonio audiovisual difundido por la hermana del cantante movilizó a la comunidad de seguidores, que no tardaron en dejar mensajes de solidaridad. Entre los comentarios, algunos usuarios compartieron el impacto que ha tenido la ausencia de Yeison Jiménez en su rutina diaria.

“A mí me encantaba esa canción y la colocaba constante, después de lo de Yeison nunca más la volví a colocar, no la quiero ni escuchar. Si eso me pasa a mí, no me imagino a su familia”, escribió una usuaria. Otro mensaje destacaba: “Yeison fue el familiar amado de toda Colombia, porque más allá de cantante fue quien nos enseñó de la vida y marcó nuestras vidas para siempre… es amor eterno… (sic)”.

El recuerdo del cantante caldense es sostenido por la actividad constante de su familia en redes sociales. Los perfiles de Lina Jiménez se han convertido en un espacio de encuentro para quienes buscan rendir homenaje y compartir el legado del artista.

Los perfiles de Lina Jiménez en redes sociales se han convertido en un espacio de encuentro y homenaje para los seguidores de Yeison Jiménez tras su fallecimiento - crédito @linajimenez.g/ Instagram

“La muerte de Yeison es de las pérdidas más injustas de esta vida… Difícil de superar para nosotros sus seguidores”, manifestó otra internauta, reflejando el sentir de miles de fanáticos.

El duelo familiar y los homenajes tras la tragedia

Cuando se cumplió el primer mes del accidente, el 10 de febrero de 2026, la familia de Yeison organizó una ceremonia conmemorativa en Paipa, Boyacá, el lugar donde ocurrió el siniestro.

La jornada incluyó una oración, instalación de coronas florales con los nombres de las seis víctimas: Yeison Jiménez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Waisman Mora, Juan Manuel Rodríguez y el piloto, capitán Fernando Torres. Para esa fecha, Lina compartió en sus redes la última fotografía junto a su hermano, acompañada de palabras que ilustran la magnitud del vacío dejado por el artista:

Lina Jiménez, hermana del artista, compartió emotivas palabras y la última foto junto a Yeison Jiménez en redes sociales, mostrando el profundo duelo familiar - crédito linajimenez.g / Instagram

“Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, e n una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte”.

La carta abierta de Lina resalta la relación de complicidad y apoyo mutuo entre ambos hermanos: “Fuiste más que mi hermano, fuiste mi cómplice, mi apoyo y una parte de mi vida que jamás se va a borrar”.

En sus mensajes, la hermana mayor del cantautor oriundo de Manzanares agradeció el acompañamiento y la solidaridad recibida, y reiteró el compromiso de mantener viva la memoria de su hermano y de las demás víctimas. “Lo acompañé durante 34 años de su vida y tuve la fortuna de verlo por última vez aquel 10 de enero. Te amo y te amo para siempre”, publicó.

