General Miguel Huertas, señalado de tener vínculos con las disidencias de ‘Calarcá’, podrá regresar a su cargo: la Procuraduría levantó su suspensión

El ente de control consideró que no existen condiciones que ameriten la prórroga de la sanción, pero no descartó que se continúa la valoración de pruebas

El general Juan Miguel Huertas
El general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía son señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de "Calarcá" - crédito composición fotográfica

La Procuraduría General ha decidido no prorrogar la suspensión que pesaba sobre Juan Miguel Huertas Herrera, general del Ejército Nacional, y Wilmar de Jesús Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), permitiendo su regreso inmediato a sus cargos mientras continúa la investigación sobre los presuntos vínculos de ambos con disidencias de las FARC, lideradas por alias Calarcá.

La decisión, firmada por el procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción y revelada en su integridad por Semana, señala que “no se cumplen los requisitos para realizar la prórroga de la suspensión de sus respectivos cargos”, suspensión emitida el 27 de noviembre del año pasado. Esto implica que, a falta de elementos adicionales, no se extenderán las medidas preventivas que exigían su alejamiento de los cargos de comandante de personal del Ejército y director de inteligencia del DNI, respectivamente.

Noticia en desarrollo...

