Paula Restrepo, exesposa de Carlos Castaño, relató sus vivencias en la prisión más violenta del mundo: “Allí conocí la violencia, no con él”

Paula Restrepo relatá sus vivencias durante uno de los centros penitenciarios más violentos del mundo - crédito Editorial Testigo Directo/Colprensa

Estar cerca del poder armado en Colombia tiene sus grandes consecuencias, y más, si de ello, tienes que enfrentarte a permanecer en uno de los penales más peligrosos del mundo.

Ese fue el caso de la colombiana Paula Restrepo, que estuvo recluida durante 10 años en la cárcel San Pedro Sula de Honduras, donde cumplió una pena privativa por el delito de lavado de activos.

La administradora de empresas fue la primera pareja sentimental de Carlos Castaño Gil, el exlíder del extinto grupo armado Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y autor intelectual de varios magnicidios que marcaron la historia de Colombia, como el del humorista Jaime Garzón (1999) y del candidato presidencial Bernardo Jaramillo (1989), así como integrante del grupo denominado los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), que desmanteló a los miembros del Cartel de Medellín.

Restrepo convivió con Castaño desde su juventud, desde 1983 hasta 1993, donde formalizó su separación y luego tuvo que salir exiliada a Estados Unidos por amenazas del hoy fallecido lider paramilitar.

Cinco años después del fallecimiento de Castaño, la colombiana regresó a Sudamerica, pero fue detenida y recluida en la penitenciaría hondureña donde luchó contra el hacinamiento y la violencia, aunque encontró personas que la ayudaron a afrontar su situación judicial.

Hoy, seis años después de recobrar su libertad, Paula Restrepo habló con Infobae Colombia, donde reveló detalles de su nuevo libro Entre rejas y balas, en la que no solo relata su difícil experiencia personal y legal relacionada con su pasado al lado del fallecido líder de las hoy extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), sino que narra sus experiencias en el centro penitenciario que fue clausurado en 2017.

Inicialmente, la escritora de 70 años manifestó que este nuevo texto significa un proceso de redención, al considerar que las malas decisiones tomadas tras su separación la llevaron a permanecer en uno de los lugares más peligrosos del continente.

“Tuve una relación en mis años de juventud con Carlos Castaño y después de terminar con él, continué con mi vida y tomé muchísimas malas decisiones que me llevaron a terminar en la cárcel más violenta del mundo, en la cárcel de San Pedro Sula (Honduras). Estuve presa por diez años por lavado de activos (...) y ahora que escribí este libro donde espero que sea mi redención a todos los errores que cometí, contar todo esto con conciencia es mi manera de asumir mis culpas”, indicó Restrepo a este medio de comunicación.

Es el segundo libro de Paula Restrepo, luego de que en 2012 lanzara 'A solas con Carlos Castaño'- crédito Editorial Testigo Directo

Igualmente, mencionó que, al momento de recordar cada una de sus experiencias en el centro penitenciario del país centroamericano, hubo momentos en los que quería detener la escritura de su texto.

“Yo creo que lo que más me costó fue recordar, fue muy duro, porque la mayoría de los recuerdos son muy dolorosos y muy violentos. Cualquier persona pensaría que por haber sido compañera sentimental de Carlos, me tocó, pues, vivir cosas super violentas. Pero la violencia la conocí, en su máxima expresión, en el penal de San Pedro Sula (Honduras)”, comentó.

Así mismo, recalcó que hubo dos personas especiales que la motivaron a sacar sus vivencias en la cárcel hondureña, agregando que su familia no quiere retomar por el dolor que representa.

“Por azares del destino, conocí a alguien que fue la persona que me impulsó, una mujer que jamás en mi vida creí haber conocido o tenido intención en nada. Esta mujer, casualmente, se llama Laura Escobar, la sobrina de Pablo Escobar (fallecido líder del Cartel de Medellín). La conocí al poco tiempo de haber llegado (a Colombia), y ella más que todo fue la que me impulsó a contar mi historia. También tuve mucho apoyo de mi sobrino David, pero mi familia no quiere hablar de este tema. Son cosas que a ellos les duelen”, manifestó.

Laura Escobar, sobrina del temido capo Pablo Escobar, fue la gran motivación de Paula Restrepo para escribir sus memorias - crédito Colprensa/@Conductadelictiva/YouTube

Pasaron más de una década para publicar su segundo libro, ya que en 2012 salió A solas con Carlos Castaño en la que contó su historia de vida, en especial su relación sentimental con el líder paramilitar.

“Ese libro, comienza con mi juventud, desde que yo estaba en el colegio, desde que empecé a conocer personas, hijos de personas muy importantes dentro del mundo del narcotráfico aquí en Medellín, y termina con mi captura en Honduras (...) Para el segundo libro, lógicamente me tocó, para las personas que no me conocían, contar parte de mi pasado, de dónde vengo, de mi familia y de cómo conocí a Carlos, pero se basa principalmente en mis vivencias como una presa colombiana en el extranjero, que viví cosas realmente terribles”, mencionó Restrepo.

Paula Restrepo mencionó que, durante su reclusión en Honduras, enseño inglés a los internos - crédito Editorial Testigo Directo

Sus vivencias en la cárcel

El paso de Paula Restrepo por uno de los centros penitenciarios más violentos de Centroamérica vertebra el libro. En ese espacio, en palabras de ella, predominaban el hacinamiento y la corrupción, y remarcó que el estar lejos de su familia y de su país, así como los motines fue lo que marcó su estadía en prisión y que, hasta hoy, le sigue generando traumas personales.

“Lo más duro de todo, lógicamente, era estar lejos de mi familia, lejos de mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, que todavía estaban pequeños. Pero después de eso, fue saber, primero que todo, que mi vida había terminado, que por mis malas decisiones iba a pasar quince años en la cárcel (...) Pero aparte de eso, de las cosas más horrorosas, que hasta el día de hoy tengo pesadillas con eso, fueron los motines. Eso fue espantoso”, manifestó a Infobae Colombia.

En entrevista con Infobae Colombia, la escritora colombiana relata su experiencia en el centro penitenciario San Pedro Sula de Honduras, considerado como la prisión más violenta del mundo, donde pasó más de una década por lavado de activos - crédito Infobae Colombia

También, relató que en prisión conoció personas malas, pero también gente buena que la protegió. “En la cárcel, lógicamente, hay toda clase de delincuentes: lavadores de activos, como yo, narcotraficantes, asesinos, violadores, secuestradores, de todo. Pero dentro de toda esa podredumbre, también encontré gente buena (...) eran seres humanos que por lo menos conmigo se portaron muy bien”, indicó Restrepo, agregando que por ser colombiana tenia un trato preferencial y donde comenzó a enseñar ingles a los demás internos.

“Yo tenía toda clase de personas como alumnos. Tenía pandilleros de la pandilla 18, de la Mara Salvatrucha, tenía delincuentes comunes que habían cometido toda clase de delitos. Yo no me sentía y no tenía la autoridad moral para quitar a nadie y decir: ‘El que sea violador, no entra a mis clases, el que sea asesino, no entra a mis clases’. No. Yo recibía a quien las personas que gobernaban en la cárcel decían que yo debía recibir”, agregó.

Además, Restrepo comunicó que, dentro del libro, encontrarán varias experiencias con otros internos, entre ellos, a Manuel Araujo, quien fue considerado como el asesino más grande de Honduras.

Imagen de referencia - Paula Restrepo estuvo recluido de2010 a 2020 por lavado de activos - crédito Martín Cálix/Reuters

“Era un muchachito con veintitantos años, superlindo físicamente, superespecial conmigo, había cometido unos actos muy atroz, pero ese muchachito malo, asesino, violador y de todo, me salvó en varias veces la vida. En varias ocasiones me salvó la vida (...) él me cogió un cariño grande y mucho respeto, me protegió, y verlo morir de la forma en que murió, para mí fue totalmente traumático. Casi todas mis pesadillas son con la muerte de Manuel, que, para mí y por ser amiga de él, me hicieron cosas espantosas”, señaló.

La autora afirma que lo vivido “No fue un error, fue un quiebre”, una declaración que se convierte en clave de lectura sobre el tipo de fractura que marca destinos individuales.

Libertad condicional

Otro aspecto que detalló a profundidad en el libro Entre rejas y balas fue cuando obtuvo su libertad condicional en 2020, algo que, para ella, fue un proceso difícil, al considerar que para la época no solo sobrevivió a la pandemia del Covid-19 sino a dos huracanes que azotaron a Honduras.

Frente a su libertad condicional, Paula Restrepo recalcó que esto fue posible debido a una reforma al código penal hondureño promovido por el Gobierno de ese entonces.

“Teníamos la certeza de que el presidente Juan Orlando Hernández, presidente de ese momento, reelegido ilegalmente en Honduras, estaba cambiando el código penal (...) en cuanto al lavado de activos y al narcotráfico, cosa que nos favoreció a todos los que estábamos acusados de esos delitos, incluyendo a mí, porque mi sentencia era de quince años”, afirmó a Infobae Colombia, añadiendo que tras obtener su libertad, no podía regresar al país sudamericano debido a la pandemia del covid-19.

Paula Restrepo asegura que, tras obtener su libertad condicional, fue víctima de los huracanes Iota y ETA que provocó graves daños en el país centroamericano - crédito Germán Reyes/EFE

Además de la pandemia, la escritora mencionó que sobrevivió a los huracanes Iota y Eta, catalogados por ella como los peores que ha vivido el país centroamericano. Incluso, señaló que en uno de ellos, tuvo que ser rescatada al estar bajo los escombros de su residencia temporal.

“Yo fui rescatada cuatro días después del huracán. Yo estaba en la finca de una compañera que estuvo también presa, una finquita muy humilde, en un pueblito que se llama La Lima, y fuimos rescatadas cuatro días después por el ejército porque, pues, se inundó absolutamente todo. Pasé cuatro días con el agua literalmente al cuello, con caimán, con cocodrilos, culebras, hormigas, tarántulas picándolo a uno y todo. Después de eso, salí para la casa de otra persona que me acogió, mientras ya resolvía mi situación para venirme a Colombia”, recordó.

Paula Restrepo sostiene que su pasado con Carlos Castaño estará ligado a su vida por siempre - crédito Editorial Testigo Directo

Su relación con Carlos Castaño

Aunque abarca una pequeña parte del escrito, Paula Restrepo reconoció a Infobae Colombia que su pasado con Carlos Castaño no iba a estar en su segundo libro, pero señaló que es un episodio que estará presente en su vida, aunque menciona que aún le genera temor relatar sus vivencias con el exlíder de las AUC.

“Yo quería excluir cualquier cosa referente a Carlos Castaño o a los paramilitares o eso, porque es una etapa que ya pasó, que pasó hace mucho tiempo, pero afortunada o desafortunadamente, sigue estando ligado Carlos a mi historia (...) esto no quiere decir que el hecho de yo haber estado en la cárcel tiene que estar relacionado con Carlos, o porque Carlos me mandó, o porque era plata de Carlos; no, absolutamente nada de Carlos. Ya Carlos había muerto creo que cuatro o cinco años antes de la cárcel”, expresó.

En entrevista con Infobae Colombia, la escritora colombia detalló que quiso excluir del todo su relación con el exlider de las Autodefensas Unidas de Colombia - crédito Infobae Colombia

Frente a su relación sentimental con el exlíder de las AUC, la escritora colombiana recalcó que hubo cierta discrepancia por parte de su familia, pero que el amor hacia él era más poderoso que su entramado criminal.

“No todos los bandidos, los narcotraficantes, los mafiosos, los paramilitares, son malas personas. Ellos también tienen su lado humano y tienen personas como yo, que me enamoré de uno de ellos. Pero sus actividades nunca van a terminar bien, nunca. Y es muy posible que te arrastren a lo profundo del infierno, a actividades que tú no hiciste”, sostuvo.

Adicionalmente, Restrepo recalcó que “mi relación con Carlos fue estrictamente sentimental, nada más. Yo no tuve diferencias, yo no tuve nada que ver con las autodefensas, pero no voy a negar que después de un tiempo me enteré quién era él, y de todas formas decidí continuar con él”.

Además, expresó su consejo a las mujeres que están vinculadas con personas bajo este perfil. “Mi mensaje es que corran; a las primeras banderas rojas, corran. Confíen en lo que les dice su familia. Mi familia a mí me lo dijo muchísimo, mi hermana y mi mamá. No lo querían, no les gustaba, no por ser mala persona, sino porque sus amigos les comentaban quién era. Y ellas estaban totalmente aterrorizadas con él. Me decían que cómo podía quedarme yo ahí, que saliera corriendo, que eso no era para mí, que no había sido criada de esa manera, pero no hice caso”, recordó.

Paula Restrepo fue la primera pareja sentimental de Carlos Castaño - crédito Archivo Colprensa

Al rememorar la muerte de Castaño, Restrepo no solo contó la forma en la que se enteró sino los sentimientos que tuvo al enterarse de la noticia.

“Yo me enteré de la muerte de Carlos Castaño estando aquí en Colombia, recién llegada de Estados Unidos, viví allá unos años porque Carlos prácticamente me exilió, me amenazó y me exilió. Eso fue al poco tiempo de haber llegado. Después, creo que fue en el 2006, no estoy muy segura, cuando se encontraron sus restos, yo estaba en Guayaquil (Ecuador), preparándome para un matrimonio, y tenía el televisor prendido y vi la noticia por televisión (...) Me dio tristeza, pero también no puedo negar que me dio un poco de tranquilidad. Sin embargo, no voy a negar, me dio mucha tristeza. Yo lo quise a él mucho, con sus virtudes y sus defectos, lo quise, y me dolió, me dio tristeza y me dio rabia, que Carlos no haya podido disfrutar de una vida normal, porque pudo hacerlo”, concluyó.

Lecciones para su vida

Por otra parte, Paula Restrepo aseguró que, tras su salida de prisión y su retorno a Colombia, perdió gran parte de sus allegados, pero sostuvo que el juicio social no le afecta porque ya pagó por sus delitos y aceptó sus errores.

“Acepto que cometí un error, que hice algo malo. No necesito que ninguna otra persona venga a echarme en la cara; yo ya pagué, ante la justicia hondureña y ante Dios, los errores o el delito que cometí. El juzgamiento social a mí no me ha afectado para nada (...) pero no puedo negar que, de todos mis amigos que tenía antes, ahora no tengo ninguno. Prácticamente los puedo contar con los dedos de la mano, solamente quedan los que de verdad te querían y tienen intención de ayudarte”, explicó.

Paula Restrepo asegura que su libro significa un proceso de redención - crédito Editorial Testigo Directo

Por último, hizo una invitación a la ciudadanía para que conozcan su historia, para aprender de sus errores y evitar caer en un mundo sórdido, añadiendo que el texto se podrá encontrar en la próxima Feria Internacional del Libro en Bogotá que se llevará acabo en el mes de abril de 2026.

“Me encantaría que compraran mi libro porque es la declaración de un ser humano que vivió cosas espantosas, cosas buenas, cosas no tan buenas, que pasó de la irresponsabilidad que acarrea la inmadurez y la juventud, a la madurez que ya tengo ahora, a aceptar las cosas malas que hice y a tratar de evitar que cualquier otra persona, sea hombre o sea mujer, se deje deslumbrar y se meta a un mundo sórdido como en el que yo estuve”, concluyó.