Más de 1.000 colombianos accederán a formación para trabajar en el metro de Bogotá por convenio con la Universidad Ecci

El convenio entre Metro Línea 1 S.A.S. y la Universidad ECCI beneficiará a más de 1.000 ingenieros y técnicos con capacitación especializada en sistemas ferroviarios - crédito Alcaldía de Bogotá

La construcción de la primera línea del metro de Bogotá no solo representa el mayor hito de infraestructura de la capital, también abre una vía de oportunidades laborales y de formación para profesionales y técnicos colombianos.

A través de una alianza estratégica, Metro Línea 1 S.A.S. y la Universidad Ecci lanzaron un convenio de formación especializada que permitirá a más de 1.000 ingenieros y técnicos acceder a capacitación clave para participar tanto en la fase de obra como en la futura operación del sistema férreo.

El convenio, suscrito el 27 de febrero en el auditorio de la sede S de la Universidad ECCI, en la localidad de Teusaquillo, marcará un paso crucial para articular la oferta académica con las necesidades técnicas del megaproyecto. El acuerdo fue firmado por An YongQiang, representante de Metro Línea 1 S.A.S., y Fernando Arturo Soler López Jr., rector de la Universidad ECCI, con presencia de delegados internacionales y representantes de la Embajada de China en Colombia.

La formación está dirigida principalmente a estudiantes y egresados de programas técnicos, tecnológicos y profesionales de áreas como infraestructura ferroviaria, sistemas eléctricos, señalización, mantenimiento y operación de transporte masivo.

La alianza firmada el 27 de febrero incluye prácticas, admisión y empleo para estudiantes y egresados de áreas como infraestructura ferroviaria y transporte masivo - crédito Empresa Metro de Bogotá

El objetivo es que quienes accedan a esta capacitación reciban conocimientos especializados en tecnologías ferroviarias, operación y mantenimiento de sistemas complejos, y estén listos para desempeñarse en las múltiples áreas que demanda un sistema de transporte público de gran escala.

El impacto inmediato de esta iniciativa es doble. Por un lado, fortalece el capital humano local en sectores tecnológicos que históricamente no se habían enseñado en el país y, por otro, busca responder al desafío de contar con personal altamente calificado para garantizar la calidad constructiva y la operación eficiente del metro.

La proyección es que, al cierre de 2026, la obra alcance un 90% de avance, superando el actual 72,12% reportado por la Empresa Metro, y movilice más de 70.000 pasajeros por hora en cada sentido.

La alianza entre Metro Línea 1 y la Universidad ECCI contempla un modelo que integra procesos de admisión, capacitación, prácticas y oportunidades de empleo dentro del megaproyecto. Quienes sean seleccionados para los procesos formativos podrán postularse a vacantes estables y de alta demanda en el sector del transporte masivo, un segmento que se proyecta como uno de los más dinámicos en la ciudad.

La formación está enfocada en los sectores de infraestructura ferroviaria, sistemas eléctricos, señalización, mantenimiento y operación del metro de Bogotá - crédito Metro de Bogotá

Actualmente, los avances técnicos reportados incluyen la instalación de rieles, habilitación de patios-taller y la construcción de 11.000 metros de viaducto, de los cuales ocho kilómetros conforman un tramo continuo y sin interrupciones.

Esta condición es indispensable para el inicio de pruebas ferroviarias, fundamentales en la integración de los sistemas ferroviario, eléctrico y de señalización. El trazado de la infraestructura se extiende desde el patio taller hasta la estación 6 – avenida Boyacá, en la localidad de Kennedy, lo que representa un logro clave en el cronograma de la obra.

El proceso de incorporación de personal calificado, impulsado por la alianza, responde a la necesidad de cubrir áreas estratégicas como la instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos, canaletas, cableado, señalización y comunicaciones, así como la adecuación de estaciones, pasarelas de vía férrea y puentes. Cada una de estas funciones requiere competencias técnicas específicas que la formación especializada busca desarrollar en los futuros trabajadores.

Para acceder a estas oportunidades, pueden postularse estudiantes y egresados de carreras relacionadas con ingeniería, tecnología y oficios técnicos que tengan interés en infraestructura ferroviaria y sistemas de transporte masivo. El proceso de selección y capacitación será liderado por la Universidad ECCI en coordinación directa con Metro Línea 1 S.A.S., priorizando el talento local y la transferencia de conocimiento hacia las nuevas generaciones.

Al cierre de 2026 se proyecta que la obra del metro de Bogotá alcance un 90% de avance y movilice más de 70.000 pasajeros por hora en cada sentido - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

El convenio responde a la necesidad de reducir la brecha entre la formación académica tradicional y los requerimientos concretos del proyecto de infraestructura más importante del país. Organismos académicos y estatales coinciden en que, más allá de mejorar la movilidad urbana, el metro de Bogotá generará una transformación profunda en el perfil profesional de cientos de técnicos e ingenieros que serán protagonistas en la consolidación de sistemas ferroviarios modernos en Colombia.

A medida que la obra avanza hacia el 90% de ejecución, la disponibilidad de talento calificado se convierte en un factor determinante para cumplir los hitos del cronograma y garantizar la operación eficiente del nuevo sistema de transporte. La alianza entre Metro Línea 1 y la Universidad ECCI se consolida así como un motor de empleo, formación y desarrollo tecnológico para Bogotá y el país.