Colombia

La congresista Katherine Miranda demandó ante el Consejo de Estado decreto de traslado masivo de usuarios de EPS intervenidas

La representante a la Cámara explicó sus razones por las cuales tramitó la demanda ante el máximo tribunal administrativo. Alegó que se vulneran varios derechos fundamentales

Guardar
Katherine Miranda afirmó que la medida afectaría a las personas con enfermedades en tratamiento - crédito Katherine Miranda

La representante a la Cámara Katherine Miranda presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto 0182 de 2026, que contempla el traslado masivo de usuarios de EPS intervenidas a otras entidades sin su consentimiento expreso.

Este decreto anuncia que más de 6,6 millones de usuarios serán trasladados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS) como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas a estas aseguradoras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque la medida impulsada por el Gobierno Petro propone modificar la estructura del aseguramiento en salud con criterios territoriales y poblacionales, que implica cambios en la forma de funcionamiento de las EPS y en la asignación de los afiliados a lo largo del país, en la perspectiva de Miranda, la decisión afecta a miles de afiliados en el sistema de salud colombiano.

Este recurso tramitado por Miranda busca frenar la aplicación de este decreto. Para este efecto, la congresista ofreció cinco argumentos que sustentan su acción.

Según explicó, el decreto establece el traslado automático de afiliados, incluyendo su reubicación en entidades como la Nueva EPS, sobre la que existen múltiples cuestionamientos.

Katherine Miranda alertó vulneraciones a
Katherine Miranda alertó vulneraciones a derechos fundamentales con el decreto 0182 de 2026 - crédito Colprensa

La congresista advirtió que esta disposición vulnera el derecho fundamental a la libre escogencia de los usuarios en el sistema de aseguramiento en salud. En su declaración.

Entre los puntos, Miranda se mostró preocupada por “el riesgo de la continuidad de tratamientos en pacientes con cáncer, enfermedades renales, enfermedades huérfanas, trasplantes y también otras patologías de alta complejidad, donde la interrupción en la atención puede tener consecuencias muy graves para ellos”.

La servidora legislativa advirtió que la interrupción en la atención puede derivar en consecuencias graves para quienes requieren servicios médicos especializados. Dijo que el documento presentado ante el Consejo de Estado también indica que el decreto posibilita traslados masivos sin que existan garantías públicas sobre la capacidad operativa y financiera de las EPS receptoras.

La congresista cuestionó que la norma imponga límites territoriales al traslado, concentrar el aseguramiento en pocas EPS; de manera que reducirían la competencia y afectarían la calidad del servicio.

Además, consideró insuficiente la justificación sobre el cumplimiento de “los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, exigidos en toda medida que impacta derechos fundamentales”.

Miranda alertó que “la reorganización del sistema debe sustentarse en estudios técnicos verificables y garantizar los derechos de todos los afiliados”, dijo. Según su demanda, la medida podría generar interrupciones en autorizaciones, entrega de medicamentos y en procedimientos actualmente en curso.

El Miniterio de Salud impulsó
El Miniterio de Salud impulsó la cuestionada medida. Las EPS no están de acuerdo - crédito Ministerio de Salud

La acción judicial de Miranda se encuentra en estudio en el Consejo de Estado, mientras persisten incertidumbres sobre el futuro de los usuarios afectados por la intervención de varias EPS y la capacidad del sistema para absorberlos sin deterioro en la atención.

La defensa de Gustavo Petro al decreto 0182 de 2026

Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió la reestructuración del sistema de salud en Colombia con la promulgación del decreto. El mandatario advirtió que, en caso de no aprobarse la ley de reforma en el Congreso el próximo marzo, las EPS que no cumplan los requisitos legales deberán ser liquidadas conforme a la normativa vigente.

Gustavo Petro sigue defendiendo el
Gustavo Petro sigue defendiendo el decetro 0182 de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Con la entrada en vigor del Decreto 0182, el Ministerio de Salud estableció por primera vez que solo podrán operar aquellas EPS que cumplan con umbrales mínimos de afiliación, definidos por la cantidad de habitantes en cada departamento y municipio.

En departamentos con más de dos millones de habitantes, solo permanecerán las EPS que reúnan al menos el 5% de los afiliados locales. En regiones intermedias, la exigencia se eleva al 10%, y para territorios con poblaciones entre 100.000 y 390.000 habitantes, el umbral alcanza el 15%. Las restricciones son aún mayores en ciudades, donde las EPS necesitarán al menos el 3% de afiliados para funcionar, y en localidades de menos de 20.000 personas solo se permitirá la operación de una sola EPS.

- crédito @petrogustavo/X
- crédito @petrogustavo/X

Este rediseño supone la reasignación obligatoria de más de 6,6 millones de afiliados, que implica un proceso administrativo que no podrá extenderse más de veinte días hábiles: la Superintendencia Nacional de Salud confecciona el listado de EPS receptoras y lo envía al Ministerio de Salud, que en cinco días oficiales reasigna los usuarios, otorgando al menos cinco días adicionales a las EPS para organizar la recepción.

La Nueva EPS, Savia Salud y SOS serán las principales receptoras. De hecho, más de 3,1 millones de usuarios pasarán a la Nueva EPS tras esta reingeniería.

Desde su cuenta oficial, Petro responsabilizó de la crisis de las EPS a la mala gestión financiera y la ausencia de reservas técnicas, afirmando: “Simplemente no dejaron las reservas técnicas que toda aseguradora financiera debe hacer y entraron en causal de liquidación antes de nuestro gobierno”.

Temas Relacionados

Katherine MirandaDecreto 0182 de 2026Ministerio de SaludGustavo PetroTraslados EPSNueva EPSColombia-Noticias

Más Noticias

Pipe Bueno recordó a Yeison Jiménez en medio de un partido de fútbol: “Nos hemos despedido de mil maneras”

El cantante de música popular recordó a su fallecido colega en Dosquebradas, cuando recibió la camiseta con el número favorito del caldense

Pipe Bueno recordó a Yeison

Andrés Gaviria expuso sus propuestas y algunas críticas al Congreso y al Gobierno: “No tienen la menor idea de dónde están parados”

En diálogo con Infobae Colombia, el aspirante a la Cámara de Representantes por Antioquia aseguró que, de llegar al Legislativo, estaría dispuesto a trabajar de la mano con congresistas de otras corrientes políticas

Andrés Gaviria expuso sus propuestas

Córdoba, Argentina, quiere entrar en los destinos más visitados por los colombianos: esta es su oferta turística

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, habló en Infobae Colombia, donde recomendó los destinos imperdibles y los alcances de la alianza con la aerolínea colombiana

Córdoba, Argentina, quiere entrar en

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano

El plantel afronta el reto decisivo en Paraguay el sábado 28 de febrero, cuando tiene grandes opciones para clasificar al certamen de la FIFA

La selección Colombia femenina sub-20

Nairo Quintana enfrenta su retiro: "Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años"

Formación, proyectos sociales y el ejemplo de constancia configuran la hoja de ruta de uno de los mejores ciclistas colombianos en la historia, que afronta una nueva temporada con el Movistar

Nairo Quintana enfrenta su retiro:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle le pusieron

Shakira y Beéle le pusieron título y fecha al lanzamiento de su colaboración: “Que ganas”

ROA, figura en ascenso del trap latino, anunció presentación en Bogotá: conoza fecha, lugar y precios

Nicky Jam hizo el anuncio oficial de su próximo concierto en El Campín: “Dímelo Bogotá”

Karina García habló del final de su amistad con Mariana Zapata: descartó cualquier posibilidad de reconciliación

Kei Linch habló de la “estrella” que protagoniza su nuevo EP: “Ponía una instrumental que me hiciera sentir algo y me agarraba de ahí”

Deportes

La selección Colombia femenina sub-20

La selección Colombia femenina sub-20 busca el cupo al Mundial ante Argentina: estas son las cuentas en el Sudamericano

Nairo Quintana enfrenta su retiro: "Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años"

James Rodríguez escogió a su jugador favorito de la niñez, y un compañero de equipo lo señaló a él como su preferido

Se viene el debut de James Rodríguez en la MLS: hora y dónde ver Minnesota United vs. Cincinnati FC

Estos son los horarios de Medellín y Tolima para sus partidos en tercera fase previa de la Copa Libertadores