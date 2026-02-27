Colombia

Compras con tarjeta serán más costosas en Colombia: tasa de usura sube a 25,52% en marzo

La Superintendencia Financiera fijó el nuevo límite de intereses para crédito de consumo, ampliando el margen que pueden cobrar los bancos y encareciendo las compras que se paguen a cuotas o se mantengan con saldo pendiente

La Superintendencia Financiera fija la tasa de usura en 25,52% efectivo anual para marzo, marcando un nuevo incremento para el crédito de consumo - crédito Superintendencia financiera

En un contexto de tasas aún elevadas para el crédito de consumo, la Superintendencia Financiera fijó en 25,52% efectivo anual el límite de usura que regirá durante marzo. La cifra marca un incremento de 0,29 puntos porcentuales frente al 25,23% vigente en febrero.

El ajuste, aunque moderado, redefine el techo máximo que pueden cobrar las entidades financieras por sus préstamos de consumo y ordinarios. Cada variación incide directamente en el costo del dinero para hogares y pequeños negocios que dependen del financiamiento bancario. Además, el tope de usura funciona como una referencia clave para tarjetas de crédito y otras modalidades de crédito rotativo, por lo que su movimiento es seguido de cerca por el mercado

Las tasas de interés para tarjetas de crédito y préstamos rotativos reflejan el nuevo límite de usura del sistema financiero colombiano - crédito Maxim Zmeyev/REUTERS

Con corte al 20 de febrero de 2026, las estadísticas del supervisor muestran qué tan cerca están los bancos de ese límite. Coltefinanciera y Banco Unión encabezan la lista con tasas efectivas anuales de 25,19%, seguidos muy de cerca por Lulo Bank, con 25,18%. Más abajo aparecen JFK Cooperativa Financiera (24,88%), Banco Falabella (24,7%), Confiar (24,46%) y Financiera Juriscoop (24,2%).

En el otro extremo se ubican las entidades con tasas más alejadas del tope. Coopcentral registra 18,37%; Banagrario, 20,48%; y AV Villas, 20,95%. También figuran con indicadores inferiores Banco de Occidente (21,73%), Banco GNB Sudameris (22,42%) y Banco Davivienda (22,68%). Las diferencias reflejan estrategias comerciales distintas, perfiles de riesgo y segmentos de clientes a los que apunta cada entidad dentro del sistema financiero.

Impacto económico y las tarjetas de crédito

Aunque la cifra anunciada corresponde a un límite técnico, la tasa de usura, su efecto práctico se percibe con mayor claridad en productos de uso cotidiano como las tarjetas de crédito. Cuando ese tope aumenta, así sea unas décimas, el margen que tienen las entidades financieras para fijar sus intereses también se amplía, sobre todo en líneas dirigidas a clientes con perfiles de mayor riesgo.

El ajuste de la tasa de usura, ahora en 25,52%, impacta directamente en el costo del dinero para hogares y pequeños negocios en Colombia - crédito Superfinanciera

En la práctica, esto puede traducirse en costos más altos para quienes difieren sus compras o mantienen saldos pendientes mes a mes. Si el tarjetahabiente no paga la totalidad de la deuda en la fecha de corte, los intereses comienzan a acumularse bajo las condiciones vigentes, que ahora parten de un techo más elevado. Por eso, incluso variaciones pequeñas pueden impactar el valor final que se paga por un electrodoméstico, un tiquete aéreo o cualquier consumo financiado.

El entorno actual, marcado por un consumo que se mantiene activo, hace que las tarjetas sigan siendo una herramienta ampliamente utilizada. Sin embargo, el contexto de tasas exige mayor atención. Administrar bien el cupo disponible, evitar sobreendeudarse y revisar con detalle el extracto mensual se vuelve fundamental para no comprometer de más el ingreso disponible.

Otro punto clave es la diferencia entre entidades. El comportamiento dispar en las tasas efectivas anuales abre la puerta a comparar opciones antes de adquirir una nueva tarjeta o trasladar una deuda. Una brecha de varios puntos porcentuales puede representar una diferencia considerable en el monto total pagado, especialmente en obligaciones que se extienden durante varios meses. Incluso pequeñas variaciones pueden traducirse en miles de pesos adicionales en intereses al final del periodo.

El aumento de la tasa de usura en Colombia afecta principalmente a quienes difieren compras o mantienen saldos pendientes en sus tarjetas de crédito - crédito Superfinanciera

Más allá del usuario individual, la tasa de usura funciona como un termómetro del costo general del crédito en la economía. Cuando sube, envía una señal sobre las condiciones financieras del mercado y el precio del dinero. Por eso, bancos, comercios y consumidores siguen de cerca cada ajuste mensual. En este escenario, endeudarse requiere planeación. Comparar tasas, entender las condiciones de cada producto y evitar financiar gastos recurrentes con tarjeta son medidas prudentes cuando el techo permitido para cobrar intereses vuelve a moverse al alza y presiona el presupuesto familiar.

