Otra denuncia contra Bancolombia: usuaria afirma que su saldo pasó de $15 millones a $500 mil sin registros

Aida Cortés aseguró que el dinero no aparece en los movimientos de su cuenta y cuestionó la seguridad del sistema financiero

Aida Cortés relata que al intentar retirar dinero encontró que su saldo había disminuido sin que aparecieran transacciones en el historial de su cuenta. - crédito @ColombiaOscura/X

La usuaria conocida como Aida Cortés denunció a través de sus redes sociales que su saldo en Bancolombia pasó de 15 millones de pesos a 500 mil pesos sin que, según afirmó, existan registros de movimientos o transacciones que expliquen la diferencia.

La situación fue expuesta mediante un video en el que relató lo ocurrido y expresó su preocupación por la seguridad de los sistemas bancarios digitales. El caso generó múltiples reacciones en redes sociales y abrió una discusión entre usuarios sobre la confiabilidad de la banca tradicional y el uso de alternativas descentralizadas.

En su intervención, Cortés señaló que el hecho ocurrió cuando intentó retirar dinero en efectivo. “Iba para el cine ayer y tenía quince millones de pesos en mi cuenta bancaria. Cuando iba a retirar un millón, me salió fondos insuficientes”, afirmó.

Según explicó, al ingresar nuevamente a su aplicación bancaria observó que el saldo disponible era de 500 mil pesos. Indicó además que revisó el historial de movimientos y que no encontró transacciones que reflejaran la salida del dinero.

“Entro a los movimientos a revisar qué pasó. Entro… y no sale ni siquiera la transacción de que salió el dinero. Simplemente mi saldo ya no es de quince millones, sino de quinientos mil pesos”, dijo en el video.

La mujer manifestó que inicialmente pensó en un posible robo o clonación de tarjeta, pero aseguró que no halló registros que respalden esa hipótesis dentro de su extracto.

Aida Cortés afirmó que al
Aida Cortés afirmó que al revisar su extracto no encontró transacciones que expliquen la disminución del dinero. - crédito Bancolombia y Captura de video

Reacciones y búsqueda de otros casos

En el mismo video, Cortés afirmó que decidió buscar en internet si existían reportes similares y aseguró haber encontrado comentarios de otras personas que, según dijo, también habrían reportado disminuciones significativas en sus cuentas.

“Me encuentro con que hay una cantidad de casos de gente que le han sacado cuarenta millones, seiscientos millones, treinta millones”, expresó.

No obstante, hasta el momento no se conocen detalles oficiales que confirmen que se trate de una situación generalizada.

Cuestionamientos al modelo financiero tradicional

Durante su declaración, la denunciante amplió su reflexión hacia el funcionamiento del sistema financiero y la digitalización del dinero.

“Es increíble cómo los sistemas centralizados pueden manipular, porque es algo representativo, no es dinero físico, sino digital”, señaló.

También planteó la posibilidad de que, en caso de no tratarse de una acción directa del banco, pudiera estar relacionado con un ataque informático.

“Supongamos que no fue directamente por ellos, sino que fueron unos hackers que violaron el sistema de seguridad. Pudo haber sido, pero está pasando y va a pasar más”, sostuvo.

La denunciante planteó la posibilidad
La denunciante planteó la posibilidad de un eventual ataque informático como explicación a la desaparición del dinero. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Llamado a alternativas descentralizadas

En la parte final de su intervención, Cortés hizo un llamado a informarse sobre tecnologías como blockchain y criptomonedas, mencionando específicamente a Tether y el uso de monedas virtuales descentralizadas.

“Hay que empezar a buscar nuevas alternativas, aprender de blockchain, de criptomonedas, de Tether, de wallets”, afirmó.

La mujer de contenido indicó que esta experiencia la llevó a interesarse por comprender mejor estos sistemas y las opciones digitales distintas a la banca tradicional.

La denunciante afirmó que buscará
La denunciante afirmó que buscará informarse sobre monedas digitales como opción alternativa. - crédito EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Sin pronunciamiento público hasta el momento

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se conoce un pronunciamiento oficial de Bancolombia frente al caso puntual expuesto por la usuaria en redes sociales.

El episodio ha generado debate entre usuarios sobre la seguridad de las plataformas digitales y la necesidad de revisar con detalle los movimientos bancarios. Mientras tanto, la denunciante reiteró que espera claridad sobre lo ocurrido con su saldo.

