Colombia

Contraloría abrió investigación sobre 91 contratos firmados por el Icbf durante la Ley de Garantías

La decisión, confirmada por la representante Jennifer Pedraza, trasladó el caso a la Contraloría Delegada para la Inclusión Social, lo que permitirá evaluar la legalidad de los procesos contractuales

Guardar
Doce de los contratos denunciados
Doce de los contratos denunciados habrían sido iniciados por fuera de lo permitido por la Ley de Garantías, por un valor de $25.812 millones - crédito Contraloría

La Contraloría General de la República inició una actuación de control fiscal tras la denuncia presentada por la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, sobre la presunta contratación irregular de 91 contratos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) durante la vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que comenzó a regir a partir del 8 de noviembre de 2025.

La información fue confirmada a Pedraza, que publicó un documento firmado por Nivaldo Hernán Onatra Campo, jefe de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso de la Contraloría.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de X, Pedraza escribió: “Gracias a nuestra denuncia, la Contraloría abrió investigación. (..) No se puede jugar con la niñez ni con los recursos públicos destinados a su bienestar. Seguiremos vigilando“.

El contexto de la denuncia surge en medio de cuestionamientos sobre la contratación pública del Gobierno nacional. Según Pedraza, el Icbf habría iniciado 12 contratos completamente nuevos, por un valor de $25.812 millones, fuera lo permitido por la Ley de Garantías, mientras que otros 79 contratos fueron prórrogas de procesos iniciados previamente.

La Contraloría Delegada para la
La Contraloría Delegada para la Inclusión Social será la encargada de adelantar las actuaciones de control fiscal y remitir los resultados al despacho de Pedraza - crédito @JenniferPedraz/X

Prórrogas y nuevos contratos

La representante explicó que los 79 contratos con prórroga estaban vinculados a procesos contractuales que no pudieron finalizar antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, debido a fallas en la plataforma Secop II. “Hasta ahí, todo sería legal y con el propósito claro de permitir la finalización de procesos ya iniciados”, precisó Pedraza.

De acuerdo con su reporte, la distribución de los 79 contratos en curso es la siguiente: 28 estaban en Fase 1 (Diseño del Contrato), 22 en Fase 2 (Configuración del contrato), 20 pendientes de firma por la entidad y 9 pendientes de firma por el contratista. En contraste, los 12 contratos nuevos no habrían seguido los trámites previos requeridos y, según Pedraza, aparecieron “por arte de magia”.

Según la congresista, la entidad
Según la congresista, la entidad no tenía permitido crear los 12 contratos nuevos durante el periodo prohibido y ahora intenta justificarlo como un error del sistema - crédito @JenniferPedraz/X

La congresista aclaró que Colombia Compra Eficiente, administradora de la plataforma Secop II, autorizó únicamente la continuidad de procesos ya iniciados y no la creación de contratos nuevos ni la perfección de contratos incompletos durante el periodo prohibido. En total, los 91 contratos suman más de $121 mil millones.

Además, Pedraza señaló que 54 zonas del país quedaron sin contrato de alimentación, lo que obligó al Icbf a abrir una nueva invitación pública por $47 mil millones, retrasando la entrega de alimentación en al menos dos meses desde el inicio del año. Entre estas zonas están municipios del Urabá antioqueño como Apartadó, Chigorodó, Necoclí y Turbo, así como Segovia y Andes, además de localidades en departamentos como La Guajira, Guainía, Chocó, Putumayo, Sucre, Vichada y Tolima.

Posible irregularidad en la contratación

Pedraza solicitó la intervención de
Pedraza solicitó la intervención de la Procuraduría y la Contraloría para investigar y hacer seguimiento riguroso a estos procesos - crédito @JenniferPedraz/X

Pedraza señaló que los procesos contractuales ya venían atrasados y que la “falla particular” mencionada por el Icbf ocurrió a solo 30 minutos del inicio de la restricción por Ley de Garantías. “Sin embargo, los retrasos contractuales eran serios, no se resolvían en media hora. Y aunque el Protocolo de Indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente les permitía contratar después argumentando la falla técnica, no tenían permitido crear los 12 procesos contractuales que iban en cero”, indicó la representante.

La congresista agregó que, según su denuncia, el Icbf habría realizado contrataciones cuando no estaba permitido y ahora busca justificarlo como un error del sistema. Por esta razón, solicitó la intervención de la Procuraduría y la Contraloría para investigar y dar seguimiento riguroso a los procesos. “La Ley de Garantías no se suspende a las 11:30 p.m. Y la transparencia no puede depender de una ‘falla particular’”, concluyó.

Según el equipo jurídico de Pedraza, la situación podría deberse a dos factores: “la mala planeación de la entidad o posible corrupción”. La actuación de la Contraloría ahora permitirá determinar la legalidad de los contratos y establecer si hubo incumplimiento de la normativa vigente durante el periodo electoral.

Temas Relacionados

IcbfContraloríaLey de GarantíasFirma de contratosSecop IIContratación públicaRecursos públicosJennifer PedrazaColombia-Noticias

Más Noticias

Richard Ríos destacó en Benfica, pero no pudo evitar la eliminación ante Real Madrid en la Champions League

El colombiano jugó los 90 minutos y participó en varias de las mejores situaciones de las ‘Águilas’ en el partido de vuelta de la serie en el estadio Santiago Bernabeu

Richard Ríos destacó en Benfica,

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

La Amarilla suma tan solo un punto y no tiene márgen de error en la lucha por clasificar a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA, que se jugará en el segundo semestre del 2026 en Polonia

Colombia vs. Venezuela - EN

Asocapitales pidió al Gobierno Petro medidas excepcionales en favor de ciudades golpeadas por frente frío

La asociación solicitó que el Gobierno favorezca herramientas para que estas ciudades respondan a la emergencia económica por crisis climática

Asocapitales pidió al Gobierno Petro

TransMilenio organizará jornada de empleos con más de 500 vacantes con y sin experiencia el 27 de febrero: así puede participar

Los asistentes encontrarán opciones para todos los niveles de experiencia y servicios de bienestar sin costo durante la jornada

TransMilenio organizará jornada de empleos

Santa Fe vs. Nacional: siga en vivo el minuto a minuto en El Campín

En uno de los clásicos del fútbol colombiano, el cuadro antioqueño buscará estar entre los líderes, mientras que los bogotanos querrán meterse al grupo de los 8

Santa Fe vs. Nacional: siga
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió con su manejo

Shakira sorprendió con su manejo del árabe: saludó a sus fans en Egipto previo a su concierto en las Pirámides de Giza

Vicky Berrío lloró desconsolada tras rumores del fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos’: “Todo tiene su final”

Flavia Dos Santos será la presentadora de los Premios India Catalina 2026

Nicolás Arrieta volvió a las redes sociales tras ser eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ y con lágrimas compartió contundente mensaje: “Me dañé mi mala imagen”

Influencer argentina amante de la música colombiana le dejó sentido mensaje a Pipe Peláez tras su concierto en Buenos Aires: “Una noche hermosa”

Deportes

Richard Ríos destacó en Benfica,

Richard Ríos destacó en Benfica, pero no pudo evitar la eliminación ante Real Madrid en la Champions League

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

Santa Fe vs. Nacional: siga en vivo el minuto a minuto en El Campín

“La Primera B es un moridero”, según polémico dueño del Unión Magdalena: duro golpe al fútbol colombiano

Jorge Luis Pinto y Radamel Falcao García: las claves para su convocatoria a la selección Colombia en el Mundial 2026