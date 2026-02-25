Nuevo pasaporte colombiano: este es el precio que deberán pagar los ciudadanos desde el primero de abirl de 2026

El nuevo pasaporte colombiano comenzará a expedirse desde el 1 de abril de 2026, con tarifas que se ajustarán únicamente según la inflación certificada- crédito VisualesIA/AdobeStock

Tras la presentación oficial del renovado pasaporte colombiano por parte del presidente Gustavo Petro, una de las inquietudes más repetidas entre los ciudadanos no gira en torno a su apariencia o a los cambios tecnológicos que traerá, sino al impacto en el bolsillo. ¿Cuánto habrá que pagar por la nueva libreta a partir de 2026?

El Gobierno nacional confirmó que el documento actualizado comenzará a emitirse desde el 1 de abril de 2026, tanto en las oficinas del país como en los consulados en el exterior.

Sin embargo, el anuncio vino acompañado de un mensaje clave: no habrá aumentos extraordinarios en las tarifas. De acuerdo con la información oficial, cualquier ajuste se limitará exclusivamente a la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cuánto costará el pasaporte en 2026

Con base en los valores vigentes que sirven como referencia para el próximo año, el pasaporte ordinario en Bogotá tiene un costo de $111.000, a lo que se suma el impuesto de timbre por $79.000. Es decir, en la capital el trámite supera actualmente los $190.000.

Los ciudadanos que tramiten su documento por primera vez o deban renovarlo recibirán el nuevo pasaporte sin costos adicionales distintos al ajuste anual del IPC - crédito Presidencia de la República de Colombia

En el caso de quienes realizan el proceso fuera de Bogotá, el valor base es de $190.000, al que deben agregarse los impuestos departamentales definidos por cada gobernación. Estas cargas adicionales varían según la región, por lo que la recomendación oficial es consultar previamente con la administración departamental correspondiente.

Para quienes opten por el pasaporte ejecutivo —una modalidad con más páginas— el precio en Bogotá es de $244.000, más el impuesto de timbre de $79.000. En otras ciudades, el costo asciende a $323.000, sin contar los tributos locales.

Existe además la opción del pasaporte de emergencia, pensado para situaciones urgentes. En Bogotá su valor es de $192.000, mientras que en otras zonas del país se mantiene en la misma cifra base, más los impuestos que establezca cada departamento.

La Cancillería reiteró que estos montos solo tendrán ajustes relacionados con la inflación certificada, lo que significa que no habrá incrementos adicionales asociados al cambio de diseño o a la incorporación de nuevas medidas de seguridad.

El rediseño del pasaporte incorpora nuevas medidas de seguridad, mientras que los precios se mantendrán en niveles similares a los actuales - crédito Cancillería

Otro punto que ha generado dudas es si los colombianos deberán reemplazar de inmediato su pasaporte vigente cuando entre en circulación el nuevo modelo. La respuesta oficial es no.

Las autoridades aclararon que las libretas expedidas antes del 1 de abril de 2026 continuarán siendo válidas hasta la fecha de vencimiento que aparece impresa en cada documento. Esto aplica tanto para el pasaporte ordinario como para el ejecutivo.

En Colombia, el pasaporte tiene una vigencia de 10 años contados desde su expedición. Por ello, quienes cuenten con un documento vigente podrán seguir utilizándolo sin restricciones hasta que expire. No será necesario adelantar trámites únicamente por el cambio de formato.

Eso sí, el Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda iniciar la renovación con al menos seis meses de anticipación al vencimiento, teniendo en cuenta los tiempos de expedición y las exigencias de algunos países que solicitan una vigencia mínima para permitir el ingreso.

Los pasaportes vigentes seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, sin obligación de cambio inmediato al nuevo formato. - crédito Colprensa

El nuevo pasaporte se entregará de manera progresiva. A partir de abril de 2026 lo obtendrán quienes lo soliciten por primera vez, quienes tengan el documento vencido o quienes necesiten reemplazarlo por pérdida, deterioro o falta de páginas disponibles.

Esto significa que no habrá un proceso masivo de sustitución. El cambio se dará conforme cada ciudadano realice su trámite habitual.

Aunque el foco de atención está en las tarifas, el Gobierno también detalló que el documento incorporará ajustes visuales y tecnológicos. Entre ellos figuran ilustraciones internas inspiradas en referentes culturales y naturales del país, microtextos, marcas de agua multitono y elementos visibles únicamente bajo luz ultravioleta.

Asimismo, se implementarán capas adicionales de impresión para dificultar la falsificación y un sistema de validación en línea en tiempo real durante los controles migratorios. Según lo indicado por la Presidencia, el nuevo modelo fue sometido a evaluaciones técnicas internacionales antes de su aprobación.