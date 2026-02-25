Colombia

Ministro de Defensa aseguró que “no se perdió ni un peso del erario público” en el contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17

A través de un comunicado, Pedro Sánchez enfatizó que el Estado recuperó los recursos y recibió ingresos adicionales tras el incumplimiento de Vertol Company Systems

El ministro de Defensa, Pedro
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no se perdió dinero público en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 - crédito Erick Saumeth / Infodefensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó de manera enfática en su cuenta de X que no se perdió dinero público en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17.

La declaración respondió a cuestionamientos surgidos tras la publicación de una investigación que detalló el proceso contractual con la empresa estadounidense Vertol Company Systems. El funcionario sostuvo que el Estado no solo recuperó la totalidad de los recursos anticipados, también recibió ingresos adicionales por concepto de sanciones impuestas a la contratista.

Sánchez afirmó en X: “Cuentas claras. No se perdió ni un peso del erario público. Todo lo contrario, le ingresaron adicionalmente a la nación 6,49 millones de dólares y está en trámite 2,46 millones de dólares más. Todo ello, frente al incumplimiento del contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 por parte de la empresa estadounidense Vertol Company Systems”.

Antecedentes del contrato y contexto internacional

El Estado recuperó todos los
El Estado recuperó todos los recursos adelantados y obtuvo 6,49 millones de dólares adicionales por sanciones impuestas a Vertol Company Systems - crédito @PedroSanchezCol / X

El Ministerio de Defensa Nacional suscribió el 31 de diciembre de 2024 un contrato con la compañía en mención para la recuperación y mantenimiento de seis helicópteros MI-17, aeronaves fundamentales para las operaciones militares y de transporte en el país. Este acuerdo se desarrolló tras las restricciones internacionales impuestas en 2022 a empresas rusas, incluidas en la lista Ofac, lo que obligó al Gobierno a buscar alternativas de mantenimiento fuera del grupo de proveedores tradicionales.

Durante la ejecución contractual, el ministerio logró reincorporar tres helicópteros al servicio. Sin embargo, en agosto de 2025, la supervisión técnica detectó anomalías en la entrega de documentación y en el cumplimiento de obligaciones estipuladas en los anexos contractuales, lo que motivó el inicio de un proceso sancionatorio.

Recuperación de recursos y ejecución de garantías

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento del ministro Sánchez radica en la recuperación de recursos públicos. De los 16,23 millones de dólares entregados como anticipo a Vertol Company Systems, 13,58 millones de dólares estuvieron en riesgo por el incumplimiento contractual.

El Ministerio de Defensa remitió
El Ministerio de Defensa remitió toda la información del proceso a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para investigaciones penales y disciplinarias - crédito prensa Ministerio de Defensa

Según detalló el funcionario, la aseguradora Berkley International Seguros Colombia ejecutó las garantías y consignó 20,07 millones de dólares al Tesoro Nacional, monto que cubre el 100% de los recursos comprometidos y permite afrontar parcialmente la multa impuesta a la contratista, que asciende a 8,95 millones de dólares.

El saldo restante, correspondiente a 2,46 millones de dólares, permanece en etapa de cobro persuasivo. Además, el Estado recibió 6,49 millones de dólares adicionales por concepto de sanciones, cifra que fue resaltada en el comunicado divulgado por el titular de la cartera de Defensa.

Acciones legales y traslado de información a órganos de control

El Ministerio de Defensa se constituyó como víctima en las actuaciones derivadas del incumplimiento contractual. Toda la información recopilada sobre el proceso fue remitida a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de que se adelanten las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes.

El ministro Sánchez recalcó la importancia de la transparencia y reiteró el compromiso de su despacho con la legalidad y la integridad en la gestión de los recursos estatales. “El compromiso con la transparencia, legalidad e integridad es absoluto. Si conoce alguna información que vaya en contra de ello, denúncielo llamando al 157”, expresó públicamente.

La flota de helicópteros MI-17
La flota de helicópteros MI-17 sigue bajo escrutinio de órganos de control y medios debido a su importancia estratégica para la seguridad nacional - crédito Fuerzas Militares

Reacciones tras la investigación

El pronunciamiento de Sánchez se produjo luego de que Caracol Radio publicara una investigación en la cual reveló que, antes de seleccionar a Vertol Company Systems como contratista, el Ministerio de Defensa había recibido la aprobación de Estados Unidos para realizar una negociación directa entre gobiernos, lo que habría ofrecido respaldo estatal y menor riesgo de corrupción.

Según ese medio, el cambio de planes se comunicó verbalmente a la Misión del Ejército de los Estados Unidos en Colombia, que posteriormente se retiró del proceso. Caracol Radio aseguró que las circunstancias que motivaron la preferencia por una empresa privada no fueron esclarecidas por los funcionarios consultados, incluido el propio ministro Sánchez.

No obstante, el jefe de la cartera de Defensa insistió en que el patrimonio público no sufrió afectaciones y que los recursos fueron recuperados en su totalidad, además de los ingresos adicionales que se encuentran en trámite por concepto de sanciones.

