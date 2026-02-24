Colombia

Petro respondió al procurador, en medio de la polémica por sus denuncias de fraude: “Es la honra de Colombia y con ella no se juega”

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas en Colombia, el presidente insiste en un supuesto amañamiento de los comicios, en medio de la confrontación con el titular del Ministerio Público, Gregorio Eljach

El presidente de la República
El presidente de la República aprovechó sus redes sociales para responder a las duras declaraciones del jefe del Ministerio Público, en un nuevo rifirrafe entre ambos - crédito Chepa Beltran/Europa Press - suministrada a Infobae

En un nuevo capítulo de la dura pelea mediática con los representantes de los entes de control en Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, le salió al paso a la respuesta del procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, que se defendió de los señalamientos hechos por el jefe de Estado, que continúa poniendo en entredicho la legalidad y confiabilidad del sistema electoral colombiano.

Petro se ha encargado de difundir la versión de que el software encargado del cómputo de votos podría estar adulterado por el proveedor de este servicio, pues seguiría siendo vulnerable, según él, por el incumplimiento de un fallo judicial del Consejo de Estado, pese a que desde hace al menos una década presta este servicio. En uno de sus recientes mensajes en X, el primer mandatario insistió en sus señalamientos y le respondió, de paso, al jefe del Ministerio Público.

Desde Cartagena (Bolívar), el
Desde Cartagena (Bolívar), el procurador Gregorio Eljach le respondió a Gustavo Petro, frente a los señalamientos al ente de control por presunta inacción frente a un supuesto fraude electoral - crédito @PGN_COL/X

Así fue el ‘agarrón’ entre Gustavo Petro y el procurador Eljach

En efecto, el mandatario sostuvo que la negativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil a entregar el código fuente y cambiar el sistema, como ordenó el Consejo de Estado en 2014 por fraude al partido Mira, revelaría un desacato estructural y expone grietas en la garantía de transparencia. Y apuntó a los entes de control, entre ellos la Procuraduría, por permitir -de acuerdo con su versión- que no se respete una disposición del alto tribunal.

En respuesta, el procurador no solo rechazó los cuestionamientos, sino que acusó a Petro de jugar con la credibilidad del sistema. “Con la honra de nosotros no va a jugar nadie, por presidente que sea y porque fue el que me postuló aquí para hacerlo. Pero aquí tienen que respetar las competencias del Ministerio Público. Y no puede nadie ir jugando con la honra ajena por un tuit que quién sabe en qué estado mental estaría el hombre en ese momento”, dijo.

Tras estas declaraciones, que fueron entregadas desde Cartagena (Bolívar), Petro respondió con un mensaje en su perfil en X, que es seguido por casi 8,3 millones de usuarios. “Es la honra de Colombia y con ella no se juega. La Procuraduría desde el año 2018 viene desacatando las órdenes del Consejo de Estado”, remarcó el presidente, que fue enfático en señalar que la falta de cumplimiento de las disposiciones legales va más allá de un tecnicismo administrativo.

En su mensaje en X,
En su mensaje en X, el presidente Gustavo Petro le respondió a Gregorio Eljach, procurador General, y pidió acciones frente a lo que sería, según él, las denuncias de fraude - crédito @petrogustavo/X

Es válido destacar que la controversia empezó a escalar tras una cadena de mensajes en los que Petro acusó abiertamente a la Registraduría, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía de sostener un “relato completamente falaz” sobre la fortaleza institucional del sistema electoral. “El software de cómputo de votos de la registraduría es vulnerable desde dentro, desde afuera y no es confiable”, y recordó que el Consejo de Estado “ordenó cambiarlo”.

A su vez, el mandatario puso la lupa sobre la continuidad del sistema y la empresa contratista. “La Registraduría durante estos últimos diez años ha desacatado el fallo, porque no ha cambiado el software vulnerable que contrató con Thomas Greg and Sons. Un expresidente fue copropietario de esta firma y algunos participaron en la junta directiva de la nueva EPS. Hoy la misma firma controla las elecciones en Colombia y no cambió el software”, destacó.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura respuesta al CNE, Registraduría y entes de control, e insistió en sus denuncias - crédito @petrogustavo/X

El código fuente y el desacato judicial: la raíz de la controversia

En ese sentido, Petro también exigió que el órgano electoral entregue a expertos en auditoría y a los partidos políticos el acceso completo al código fuente del software, pues en su opinión, la transparencia total eliminaría todas las dudas. “Que se entregue a expertos en auditoría de software de los partidos políticos y a la ciudadanía el código fuente completo de la empresa privada que contrataron para escrutinio a de mesa y municipio y se acaba la duda”, enfatizó.

En paralelo, Eljach salió al cruce de los señalamientos del presidente y defendió la independencia y transparencia de los organismos responsables del proceso electoral; y frente a la inminencia de las elecciones, aseguró que hasta ahora no existen pruebas de fraude: “Si encontramos que hay algo indebido, lo diremos. Si encontramos, como no hemos encontrado hasta ahora, algo que no digan, está bien, decimos que está bien”, explicó el procurador.

