El impacto tras la caída de ‘El Mencho’: así podría cambiar el narcotráfico en Colombia tras la muerte del jefe del Cjng

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (Cjng), representa un remezón en el panorama del narcotráfico internacional con efectos directos en Colombia.

Según El Tiempo, la caída de la cabeza del Cjng abre un escenario donde el reordenamiento de alianzas y rutas de la cocaína podría modificar precios y condiciones de negociación para los grupos criminales colombianos, en medio de un mercado global en constante transformación.

El Cjng y su influencia en el negocio de la cocaína

El Cjng se convirtió en uno de los actores internacionales más relevantes en la cadena que conecta la producción de cocaína en Sudamérica con los mercados de consumo en América, Asia y Oceanía.

De acuerdo con reportes de AFP, la organización extendió su influencia en casi todo México y mantuvo alianzas con estructuras criminales en distintos continentes. Su diversificación incluyó tráfico de fentanilo, extorsión, contrabando de migrantes, robo de hidrocarburos y comercio de armas.

Una de las características que distinguió al Cjng fue el uso de drones para lanzar explosivos y la perpetración de ataques directos contra fuerzas de seguridad y funcionarios públicos en México. Esta capacidad de despliegue consolidó su posición frente a otros cárteles y fortaleció su papel como principal comprador e intermediario de la cocaína producida en Colombia.

Impacto en regiones productoras de Colombia

La Defensoría del Pueblo de Colombia había advertido sobre la presencia del Cjng en municipios del Cauca, un territorio donde se concentra una parte significativa de los cultivos de coca. La relación entre estructuras locales y emisarios mexicanos giró en torno a la compra de cargamentos, la fijación de precios y el aseguramiento de rutas hacia Centroamérica y México.

César Niño, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, explicó, según El Tiempo, que el Cjng ha sido un actor clave en la compra y distribución global de droga sudamericana. “Un vacío de poder o una fragmentación interna podría alterar de manera temporal los precios, las rutas y los mecanismos de negociación con proveedores colombianos”, detalló el académico.

Posibles escenarios tras la muerte de ‘El Mencho’

La desaparición de “El Mencho” plantea interrogantes para organizaciones criminales colombianas, incluidas disidencias de las Farc y grupos dedicados al narcotráfico. Expertos advierten que una eventual disputa sucesoria en México podría modificar alianzas existentes y dar margen a organizaciones colombianas para renegociar condiciones o diversificar contactos con otros compradores mexicanos.

Al mismo tiempo, el vacío de poder incentiva a carteles rivales en México a expandir su influencia en corredores estratégicos de la cadena de exportación. Aunque persista la incertidumbre, las redes de contacto, rutas y operadores del Cjng en Colombia mantienen actividad, ya que la estructura de ese cartel cuenta con mandos medios y operadores capaces de sostener las transacciones mientras se define la nueva jefatura.

Riesgo de exportación de criminalidad y Mundial de Fútbol en el radar

El impacto del reacomodo no solo se limita a la cadena de producción y exportación. Las autoridades mexicanas, citadas por AFP, se mantienen en alerta ante el posible ingreso de colombianos vinculados a organizaciones criminales que buscarían aprovechar eventos internacionales como el Mundial de Fútbol para entrar al país.

Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad del estado de Jalisco, señaló que “hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia”. Desde el desarme de la guerrilla de las Farc en 2017 y la disminución del presupuesto militar en Colombia, exguerrilleros y exmilitares son reclutados por cárteles mexicanos, fenómeno que se repite en otros países en conflicto.

La ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, se prepara para recibir miles de visitantes extranjeros durante el torneo mundialista. Para reforzar la seguridad, las autoridades dispondrán de más de 2.000 cámaras de vigilancia, drones, antidrones y helicópteros, en medio de temores sobre la infiltración de criminales entre la afición.

Un mercado en transición

La muerte de “El Mencho” genera un ambiente de expectativa entre los actores del narcotráfico en Colombia. Si bien las repercusiones no se reflejan de inmediato en hechos visibles, el reacomodo de alianzas y rutas podría modificar el mapa del crimen organizado sudamericano.

La presión sobre los precios, la renegociación de acuerdos y la entrada de nuevos competidores marcan el inicio de un periodo de ajuste, mientras el mercado internacional de la cocaína mantiene su dinamismo y los grupos criminales buscan reposicionarse en el flujo global de drogas.