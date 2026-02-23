Colombia

El impacto tras la caída de ‘El Mencho’: así podría cambiar el narcotráfico en Colombia tras la muerte del jefe del Cjng

El neutralización del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación sacude el equilibrio del mercado de la cocaína en Sudamérica y abre la puerta a nuevas disputas entre organizaciones criminales colombianas y mexicanas

Guardar
La muerte de 'El Mencho'
La muerte de 'El Mencho' del Cártel de Jalisco Nueva Generación impacta al narcotráfico internacional y el mercado colombiano de cocaína - crédito Jovani Pérez / Infobae México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (Cjng), representa un remezón en el panorama del narcotráfico internacional con efectos directos en Colombia.

Según El Tiempo, la caída de la cabeza del Cjng abre un escenario donde el reordenamiento de alianzas y rutas de la cocaína podría modificar precios y condiciones de negociación para los grupos criminales colombianos, en medio de un mercado global en constante transformación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Cjng y su influencia en el negocio de la cocaína

El Cjng se convirtió en uno de los actores internacionales más relevantes en la cadena que conecta la producción de cocaína en Sudamérica con los mercados de consumo en América, Asia y Oceanía.

De acuerdo con reportes de AFP, la organización extendió su influencia en casi todo México y mantuvo alianzas con estructuras criminales en distintos continentes. Su diversificación incluyó tráfico de fentanilo, extorsión, contrabando de migrantes, robo de hidrocarburos y comercio de armas.

El reacomodo de alianzas y
El reacomodo de alianzas y rutas de la cocaína en Colombia surge tras la caída del líder del Cjng, afectando precios y negociaciones con grupos criminales - crédito X

Una de las características que distinguió al Cjng fue el uso de drones para lanzar explosivos y la perpetración de ataques directos contra fuerzas de seguridad y funcionarios públicos en México. Esta capacidad de despliegue consolidó su posición frente a otros cárteles y fortaleció su papel como principal comprador e intermediario de la cocaína producida en Colombia.

Impacto en regiones productoras de Colombia

La Defensoría del Pueblo de Colombia había advertido sobre la presencia del Cjng en municipios del Cauca, un territorio donde se concentra una parte significativa de los cultivos de coca. La relación entre estructuras locales y emisarios mexicanos giró en torno a la compra de cargamentos, la fijación de precios y el aseguramiento de rutas hacia Centroamérica y México.

César Niño, profesor de la Universidad Militar Nueva Granada, explicó, según El Tiempo, que el Cjng ha sido un actor clave en la compra y distribución global de droga sudamericana. “Un vacío de poder o una fragmentación interna podría alterar de manera temporal los precios, las rutas y los mecanismos de negociación con proveedores colombianos”, detalló el académico.

Posibles escenarios tras la muerte de ‘El Mencho’

La desaparición de “El Mencho” plantea interrogantes para organizaciones criminales colombianas, incluidas disidencias de las Farc y grupos dedicados al narcotráfico. Expertos advierten que una eventual disputa sucesoria en México podría modificar alianzas existentes y dar margen a organizaciones colombianas para renegociar condiciones o diversificar contactos con otros compradores mexicanos.

La Defensoría del Pueblo en
La Defensoría del Pueblo en Colombia alertó sobre la presencia del Cjng en el Cauca, región estratégica en los cultivos y exportación de cocaína - crédito @COL_EJERCITO / X

Al mismo tiempo, el vacío de poder incentiva a carteles rivales en México a expandir su influencia en corredores estratégicos de la cadena de exportación. Aunque persista la incertidumbre, las redes de contacto, rutas y operadores del Cjng en Colombia mantienen actividad, ya que la estructura de ese cartel cuenta con mandos medios y operadores capaces de sostener las transacciones mientras se define la nueva jefatura.

Riesgo de exportación de criminalidad y Mundial de Fútbol en el radar

El impacto del reacomodo no solo se limita a la cadena de producción y exportación. Las autoridades mexicanas, citadas por AFP, se mantienen en alerta ante el posible ingreso de colombianos vinculados a organizaciones criminales que buscarían aprovechar eventos internacionales como el Mundial de Fútbol para entrar al país.

Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de seguridad del estado de Jalisco, señaló que “hemos ya retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia”. Desde el desarme de la guerrilla de las Farc en 2017 y la disminución del presupuesto militar en Colombia, exguerrilleros y exmilitares son reclutados por cárteles mexicanos, fenómeno que se repite en otros países en conflicto.

La ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, se prepara para recibir miles de visitantes extranjeros durante el torneo mundialista. Para reforzar la seguridad, las autoridades dispondrán de más de 2.000 cámaras de vigilancia, drones, antidrones y helicópteros, en medio de temores sobre la infiltración de criminales entre la afición.

Las autoridades mexicanas refuerzan la
Las autoridades mexicanas refuerzan la vigilancia ante la posible infiltración de criminales colombianos durante el Mundial de Fútbol en Jalisco, usando cámaras y drones - crédito Reuters

Un mercado en transición

La muerte de “El Mencho” genera un ambiente de expectativa entre los actores del narcotráfico en Colombia. Si bien las repercusiones no se reflejan de inmediato en hechos visibles, el reacomodo de alianzas y rutas podría modificar el mapa del crimen organizado sudamericano.

La presión sobre los precios, la renegociación de acuerdos y la entrada de nuevos competidores marcan el inicio de un periodo de ajuste, mientras el mercado internacional de la cocaína mantiene su dinamismo y los grupos criminales buscan reposicionarse en el flujo global de drogas.

Temas Relacionados

El MenchoCártel de Jalisco Nueva GeneraciónCJNGNarcotráficoAlianzas CriminalesColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la información financiera que debe recibir cada año para organizar su bolsillo: incluye pensión y créditos hipotecarios

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están obligadas a brindar información clara y completa a sus usuarios sobre los productos y servicios financieros que poseen

Esta es la información financiera

‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de la disidencia de Calarcá con el Gobierno Petro, fue capturado en Guavire

La detención de Óscar Ojeda fue realizada por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden internacional emitida por Interpol

‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de

Gustavo Petro respondió a Vicky Dávila por polémica de cargamento de petróleo colombiano que iría a Cuba: “¿Cómplice de qué?”

Con un duro mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República trató de desviar los señalamientos de la periodista y aspirante al primer cargo de la nación, pues negó que hubieran existido irregularidades y aprovechó para cuestionar el embargo estadounidense y defender la cooperación energética con la isla

Gustavo Petro respondió a Vicky

Salario mínimo de 2026: dieron la lista de personas que perdieron la posibilidad de pensionarse por el aumento del Gobierno Petro

Si la remuneración sube de manera tan abrupta y al mismo tiempo el mercado reacciona, el capital proyectado cambia, confirmó el presidente de Colfondos, Ricardo Guerra

Salario mínimo de 2026: dieron

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera dejó una de

Jhonny Rivera dejó una de sus pasiones por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López

Jhonny Rivera sorprendió con su outfit de matrimonio: no tuvo que cumplir 80 para dar el sí

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial

Santa Fe se impuso ante Junior en El Campín y escaló posiciones en la Liga BetPlay

Harold Tejada finalizó cuarto en el UAE Tour 2026: así les fue a los otros colombianos

Gustavo Puerta: protagonismo en España con Real Racing y la oportunidad de ir al Mundial FIFA 2026

Este es el equipo colombiano que más jugadores ha aportado a la selección Colombia en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA