Armando Benedetti tendrá que retractarse por llamar “bandido” al exministro Luis Felipe Henao: tiene 48 horas

La juez 40 administrativa de Bogotá falló que el funcionario debe publicar una corrección en la red social X, tras considerar que sus declaraciones carecieron de fundamentos y afectaron los derechos fundamentales de Luis Felipe Henao

El Ministro del Interior, Armando
El Ministro del Interior, Armando Benedetti, y el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao protagonizaron un enfrentamiento explosivo en las redes sociales en 2025 que terminó en manos de la justicia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, acaba de perder una batalla legal, después de que la justicia administrativa de Bogotá emitiera un fallo que le ordenó rectificar, en un plazo máximo de 48 horas, varias afirmaciones difundidas en su cuenta de la red social X contra el exministro Luis Felipe Henao.

La decisión, emitida por la juez 40 administrativa, exige al ministro que la rectificación se publique en el mismo canal donde se realizaron los señalamientos.

Las publicaciones de Benedetti, que cuenta con más de medio millón de seguidores en la red social X, incluyeron calificativos como “bandido”, “cómplice”, “lavaperros” y “aumento patrimonial ilegal”. Además, el ministro insinuó en su momento supuestos vínculos de Henao con figuras como el ‘Ñeñe’ Hernández y el ‘Ñoño’ Elías, así como supuestas comisiones recibidas en México.

Según determinó la jueza, tales expresiones del ministro, que además fueron emitidas sin pruebas, lesionaron los derechos fundamentales como la honra y el buen nombre de Henao.

La sentencia obliga a Benedetti
La sentencia obliga a Benedetti a publicar la rectificación en el mismo canal y con el mismo alcance que las declaraciones originales contra Henao

Corte Suprema y Fiscalía: sin investigaciones contra Henao

En el trámite judicial iniciado por el exministro, se pidió aclarar si existían procesos penales en su contra que pudieran apoyar los señalamientos de Benedetti.

Sin embargo, la Corte Suprema respondió el 11 de febrero que no hay evidencia de investigaciones penales activas contra Henao. Por el contrario, la Fiscalía Delegada para la Corte Suprema detalló que existen 21 procesos abiertos, pero todos contra Benedetti, no contra el exministro de Vivienda de Juan Manuel Santos.

Esta revelación fue determinante para la decisión judicial. La juez sostuvo que Benedetti, en calidad de funcionario público, traspasó los límites de la libre expresión al emitir afirmaciones “calumniosas y falsas” que carecen de sustento probatorio y afectan directamente la imagen de Henao.

Armando Benedetti intensificó el enfrentamiento
Armando Benedetti intensificó el enfrentamiento con nuevas acusaciones sobre la rápida acumulación de propiedades de Luis Fernando Henao

Las tensiones entre ambos exfuncionarios se intensificaron a raíz de las publicaciones de Benedetti en diciembre de 2025. En ese momento, el ministro del Interior afirmó haber conocido a Henao en un apartamento de 200 metros cuadrados y sugirió que, tras dejar el Ministerio de Vivienda, Henao habría adquirido propiedades en el exterior.

Benedetti también lo asoció con el escándalo Odebrecht y con viajes a México donde, según él, habría recibido comisiones de Carlos Jacks en Puerto Vallarta.

“Bandido, ibas a Puerto Vallarta, en México, a la casa de Carlos Jacks a cobrar las comisiones y te ibas con uno de tus jefes de Cambio Radical y esposas. Explícame cómo pasaste de un apartamento de 80 metros cuadrados en la 122 en Bogotá a uno de 400 en la Circunvalar con 76. Y no hablemos del de Madrid, que te la pasas chicaneando que es más grande que el de tu jefe en Cambio Radical. Y no es un tema de calentura porque siempre has sido tan servil que no inspiras nada, es un tema que me mamé de tu hipocresía y doble moral, y lo payaso que eres”, escribió Benedetti en diciembre de 2025.

Estas declaraciones provocaron la reacción judicial de Henao, quien exigió una retractación y la verificación formal del estado de sus antecedentes judiciales.

El ministro del Interior no
El ministro del Interior no se detuvo y atacó directamente a Henao, al sugerir que el exministro de Vivienda estaba vinculado con el narcotraficante Ñeñe Hernández

La sentencia enfatiza que el ministro debe rectificar las afirmaciones en la misma red social y con el mismo alcance que tuvieron las declaraciones originales.

Según el fallo, “muchas de sus afirmaciones son calumniosas y falsas, por carecer de pruebas y razonabilidad”. La juez remarcó que Benedetti, en su calidad de servidor público, debe actuar con responsabilidad y no puede ampararse en la libre expresión para afectar la honra de terceros.

En su defensa, Benedetti argumentó que los comentarios formaban parte del debate público entre dos figuras políticas, negando que existiera un daño reputacional grave y sugiriendo el uso de otros mecanismos legales distintos a la tutela.

