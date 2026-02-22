“Los hechos son otros”: ministro de Minas desafió a las generadoras de energía frente a las políticas de Petro

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió con contundencia las políticas energéticas del presidente Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia

Debido al tenso ambiente entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los actores clave del sector energético, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, salió a defender la estrategia del Ejecutivo y a contradecir las críticas de expertos y generadoras.

A través de un mensaje en redes sociales, el titular de la cartera de Energía expresó su apoyo a las políticas energéticas del mandatario, al destacar las inversiones y avances en energías limpias: “Los hechos son otros. Millones de dólares en inversiones, tanto en generación como en transmisión, estamos viendo”.

Edwin Palma hizo hincapié en los resultados concretos que, según él, ya se ven; mencionó que el Gobierno logró avanzar en varios proyectos de energías renovables y que se llevan a cabo subastas para aumentar la capacidad instalada.

Edwin Palma afirmó que, en términos de energías limpias, Colombia tiene avances significativos - crédito Felipe Orozco/Presidencia

“Dos subastas en curso que esperamos terminen bien antes de que acabe el gobierno. Y esta semana anunciaremos 4GW de energías limpias ya. Pasamos del 1% al 17%”, agregó, en un claro intento por desmentir las críticas que señalan una falta de avance en la transición energética.

En sus declaraciones, Palma también destacó que Colombia ingresó a la Agencia Internacional de Energía —organización intergubernamental autónoma, vinculada a la Ocde, que asesora a sus miembros en políticas energéticas para asegurar energía segura, asequible y limpia—, un logro importante para la política energética del país, de acuerdo con el ministro.

Una de las afirmaciones más contundentes de Palma fue su rechazo de los rumores de un posible apagón a nivel nacional: “No se ha apagado ni se apagará el país en este gobierno como lo han dicho desde hace 3 años”.

El Ministro de Minas, Edwin Palma, defendió con contundencia las políticas energéticas del presidente Gustavo Petro, al rechazar las críticas de expertos y generadoras - crédito @PalmaEdwin/X

Las políticas de Petro frente a las generadoras: este fue el motivo de la reacción de Palma

La respuesta de Palma surge después de una serie de tensiones que se acumularon entre el Ejecutivo y las empresas del sector energético. Un artículo publicado por la revista Cambio profundizó sobre los conflictos entre el Gobierno y los generadores de electricidad, al señalar cómo las decisiones de Petro, especialmente en cuanto a las tarifas, intensificaron el malestar en el sector.

La publicación mencionó una de las confrontaciones más actuales entre el presidente y el sector energético, cuando Petro apuntó a las hidroeléctricas Urrá e Hidroituango como causantes de las inundaciones en el departamento de Córdoba, acusaciones que fueron rechazadas por las generadoras.

Esta postura de Petro se centra dentro de su lucha contra las altas tarifas eléctricas y su intento de promover una reforma en el sector que permita una transición hacia energías más limpias y sostenibles.

Generadoras de energía mantienen un conflicto con las políticas del Gobierno Petro - crédito @sociedadhidroituango/Instagram

En su primer año de Gobierno, el mandatario propuso intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para reducir los costos de la electricidad, un intento que fue finalmente resuelto con un acuerdo temporal con los generadores.

Sin embargo, las tensiones continuaron en 2023, cuando Petro acusó al sistema de energía de generar un oligopolio que perjudica a los consumidores, exigiendo medidas más drásticas, señala el artículo de la revista mencionada.

La administración gubernamental también impulsó una reforma tributaria que afectó a las energías limpias, al generar incertidumbre entre los actores del sector. Esta medida, según varios expertos consultados por la fuente citada, podría desencadenar consecuencias a largo plazo para la estabilidad del mercado energético en Colombia.

Ministro de Minas defendió la reforma energética de Petro, bajo el argumento de que las medidas impulsadas buscan una transición energética que beneficie a los consumidores - crédito Presidencia

La confrontación se intensificó aún más cuando el Gobierno intentó asumir el control de la Creg por medio de un decreto, lo que fue frenado por el Consejo de Estado, que falló en favor de la autonomía de la entidad técnica. No obstante, el mandato de Petro siguió presionando por medidas que, según ellos, corregirían lo que consideran abusos de las generadoras.

En respuesta a estas críticas, el ministro Palma defendió que el modelo actual favorece el bienestar de los colombianos, al asegurar que los cambios propuestos son necesarios para modernizar el sistema y hacerlo más equitativo.