AmCham advierte riesgos para la economía colombiana tras arancel global del 15% impuesto por Trump

El presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump comunicó públicamente, a través de su cuenta en la plataforma digital Truth Social, su intención de elevar del 10% al 15% el recargo global aplicado a importaciones.

El anuncio se produjo en el contexto del reciente fallo de la Corte Suprema del país norteamericano sobre el alcance de ciertas facultades presidenciales en materia arancelaria, por lo que, según el tribunal estadounidense, este tipo de decisiones recae exclusivamente en el Congreso de esa nación.

Ante ello, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) manifestó su preocupación sobre la nueva tasa anunciada por el mandatario republicano, al considerar que podría provocar impactos directos sobre las exportaciones colombianas, especialmente en sectores no minero-energéticos.

El nuevo arancel estadounidense del 15 % propuesto por el gobierno de Donald Trump tendría una vigencia inicial de 150 días, según AmCham Colombia

Aunque la medida se presentaría de forma transitoria, la organización gremial advirtió que Estados Unidos constituye el principal destino para productos colombianos fuera de los rubros minero-energéticos, lo que intensifica la sensibilidad ante alteraciones en los costos de ingreso al mercado de ese país, según declaraciones de la entidad gremial citadas por Blu Radio, aclarando que cualquier incremento arancelario supondría una presión directa sobre la competitividad y podría conducir a renegociaciones o pérdidas en contratos de exportación.

Entre los sectores más vulnerables se encuentran el agroindustrial, manufacturas, alimentos procesados y diversos bienes industriales, en tanto compiten principalmente en precio dentro del mercado estadounidense.

AmCham Colombia señaló que estos sectores enfrentarían un escenario de mayor incertidumbre, donde las empresas podrían aplazar inversiones, modificar acuerdos existentes o replantear sus proyecciones de exportación.

Sectores como el agroindustrial, manufacturas y alimentos procesados serían los más vulnerables ante el incremento arancelario de Estados Unidos

La entidad puntualizó que más allá del impacto inmediato del incremento arancelario, la inestabilidad en las reglas de juego complicaría la toma de decisiones estratégicas para las compañías exportadoras.

Según AmCham Colombia, el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países cobra una importancia renovada ante posibles decisiones unilaterales y destaca la urgencia de fortalecer la diplomacia comercial y diversificar los mercados internacionales en los que participa Colombia.

Así mismo, la organización gremial hizo hincapié en la relevancia de profundizar en estrategias de diversificación comercial para reducir la dependencia de un solo comprador externo.

En este sentido, el gremio insistió en la importancia de robustecer tanto la diplomacia comercial como las relaciones multilaterales que permitan ampliar la participación colombiana en nuevos mercados y mitigar los riesgos derivados de decisiones comerciales unilaterales por parte de socios estratégicos.

Diversificar mercados y fortalecer la diplomacia comercial son estrategias clave recomendadas para reducir la dependencia colombiana de Estados Unidos

Arancel de EE. UU. a Colombia seguirá vigente, según presidenta de Amcham

En cuanto a la decisión emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana María Claudia Lacotoure aclaró que la eliminación de estos tributos no será automática y dependerá de nuevos lineamientos administrativos.

Según la directiva gremial, pese a que la decisión judicial dejó sin efecto la base jurídica de estos aranceles, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos debe emitir nuevas directrices para detener el cobro, por lo que los actuales tributos fronterizos se mantienen por el momento.

Además, Lacouture explicó que no existe un mecanismo automático para la devolución de lo recaudado; cada posible reclamo dependerá de la situación particular de las importaciones, sean ya liquidadas, bajo revisión o dentro de los plazos de protesta previstos en la normativa aduanera estadounidense.

“Las posibles reclamaciones van a depender del estado de cada una de las importaciones, si está liquidada, en revisión o dentro de los plazos de protesta, conforme a la normatividad aduanera de Estados Unidos”, expresó la directiva.

La presidenta de AmCham recomendó a los empresarios colombianos revisar el esrados de sus operaciones y estar atentos a las directrices de la Aduana

A su vez, la presidenta de AmCham subrayó que los efectos del fallo de la Corte Suprema no se traducirán en un cese inmediato de los tributos en frontera. Los exportadores deben esperar disposiciones oficiales de la autoridad aduanera estadounidense antes de dar por descontada la suspensión de aranceles.

También, señaló que, ante la falta de un proceso automático para reembolsos, es clave revisar cada importación con asesores aduaneros, conforme avanzan tanto la normativa interna como las posibles reclamaciones individuales.

Este escenario implica que los operadores colombianos mantienen la obligación de tributar en frontera, mientras se aclaran los procedimientos y Estados Unidos completa los ajustes administrativos necesarios.

Por otro lado, la Cámara de Comercio Colombo Americana ve en el actual contexto “una oportunidad para consolidar lo que ya exportamos, diversificar la oferta y subir de nivel en valor agregado”.

En ese sentido, Lacotoure recomendó estar atentos a actualizaciones por parte de las autoridades estadounidenses y ajustar las estrategias de exportación según el nuevo orden regulatorio.