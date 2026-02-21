Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Kike Santander tiene más de 700 canciones registradas bajo su autoria, incluyendo composiciones para Thalia, Luis Miguel o Jennifer Lopez - cortesía Foro Impacta

Kike Santander, figura clave del pop latino, ha escrito y producido canciones para reconocidos artistas, lo que le ha valido un lugar como uno de los compositores más influyentes en la música en español.

Su reciente rol como jurado central en la actual temporada de A Otro Nivel de Caracol Televisión, puso sobre la mesa el interés de los televidentes alrededor de su trayectoria, con la que se constituyó como pieza central en la creación de éxitos que moldearon la forma en que se entendió el pop latino durante los años 90 y 2000.

Nacido el 11 de mayo de 1960 en Cali, inició su formación musical a los 8 años con el acordeón y luego dominó la guitarra, el piano y el bajo. Sin embargo, dejó esa faceta a un lado para ir a la Universidad del Valle a estudiar para volverse médico cirujano, cosa que logró en 1985.

Tras ejercer la medicina por un año, Santander decidió volcarse por completo a su pasión artística, inicialmente creando jingles publicitarios, hasta que se radicó en Miami en 1995 para iniciar una carrera como compositor y productor bajo el amparo de Emilio Estefan.

Es así que mientras en Colombia figuras como Carlos Vives, Shakira, Aterciopelados y Ekhymosis (con Juanes en sus filas) se volvían artistas de talla internacional, Kike seguía un camino similar desde otra faceta en la industria musical.

Y en ese mismo 1995 que llegó a Miami, Kike tuvo su gran oportunidad siendo el compositor de todos los temas de Abriendo Puertas, segundo álbum en español de Gloria Estefan que vio a la cubano-estadounidense cantando salsas, merengues, vallenatos, cumbias, currulaos, y boleros, siendo un trabajo de gran éxito en Latinoamérica.

Temas como la canción que da título al disco, Tres Deseos, Dulce Amor o La Parranda sirvieron para que Kike se volviera un compositor ampliamente solicitado, además de establecer la pauta que siguió su carrera desde entonces: la fusión de pop contemporáneo con ritmos tradicionales latinoamericanos, especialmente afrocaribeños.

Ese mismo año trabajó con Thalía en su álbum En Éxtasis, donde también apareció como productor. Allí, Santander aportó los temas Me faltas tú y Piel Morena, uno de los mayores éxitos de la mexicana.

La sociedad se mantuvo para el siguiente larga duración, Amor a la mexicana (1997), en el que el colombiano aportó los temas Por amor, Noches sin luna (coescrita con José Miguel Velásquez), Mujer latina y Es tu amor.

Otra de las figuras con las que su trabajo dio frutos de forma rutilante fue Alejandro Fernández. En este caso particular, Kike destacó por las baladas, siendo de su autoría las clásicas Si tu supieras (coescrita con Ricardo Martínez), Yo nací para amarte, No sé olvidar y En el jardín.

Algo similar sucedió con Cristian Castro, para el que compuso cinco de los 10 temas de Mi vida sin tu amor, incluida la pista que da nombre al disco; y más tarde colaboró estrechamente en su exitoso álbum Azul (2001). Allí Kike coescribió la canción que da título al disco junto a su hermano Gustavo, y que se convirtió en uno de los mayores éxitos del mexicano.

Santander llegó a tener una participación en el debut de Jennifer Lopez, On the 6 (1999) que obtuvo certificación triple platino. Gracias al apoyo de Emilio Estefan, Kike tuvo la oportunidad de sumar ni más ni menos que con uno de los grandes éxitos de la estadounidense de ascendencia puertorriqueña: Let’s Get Loud.

Curiosamente, Santander la escribió para Gloria Estefan, pero esta la descartó y eso le dejó la oportunidad a JLo de transformarla en uno de los temas más celebrados por su fanaticada en Latinoamérica.

A la fecha, Santander tiene registradas en su nombre más de 700 canciones.