En medio de cinematográfica persecución, se volcó un taxi con un sicario a bordo en Medellín

El caso inició en el vecino municipio de Rionegro y la persecución se extendió hasta la capital antioqueña - crédito @ManuelVillaMe/X

Una persecución “de película” dio de qué hablar entre varios de los habitantes en Medellín, Antioquia, luego de que la tarde del miércoles 19 de febrero de 2026 se presentó un accidente que tuvo como protagonista a un taxi que intentaba burlar a varios agentes de la Policía que lo seguían a alta velocidad.

Producto de la acción, el vehículo amarillo se volcó durante una balacera en un tramo de la autopista Sur de Medellín y que, según reportes oficiales, se presentó alrededor de las 4:30 p. m., con origen en el vecino municipio de Rionegro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conductor fue acusado de un intento de homicidio en una estación de servicio ubicada en la vereda Barro Blanco, tras la aprehensión que desarrollaron los agentes producto del incidente.

La persecución comenzó, según las primeras versiones, luego de que el hoy detenido disparara contra un hombre que abastecía combustible en Rionegro.

Durante los disparos, un empleado de la estación resultó lesionado. Los responsables huyeron: uno abordó el taxi y otro escapó en moto, destacó El Colombiano.

El seguimiento de los fugitivos se apoyó en las cámaras de seguridad de Rionegro, Envigado y Medellín, y aunque la moto logró evadir la vigilancia, el recorrido del taxi fue registrado por los sistemas de seguridad.

Ya en la autopista Sur, dos patrulleros en moto iniciaron la persecución, pero justo en el momento que el taxi trató de evitar a los policías incorporándose por la vía de servicio, se produjo un intercambio de disparos.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad, confirmó los detalles de la captura - crédito @ManuelVillaMe/X

El conductor disparó con una sola mano y, mientras huía, chocó con un vehículo particular. El impacto en el costado trasero derecho provocó que el automotor terminara volcándose.

A raíz del incidente, los policías accedieron al auto por la ventanilla delantera y detuvieron al sospechoso y le incautaron un arma de fuego.

El delincuente ahora enfrenta cargos por tentativa de homicidio y las autoridades investigan la relación del arma hallada con el ataque ocurrido en Rionegro; mientras que la búsqueda del cómplice que escapó en moto continúa.

Días atrás en Medellín cayó alias Sebas

Un par días atras durante la misma semana del caso del taxi, se logró la captura de Sebastián Restrepo Berrío, alias Sebas, líder delincuencial prófugo tras una fuga en la comuna 13 de Medellín, representó un duro golpe contra ‘Las Independencias’, como se denomina la estructura dedicada a la extorsión y el control territorial.

La operación conjunta, realizada en Sopetrán por la Policía Nacional, el Gaula, la Fiscalía y la Alcaldía, también permitió la detención de otros dos presuntos miembros de la organización.

Sebastián Restrepo Berrío, conocido como ‘Sebas’, fue detenido en Sopetrán tras permanecer prófugo durante un año. - crédito Cortesía/Goes

Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín, este grupo generaba cerca de 1.800 millones de pesos mensuales a partir de cobros ilícitos que oscilaban entre 50.000 pesos y un millón de pesos por víctima.

Durante la operación en Sopetrán, las autoridades incautaron 761 gramos de marihuana, nueve cartuchos calibre nueve milímetros y cuatro teléfonos celulares.

Los detenidos, conocidos como alias Chan y “El Gordo”’, fueron judicializados por porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

El operativo fue resultado de meses de seguimiento e inteligencia, incluyó la coordinación de varias entidades estatales y tuvo por objetivo debilitar las redes de crimen organizado que afectan la seguridad del sector turístico y comercial de Medellín.

Las actividades de ‘Las Independencias’ se centraban en la extorsión a comerciantes y vendedores ambulantes, especialmente en el corredor turístico del Graffiti Tour y zonas aledañas de San Javier.

Para mantener el dominio territorial, la organización recurría a intimidaciones y violencia, lo que repercutía en el desarrollo de la economía local y limitaba la actividad de vendedores informales y comerciantes.

El flujo de ingresos ilícitos, sostenido a través de pagos forzosos, impactaba uno de los principales polos turísticos de Medellín.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron marihuana, cartuchos de arma de fuego y teléfonos celulares pertenecientes a la organización. - crédito Alcaldía de Medellín

Fuga y recaptura de alias Sebas

El 25 de marzo de 2025, efectivos del Gaula Militar desplegaron un operativo en el barrio 20 de julio de San Javier, logrando la detención inicial de “Sebas”.

Mientras lo trasladaban esposado por la vía pública, una multitud rodeó y agredió a los uniformados, impidiendo el avance y provocando su fuga.

Los agentes debieron retirarse para evitar una escalada de violencia y no se difundieron imágenes del momento exacto de la huida, destacó El Tiempo.

Desde entonces, una orden de captura vigente pendía sobre Restrepo Berrío, que era buscado por secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y concierto para delinquir con fines de extorsión.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, precisó que la recompensa ofrecida llegó a los 30 millones de pesos para quien aportara información que facilitara su aprehensión.