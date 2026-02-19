Colombia

Hernán Penagos respondió a Petro tras críticas sobre el proceso electoral: “Nadie le va a decir a la Registraduría cómo hacer las elecciones”

El registrador defendió la autonomía del órgano electoral y explicó los mecanismos de control previstos para garantizar unos comicios transparentes

Hernán Penagos defendió que el procedimiento anunciado se ha aplicado por décadas para facilitar la digitalización y el escrutinio - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, respondió públicamente a las críticas formuladas por el presidente Gustavo Petro en relación con los procedimientos que aplicará la entidad para el registro de los votos en los formularios E-14 durante las elecciones programadas para el próximo 8 de marzo.

El mandatario había señalado un posible riesgo de fraude en el diligenciamiento de dichos formularios, al cuestionar la decisión de dejar casillas en blanco cuando no se registren votos para determinadas opciones.

En su declaración más reciente, el jefe de Estado manifestó que “dejar casillas en blanco en los formularios, donde se deben poner es la letra X, es una invitación total al fraude, después de contados los votos en mesas”, comentario que surgió tras el anuncio del registrador sobre un procedimiento que, según indicó, se ha aplicado por décadas con el fin de facilitar la digitalización y contabilización de los votos.

Penagos ya había explicado que “Hace cuatro años esos E-14 donde no obtenían votos se llenaban de equis y tachones. Eso generó serias dificultades en la digitalización, en la transmisión y en el escrutinio“, al referirse a los inconvenientes técnicos derivados del diligenciamiento manual de las actas electorales.

Respuesta sobre autonomía institucional

El registrador Penagos aseguró que
El registrador Penagos aseguró que la Registraduría es un órgano autónomo e independiente sin superior funcional - crédito REUTERS

Durante un evento público realizado el jueves 19 de febrero en Montería, Córdoba, el registrador volvió a pronunciarse frente a las críticas del presidente y defendió la autonomía de la entidad que dirige. En su intervención afirmó: “Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes. Y ser órganos autónomos e independientes significa que no tenemos superior funcional”.

Acto seguido, señaló: “Y en ciertas ocasiones se observan actitudes de asedio como si fuera obligación supeditar hacia otro órgano superior, y eso no va a ocurrir. Porque hay momentos de la historia de Colombia donde uno tiene en sus manos la Constitución y la ley, pero hay que tener otro atributo mayor carácter, para entender el rol y la labor que uno tiene como servidor público. Y de parte nuestra en la Registraduría, estamos implementando el calendario electoral, definiendo las instrucciones y dando las orientaciones para que las elecciones sean íntegras”.

Y nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”, sentenció el funcionario.

Sobre los mecanismos de control y publicación de actas

La entidad publicará las actas
La entidad publicará las actas electorales de más de 125.000 mesas para consulta ciudadana - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En otro espacio, el registrador se refirió específicamente a los formularios E-14 y a las medidas adoptadas para garantizar la transparencia del proceso electoral.

Señaló que “Contamos con todos los mecanismos de control. Las actas electorales (formularios E-14) de más de 125.000 mesas de votación se publicarán para consulta de todos los ciudadanos. Además, la Unión Europea acompaña el proceso con una veeduría seria y confiable, participando en los componentes y pruebas técnicas”, indicó.

También precisó que los partidos políticos podrán acreditar observadores en las mesas de votación, cifra que podría superar los cinco millones de testigos, siempre y cuando sean presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Penagos reiteró que la publicación de las actas permitirá a la ciudadanía consultar los resultados mesa por mesa, como parte de los mecanismos de verificación previstos para los comicios.

Traslado de puestos de votación en Córdoba

La Registraduría trasladará 22 puestos
La Registraduría trasladará 22 puestos de votación en Córdoba por la emergencia invernal - crédito @Registraduria/X

El mismo 19 de febrero, la Registraduría informó sobre el traslado de 22 puestos de votación en el departamento de Córdoba, con el propósito de garantizar el ejercicio del derecho al voto en medio de la emergencia invernal que afecta a esa región.

Según se dio a conocer, en Montería se trasladarán 19 puestos de votación, de los cuales 15 corresponden al área urbana y cuatro al área rural. En los municipios de Cereté, Lorica y Tierralta se realizará el traslado de un puesto de votación en cada uno.

Al respecto, Penagos sostuvo: “Debemos garantizar los derechos políticos de los ciudadanos afectados por la ola invernal en Córdoba. Por esta razón, se trasladarán 22 puestos de votación en Córdoba para que los ciudadanos cuenten con todas las condiciones y garantías para ejercer su derecho al voto”.

La decisión fue adoptada tras un proceso de monitoreo y evaluación interinstitucional, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas el 8 de marzo en condiciones adecuadas, pese a las afectaciones ocasionadas por las lluvias en el departamento.

